Constatarea unui profesor cu privire la efectul utilizării excesive a AI de către elevi: eseuri perfecte, dar fără înțelegere reală

Un profesor de istorie atrage atenția asupra unui fenomen tot mai vizibil în rândul elevilor de liceu: folosirea excesivă a inteligenței artificiale îi face să redacteze eseuri impecabile, dar să întâmpine dificultăți la cerințe simple care testează înțelegerea reală a faptelor.

„Care este efectul utilizării excesive a AI de către elevii de liceu? În ultimii 2 ani la corectarea lucrărilor atât de la simulare cât și de la bacalaureat, corectez lucrări care au punctul III/ eseul impecabil redactat unde elevii primesc punctajul maxim dar nu pot rezolva corect exercițiul 2.6 unde primesc 4 puncte (pentru prezentarea oricărui fapt istoric relevant prin precizarea a două informații referitoare la acest fapt și prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia)”, a scris profesorul Peter Turcuș, pe rețelele sociale.

Potrivit cadrului didactic, elevii pierd puncte importante la cerințe care solicită prezentarea unui fapt istoric relevant, prin precizarea a două informații și utilizarea conectorilor logici de cauzalitate și concluzie. Deși aparent mai simple decât eseul, aceste exerciții scot la iveală dificultăți în înțelegerea și organizarea informației.

Profesorul Peter Turcuș sugerează că problema nu ține doar de elevi, ci și de modul în care este structurat examenul de bacalaureat.

„Poate de aici ar fi trebuit să începem schimbarea modelului și implicit a programei de bacalaureat la disciplina istorie – cum să-l ajutăm în mod eficient pe un elev să se exprime cu argumente într-un discurs fluid”, a mai transmis acesta.

Declarația vine în contextul unei dezbateri tot mai ample privind utilizarea inteligenței artificiale în educație.

Specialiștii în educație avertizează că accentul ar trebui mutat de la reproducerea unor modele de eseu la dezvoltarea gândirii critice și a capacității de argumentare. Fără aceste competențe, elevii riscă să obțină rezultate bune doar la nivel formal, fără a stăpâni materia în profunzime.