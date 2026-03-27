Un profesor de matematică de nota 5 din Tulcea, acuzat că predă cu ajutorul Chat GPT. Conducerea școlii vrea să țină cazul sub preș

Profesorul a absolvit facultatea în urmă cu doi ani, deşi are 57 de ani, iar la concursul pentru ocuparea postului abia a reuşit să ia notă de promovare.

Un profesor de matematică din județul Tulcea, în vârstă de 57 de ani, care a ajuns la catedră în toamna anului trecut, după ce a obţinut media 5,67 la examenul de ocupare a postului, predă la școală cu ajutorul inteligenței artificiale. Elevii se plâng că profesorul nu prea știe carte și rezolvă exerciţiile cu ChatGPT.

Chiar și la lucrări de control, testele sunt generate cu ajutorul AI.

Conducerea şcolii susţine că nu a primit nicio reclamaţie până acum, dar că părinții s-ar fi plâns de profesor într-o ședință.

„Nu ştiu dacă este frumos să facem astfel de acuzaţii. Cred că aceste lucruri se pot discuta şi măsurile se pot lua la nivelul fiecărei unităţi, fără a se face public lucrul acesta", argumentează directoarea unității școlare, într-o înregistrare cu camera ascunsă, potrivit Observator.

Cazul a ajuns în atenția Inspectoratului Şcolar Tulcea, care-l monitorizează pe profesor dacă își trimite planurile de lecții. Ba chiar a și fost asistat la lecții în toamnă, însă fără un rezultat.

Bărbatul a terminat Facultatea de Matematică şi informatică în 2024, însă este necalificat, pentru că nu a urmat încă modulul psiho-pedagogic. El nu a dorit să comenteze acuzațiile.