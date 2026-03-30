Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Conac de 5 milioane de dolari închiriat pe Airbnb, devastat după o petrecere cu 800 de tineri: focuri de armă, pereți distruși și mobilă scoasă

Un proprietar din Texas și-a văzut conacul de 4,8 milioane de dolari devastat de sute de adolescenți dezlănțuiți, după ce l-a închiriat pentru o petrecere de șapte persoane.

O petrecere organizată într-o vilă de lux în valoare de 4,8 milioane de dolari din Celina, Texas, s-a transformat într-un coșmar pentru proprietar, după ce aproximativ 800 de adolescenți au dat buzna la eveniment. Chiriașul, care susținea că are nevoie de proprietate pentru o mică reuniune de șapte persoane, promovase petrecerea pe rețelele de socializare și a atras o mulțime uriașă din întreaga zonă a orașului Dallas.

Vilă Celine închiriată pe Airbnb
Imaginea 1/3: Vilă Celine închiriată pe Airbnb
Vilă Celine închiriată pe Airbnb
Vilă Celine închiriată pe Airbnb
celina airbnb jpg

Petrecerea a scăpat rapid de sub control, izbucnind bătăi, distrugeri de mobilier și trăgându-se focuri de armă în casă și afară. Acum, poliția investighează și focurile de armă trase asupra locuinței. Nimeni nu a fost rănit în ceea ce polițiștii au descris ca fiind o scenă haotică.

„Am început să primim apeluri la 911 raportând focuri de armă. De asemenea, am primit un apel că la poarta principală se aflau 10 bărbați înarmați care amenințau că vor ucide pe cineva. Desigur, acest lucru i-a pus în alertă pe ofițerii noștri, pentru a se asigura că intrăm și îi menținem pe toți în siguranță”, a declarat șeful poliției, Cullison, pentru Fox 4. „Însă abia după ce au intrat în interior, aceștia au realizat cât de amplă era, de fapt, petrecerea.”

Poliția a arestat două persoane, inclusiv un minor pentru conducere sub influența alcoolului și o altă persoană care avea un mandat de arestare activ pentru agresiune agravată.

„S-au tras focuri de armă. Am avut agresiuni. Am avut persoane care amenințau că vor ucide alte persoane. Avem cearșafuri pătate de sânge la fața locului. Toate aceste lucruri reprezintă un amestec incredibil de periculos, care se poate termina cu rănirea copilului dumneavoastră”, a declarat Cullison.

Proprietarul casei a afirmat că chiriașii care au rezervat-o pe platforma Airbnb l-au mințit, scrie Fox4.

„Cineva a rezervat-o, spunând că are nevoie de proprietate pentru o petrecere cu șapte persoane”, a declarat Kishore Karlapudi, proprietarul casei.

„Am fost complet șocați, iar ei au distrus proprietatea. Au scos toată mobila din zona de zi și au pus-o în garaj. Au scos toate elementele de fixare de pe pereți, absolut totul. Au spart elementele de fixare de pe pereți. Au spart insula de bucătărie. Blatul de granit era spart, pentru că se pare că copiii au dansat pe el”, a spus el.

Casa devastată după petrecere FOTO: Captură Fox4
Casa devastată după petrecere FOTO: Captură Fox4

