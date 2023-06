CNAS, program pentru femeile cu endometrioză. Specialiști: Facilitățile sunt insuficiente

Femeile care suferă de endometrioză, o boală complexă, greu de diagnosticat şi care poate duce la infertilitate, vor putea beneficia de intervenții chirurgicale minim invazive, potrivit unui program național de sănătate dedicat acestei afecțiuni al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Programul naţional de endometrioză” va fi introdus pe lista programelor naționale de sănătate curative derulate de CNAS și finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Până la 10 ani pentru obținerea unui diagnostic

Endometrioza constă în dezvoltarea unui țesut asemănător celui endometrial, prezent în mod normal la nivelul uterului, în organele din pelvis și din abdomen, dar poate ajunge până la nivelul nervilor, plămânilor, gâtului și chiar al creierului, generând, în multe cazuri, dureri cronice, punând în pericol funcționarea organismului și chiar viața. Specialiștii atrag atenția că, în general, diagnosticarea se face cu o întârziere de 6-10 ani de la debutul simptomelor, timp în care afecțiunea se agravează.

Adina Păun, moașă la Centrul FILIA, şi Clarisa Iordache, președinta Asociației Eu și Endometrioza, susţin că diagnosticarea târzie este cea mai gravă problemă în lupta cu boala, fiind necesară în acest sens educarea medicilor pentru a o identifica din timp.

„Noi nu știm ce o cauzează și nu știm cum să o prevenim. Noi nu tratăm neapărat probleme, ci încercăm să o facem să evolueze mai încet”, spune Adina Păun.

Opinia este împărtășită și de Clarisa Iordache, președinta Asociației Eu și Endometrioza, care precizează că educarea cadrelor medicale este esențială. „În anii trecuți s-au mai făcut instruiri, dar sumare, în ideea că un specialist organiza un eveniment și explica altor medici interesați cum poți trata boala. Din păcate, la nivel național nu există un program prin care să poată fi instruiți toți medicii ginecologi și este nevoie de el”, a declarat Clarisa Iordache, președinta Asociației Eu și Endometrioza.

În același timp, ea accentuează că informarea și educarea sunt esențiale și când vine vorba de pacienți. „Există încă femei care nu merg la medic de rușine, care stau cu durerea pentru că așa sunt obișnuite. Au fost femei care au renunțat la analiza necesară pentru diagnosticare și asta din cauza rușinii. „Este nevoie de educare atât a medicilor, cât și a populației, ca să se înțeleagă de ce este nevoie să se apeleze la specialiști din timp”.

Facilități insuficiente

Potrivit inițiatorilor proiectului, incidenţa endometriozei este ridicată, afectând 10-15% dintre femeile aflate la vârsta reproductivă şi concluzioneză că aproximativ 137 de bolnave pe an necesită intervenţie chirurgicală complexă. Pe de altă parte, specialiştii spun că estimările statului nu sunt cele reale.

„În document se precizează că se vor acorda facilități fiscale pentru 137 de kituri de instrumentar care vor fi folosite pentru 137 de operații de rezecție pentru endometrioza de stadiul IV. Cumva, ei au spus că acesta este numărul de operații pe an, dar doar un medic face aceste operații pe an. Dacă ei vor aproba această propunere, nu va fi de mare ajutor, pentru că sunt, să zicem, cinci medici specialiști cu peste 100 de operații pe an, iar Casa va deconta un număr foarte mic de intervenții față de câte sunt ele în realitate pe an”, susţine Clarisa Iordache.

Asociația Eu și Endometrioza a transmis Ministerului Sănătății și CNAS-ului un document în care se precizau problemele pe care le întâmpină pacientele, până la intervenția chirurgicală. „Numărul insuficient de ginecologi cu competențe în efectuarea de intervenții chirurgicale laparoscopice complexe; costul mare al investigațiilor medicale: consultații, controale repetate, ecografii, RMN cu protocol de endometrioză, Hidro Colono CT; contestarea diagnosticului, chiar când însăși pacienta îl aduce în discuție, din cauza slabei pregătiri a medicului în ceea ce privește endometrioza; prezumția că pacientele au avut deja parte de cel mai bun tratament ginecologic și numărul insuficient al studiilor de cohortă”, sunt doar câteva dintre problemele aduse în discuție de asociație.

Ce cere asociația de la CNAS

Având în vedere problemele pe care le întâmpină pacientele și lipsa facilităților în proiectul CNAS, Asociația Eu și Endometrioza solicită:

- recunoașterea Endometriozei drept fisură fiscală și economică;

- acordarea de facilități financiare pacientelor cu endometrioză prin reduceri la tratamentele hormonale specifice endometriozei (contraceptive orale, dispozitive intrauterine), investigații medicale specifice: analize hormonale, RMN cu protocol de endometrioză, Hidro Colono CT, investigații chirurgicale;

- acordarea de facilități financiare pacientelor cu endometrioză prin oferirea a două proceduri F.I.V gratuite, cu toate analizele, investigațiile și tratamentele specifice acestui proces;

- acordarea de zile libere plătite integral de către angajator, persoanelor care sunt diagnosticate cu endometrioză și care au dureri, sângerări abundente și/sau hemoragii care le împiedică să își desfășoare activitatea optim

- decontarea integrală a kit-urilor de rezecție pentru intervențiile chirurgicale din spitalele de stat pentru toate pacientele cu endometrioză care au indicație operatorie de rezecție fără a fi incluse pe lista de așteptare pentru realizarea acestor intervenții.