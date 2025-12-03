Naționala României, duel cu vicecampioana lumii la Mondialul de rugby din 2027

Selecționata României a fost repartizată în Grupa B, alături de Africa de Sud, deținătoarea trofeului, la Cupa Mondială de rugby din 2027, conform tragerii la sorți care a avut loc miercuri la Sydney.

Italia şi Georgia sunt celelalte adversare ale ”stejarilor” la turneul final din 2027, găzduit de Australia.

Noua Zeelandă, finalista Cupei Mondiale din 2023, va evolua în Grupa A, alături de echipa gazdă Australia, Chile şi Hong Kong.

Franța, câştigătoarea ediției din acest an a Turneului celor Şase Națiuni, a fost repartizată în Grupa E, alături de Japonia, SUA şi Samoa.

Iată componența grupelor Cupei Mondiale de rugby din Australia (1 octombrie - 13 noiembrie 2027):

Grupa A: Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong;

Grupa B: Africa de Sud, Italia, Georgia, ROMÂNIA;

Grupa C: Argentina, Fiji, Spania, Canada;

Grupa D: Irlanda, Scoția, Uruguay, Portugalia;

Grupa E: Franța, Japonia, Statele Unite, Samoa;

Grupa F: Anglia, Țara Galilor, Tonga, Zimbabwe.

Primele două clasate din fiecare grupă şi cele mai bune patru formații de pe locul al treilea se vor califica în optimile de finală.