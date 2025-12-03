Hidrologii au emis un cod galben de inundații în două județe din țară, valabil până joi dimineața

Hidrologii au emis, miercuri, 3 decembrie, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până joi dimineaţa pe secţiunea râului Neajlov ce traversează judeţele Dâmboviţa şi Giurgiu.

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 3 decembrie, ora 12:00 - 4 decembrie, ora 9:00, pe râul Neajlov (afluent al râului Argeş) - pe sectorul aval S.H. Moara din Groapă - amonte confluenţă cu râul Ilfovăţ (judeţele: Dâmboviţa şi Giurgiu), se vor semnala creşteri de debite şi de niveluri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte.

În acest interval de atenţionare, în zonele vizate vor fi posibile depăşiri ale Cotelor de apărare.

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt puternic pentru Caraş-Severin, valabil până miercuri la ora 18:00.

Se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...70 km/h.