CNA explică eliminarea videoclipului lui Marius Tucă: „Este una dintre cele mai grave forme de manipulare”

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a explicat luni, 31 martie, decizia de eliminare a materialului audiovizual cu titlul „Democraţia a fost călcată în picioare”, al jurnalistului Marius Tucă, de pe YouTube.

„CNA nu «a dat jos o emisiune» a jurnalistului Marius Tucă, ci a decis să solicite platformei YouTube să acţioneze împotriva unui conţinut ilegal - prin eliminare, respectiv un clip video de scurtă durată (3 minute şi 26 secunde)”, precizează CNA, care îşi menţine decizia de a solicita platformei YouTube să acţioneze împotriva conţinutului ilegal analizat, prin eliminarea acestuia.

Instituția a transmis considerentele care au stat la baza deciziei majoritare a Consiliului potrivit căreia materialul video analizat reprezintă conţinut ilegal, fiind „un conţinut cu caracter de dezinformare gravă”.

CNA susține că s-a utilizat impropriu expresia „lovitură de stat” şi implicaţiile acesteia.

„Jurnalistul utilizează expresia «lovitură de stat» în mod repetat în raport cu deciziile Biroului Electoral Central - BEC şi Curţii Constituţionale a României - CCR. Definiţia consacrată a acestui termen se referă la un act rapid, neconstituţional şi violent prin care se răstoarnă un regim legitim şi se preia puterea politică. BEC este o autoritate administrativă care nu are competenţe decizionale politice, iar CCR are rolul de garant al Constituţiei. Ambele şi-au exercitat atribuţiile conform legii. Mai mult, toate deciziile BEC sunt validate de CCR, ceea ce exclude posibilitatea unei acţiuni ilegale izolate. Afirmaţiile că «membrii BEC au fost puşi să redacteze înainte de a hotărî», «nişte anonimi de la BEC» ar fi «tăiat democraţia» reprezintă o formă gravă de denaturare a realităţii. O instituţie care funcţionează în limitele legii, sub controlul constituţional, nu poate comite o lovitură de stat”, transmite CNA.

Un alt considerent care a stat la baza deciziei de eliminare a materialului îl reprezintă „caracterul intenţionat, repetitiv şi programatic al comunicării”.

„Transcriptul materialului arată o intenţie clară de inducere a unei percepţii ostile, folosind expresii precum «lovitură de stat», «ca hoţii», «au tăiat democraţia», «au tăiat ce mai rămăsese din statul ăsta şi aşa mafiot». Acestea nu sunt simple opinii emise în spaţiul public, ci afirmaţii sistematice, repetate, într-o intervenţie video planificată, cu scopul evident de a dezinforma publicul şi de a crea imaginea unei alte realităţi”, se mai arată într-un comunicat emis de CNA.

Reprezentanții CNA susțin și că s-a încălcat grav regulile jurnalistice consacrate: „Afirmaţiile jurnalistului nu sunt prezentate ca opinii personale, ci ca fapte incontestabile. În contextul materialului analizat, expresii precum «nu putem să trecem peste asta» sau «nu are voie să candideze din nu ştiu ce cauze» denotă un refuz al oricărui dubiu. Jurnalistul pretinde, implicit, că deţine adevărul absolut şi că instituţiile statului acţionează abuziv şi ilegal în mod deliberat. În epistemologie, o astfel de afirmaţie se apropie de o revendicare de cunoaştere. Dar dacă este falsă sau nefondată, aceasta devine manipulatoare. Jurnalistul nu îşi exprimă doar o nemulţumire, ci construieşte o versiune alternativă a realităţii, fără probe”.

De asemenea, aceștia susțin că „afirmaţiile jurnalistului («au tăiat democraţia», «lucrează împotriva cetăţeanului») sunt formulate ca judecăţi de valoare absolute, fără delimitare între emoţie şi informaţie. Astfel, publicul nu mai poate distinge între ceea ce este opinie şi ceea ce este fapt”.

Instituția îl acuză pe Marius Tucă de „subminarea autorităţilor constituţionale” și că a depăşit limitele „libertăţii de exprimare”: „Jurnalistul atacă BEC – instituţie reglementată prin Legea nr. 370/2004 – şi CCR – garantul Constituţiei conform Art. 142 din Constituţia României. Acuzaţia de «lovitură de stat» la adresa acestor instituţii, fără dovezi, constituie un atac simbolic asupra arhitecturii constituţionale a României. Este un derapaj grav, care poate genera neîncredere publică în funcţionarea democratică a alegerilor”.

Concluzia CNA

Consiliul Naţional al Audiovizualului afirmă că mesajul jurnalistului Marius Tucă a fost reclamat pe considerentul că legea ar fi fost încălcată.

„Declarația jurnalistului este una dintre cele mai grave forme de manipulare a discursului public. Se face confuzie între opinie și fapt, se aduc acuzații nefondate unor instituții fundamentale ale statului și se transmite publicului o realitate alternativă construită doar pe percepții personale radicalizate. Este un caz flagrant de încălcare a deontologiei jurnalistice, în care se impune sancționare proporțională, nu pentru a limita exprimarea, ci pentru a proteja spațiul democratic și încrederea în instituțiile statului. Conform tuturor standardelor – profesionale, legale, democratice – această comunicare este o dezinformare clară și trebuie tratată ca atare”, au concluzionat reprezentanții CNA.

„România a fost ţinta unei agresiuni informatice majore”

Consiliul Naţional al Audiovizualului a mai afirmat că, anul trecut, „România a fost ţinta unei agresiuni informatice majore, cu scopul de a deturna procesele electorale”.

„Atacul a fost obiectivat de ascensiunea artificială, ilicită a unor actori politici pentru a se facilita accesul acestora la poziţii de influenţă politică de la nivelul Parlamentului sau al Preşedinţiei. Mecanismele folosite în cadrul acestui proces au fost expuse public post factum şi au constat în promovarea unui volum uriaş de mesaje inautentice pe unele platforme digitale. CNA a fost prima instituţie care a reacţionat oficial faţă de atacul care a pus România într-un pericol major. A doua zi după publicarea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale, CNA a identificat în platforma TikTok comportamente neautentice, destinate să compromită procesul electoral. Autoritatea a transmis o alertă către Comisia Europeană care a declanşat o anchetă la adresa platformei”, precizează CNA.