Reacția lui Vasile Bănescu după ce i s-a cerut demisia din CNA pentru cenzurarea lui Marius Tucă

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH), critică decizia CNA de a șterge de pe Youtube un videoclip ce conține un comentariu al jurnalistului Marius Tucă și cer astfel demisia lui Vasile Bănescu din Consiliu.

Bănescu, deși a regretat formularea anterioară referitoare la BEC, în care a spus că jurnaliștii nu ar trebui să contrazică o instituție, a menționat că declarațiile sale s-au referit exclusiv la un context legat de respectiva instituție și nu la presa în general. În plus, Bănescu a susținut că formularea a fost deficitară și interpretabilă și și-a cerut scuze pentru orice confuzie provocată.

„APADOR-CH susţine că această decizie este greşită, întrucât opinia nu poate fi judecată în binomul fals-adevărat, fiind o judecată de valoare, o apreciere subiectivă. În plus, aceasta a avut şi o bază factuală rezonabilă, întrucât decizia BEC a reprezentat o premieră surprinzătoare, în ultimii 35 de ani, şi a fost contestată de o parte relevantă a opiniei publice, inclusiv de jurişti”, transmite asociația într-un comunicat.

În continuare, APADOR-CH consideră că Vasile Bănescu, dovedește că „nu este în măsură să exercite funcţia de membru CNA, fiind lipsit de cunoştinţele minime necesare pentru exercitarea funcţiei. Așadar, asociația cere demiterea acestuia.

„APADOR-CH consideră că un membru CNA care spune că nu intră în atribuţiile unui jurnalist 'contrazicerea' instituţiilor statului este incapabil profesional să ocupe o astfel de funcţie şi de aceea a cerut Parlamentului retragerea imediată a acestuia din funcţie. (...)

Un membru CNA, cum este cazul domnului Vasile Bănescu, care susţine că presa nu are în 'fişa postului' să critice deciziile instituţiilor, face dovada, prin chiar aceste afirmaţii, că nu este în măsură să exercite funcţia de membru CNA, fiind lipsit de cunoştinţele minime necesare pentru exercitarea funcţiei.

Ca atare, în temeiul art. 13 al. 1 lit. a) din Legea 504/2002 - legea audiovizualului, am solicitat comisiilor de cultură din Senat şi Camera Deputaţilor să propună Parlamentului demiterea domnului Vasile Bănescu, membru CNA, întrucât se află în incapacitate, din punct de vedere profesional, de a-şi exercita funcţia de membru CNA", precizează sursa citată.

Nu în ultimul rând, APADOR-CH afirmă că CNA este o autoritate publică cu o putere uriaşă, așadar, „este absolut necesar ca membrii săi să fie familiarizaţi cel puţin cu reglementările internaţionale aplicabile în materie de libertate de exprimare şi rolul presei, cu prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi cu jurisprudenţa CEDO”.

La 1 octombrie 2024, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a fost propus de Guvern pentru a ocupa funcția de membru titular în Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Nominalizarea venise într-un moment în care structura CNA se află într-un proces de reîntinerire și diversificare.

Bănescu regretă decizia

Vineri, Bănescu a declarat că regretă „formularea atât de deficitară, deci grav interpretabilă, a unei fraze care se referea strict contextual (!) exclusiv la BEC (NU generic la instituţii în care lucrează oameni failibili şi frecvent criticabili)”.

Potrivit acestuia, „contextul nefericitei formulări era unul în care membrii CNA îşi împlineau datoria de a analiza materiale din spaţiul on-line semnalate prin petiţii din partea publicului, materiale ce cuprind dezinformări, instigări la violenţă şi ură, sau, pur şi simplu, ştiri false”.

„Personal, consider că a contrazice o instituţie în deciziile ei nu face parte din fişa postului unui jurnalist obiectiv'. Această profund nefericită frază, pe care am formulat-o exclusiv în contextul în care un jurnalist susţinea că decizia argumentată legal de instituţia Biroului Electoral Central în legătură cu respingerea candidaturii unei persoane dovedit incompatibile cu statutul de candidat la preşedinţie, este o "lovitură de stat", a fost pe bună dreptate criticată. Primul ei critic am fost eu însumi după ce am rostit-o, întrucât, privită sumar sau prin lentila subiectivismului, ea nu poate conţine un adevăr, cu atât mai puţin unul în care cred”, a transmis Bănescu, pe Facebook.

În continuare, Bănescu a declarat că afirmațiile la adresa BEC pot fi percepute ca o evidentă dezinformare, „emisă de cineva cu mare audienţă publică şi care nu a prezentat-o nicio clipă ca pe o 'opinie' personală”

„A afirma că o instituţie a statului român, în speţă BEC, a dat o 'lovitură de stat' împotriva statului pe care îl reprezintă, a putut fi percepută şi recunoscută, conform realităţii care o contrazice, ca o evidentă dezinformare, deci ca o ştire falsă, emisă de cineva cu mare audienţă publică şi care nu a prezentat-o nicio clipă ca pe o 'opinie' personală. Istoricul recent şi bogat al folosirii abuzive a acestei sintagme (lovitură de stat) în contextul în care cea mai mare parte a presei din România a adus în faţa publicului elemente solide care leagă această sintagmă chiar de persoanele care acuză că "lovitura de stat" e dată succesiv de stat împotriva lui însuşi, constituie un cadru menit să nu lase loc la prea multe şi ultrarafinate interpretări", susţine Bănescu.

Nu în ultimul rând, a declarat că regretă „forumularea deficitară” a unei fraze care se referea exclusiv la BEC.

„Personal regret profund formularea atât de deficitară, deci grav interpretabilă, a unei fraze care se referea strict contextual (!) exclusiv la BEC (NU generic la instituţii în care lucrează oameni failibili şi frecvent criticabili), formularea ei la singular nefiind întâmplătoare şi, în singurul registru din care poate fi retractată, cel simbolic, dar acoperit de o realitate publică, o retractez şi îmi cer scuze oricui a fost contrariat de ea şi i-a provocat inevitabil o reacţie justificată.

Mulţumesc tuturor celor care, cunoscându-mă personal sau nu, nu s-au grăbit să ridice fulgerător piatra şi să mă asocieze cu cenzura, 'tortura' inchizitorială sau vreo afiliere politică care m-ar anima în exercitarea statutului onorant de membru CNA. Din fericire acestea nu mă pot reprezenta niciodată", a adăugat Vasile Bănescu.

CNA șterge un videoclip ce conține un comentariu live al lui Marius Tucă

La 26 martie, CNA a decis să șteargă un videoclip de pe Youtube, intitulat „Democrația a fost călcată în picioare”, ce conține un comentariu live al lui Marius Tucă.

În acest videoclip, jurnalistul Tucă califică drept „lovitură de stat” decizia Biroului Electoral Central (BEC) de a nu permite candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din luna mai.

„Mie tot nu-mi vine să cred cum au dat ăștia lovitura de stat, nu ăștia de la Curtea Constituțională, că ăștia au fost... adică te așteptai de la ei. Dar cum au dat ăștia de la BEC, niște iluștri anonimi puși să redacteze înainte de a da hotărârea. Au venit așa, într-o duminică seara, și ne-au tăiat lumina, au tăiat democrația, au tăiat ce mai rămăsese din statul ăsta și așa mafiot”, afirmă Marius Tucă în videoclip, citat de News.ro.

CNA a considerat că acest conținut încalcă articolul 3, alineatul (2) din Legea audiovizualului, care prevede că furnizorii de servicii media au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului printr-o prezentare corectă a faptelor și evenimentelor, favorizând libera formare a opiniilor.