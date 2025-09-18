Transalpina se închide în zona Rânca, pentru Cupa Novaci. Când se aplică restricția

Circulația pe Transalpina, între Nocaci și Rânca, se închide duminică, 21 septembrie 2025, pentru derularea unei competiții de automobilism sportiv. Circulația va fi permisă doar în intervalul orar 13:30 – 14:30.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că duminică, 21 septembrie 2025, vor fi restricții temporare pe drumul național DN67C, între Novaci și Rânca. Motivul este derularea unei competiții de automobilism.

„Duminică, 21 septembrie 2025, circulația rutieră pe drumul național DN67C, sectorul cuprins între km 16+000 și km 21+000 (Novaci – Rânca), va fi închisă temporar, în următoarele intervale orare:

• 08:00 – 13:30

• 14:30 – 19:00

Restricția este necesară pentru desfășurarea competiției de automobilism sportiv CUPA NOVACI – CRCV Rânca 2025, etapă a V-a a Campionatului Regional de Viteză în Coastă. În intervalul orar 13:30 – 14:30, măsura de închidere a circulației va fi ridicată.Măsura de închidere va fi instituită de către organizator, cu sprijinul echipajelor din cadrul Poliției Rutiere”, a anunțat CNAIR.

Transalpina este unul dintre cele mai ofertante trasee pentru sportivi, fiind considerat cel mai tehnic traseu pentru viteză în coastă, cu diferență considerabilă de altitudine de la start la finish și curbe foarte strânse. Acest drum este însă iubit și de șoferii de rând, care încă se mai pot bucura de traseu. Transalpina nu are o dată fixă la care se închide circulația pe perioada iernii, totul derulându-se în funcție de condițiile meteorologice, astfel că, în condițiile unei toamne blânde, drumul ar putea rămâne deschis până în noiembrie.