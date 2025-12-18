Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse a fost reluată pe ambele sensuri. Cât timp este valabilă măsura

Circulaţia pe Podul Prieteniei, Giurgiu-Ruse, a fost redeschisă joi, 18 decembrie, pe ambele sensuri de mers, iar acest lucru va rămâne valabil pentru toată perioada sărbătorilor de iarnă, până la data de 8 ianuarie 2026.

"Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează participanţii la trafic că, începând de astăzi, 18 decembrie, circulaţia pe Podul Prieteniei a fost redeschisă şi se circulă normal pe ambele sensuri de mers. Potrivit comunicării transmise de autorităţile de frontieră bulgare, traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse a fost reluat în ambele sensuri, inclusiv pe tronsonul aflat în prezent în reparaţii, în direcţia către România. Această măsură este valabilă până la data de 8 ianuarie 2026, perioadă în care lucrările vor fi suspendate, pentru a permite tranzitul fluent şi în condiţii de siguranţă, în contextul sărbătorilor de iarnă", a declarat joi, pentru Agerpres, purtătoarea de cuvânt a ITPF Giurgiu, Livia Filimon.

Până în data de 18 decembrie, circulaţia pe Podul Prieteniei a fost dirijată alternativ, cu semafor, din cauza lucrărilor de reabilitare desfăşurate de partea bulgară.

Lucrările vor fi reluate, începând cu 8 ianuarie 2026, pe sensul de mers către Bulgaria.