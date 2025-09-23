Preotul din Năvădari acuzat că a încercat să corupă sexual doi elevi a fost reținut de DIICOT

Profesorul de religie care este şi preot în Năvodari a fost reținut de procurorii DIICOT, pentru 24 de ore, pentru pornografie infantilă, el fiind acuzat că a solicitat unui elev în vârstă de 16 ani să îi facă și să îi trimită fotografii în care victima apărea în ipostaze sexuale explicite.

Preotul din Năvodari a fost reținut marți pentru pornografie infantilă, după ce a trimis mai multe mesaje cu conținut sexual explicit unor elevi. Adolescenții implicați au 16 și 17 ani. Mitropolia Tomisului a anunțat că l-a retras pe bărbat de la slujire.

„Pe baza probelor administrate s-a stabilit că, în datele de 18 şi 19 septembrie 2025, persoana, profitând de poziția de autoritate asupra unei victimei minore (16 ani), aflată în supravegherea şi educarea sa, i-ar fi solicitat să producă şi să-i transmită, prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, materiale de tip imagine, în care persoana vătămată să apară în ipostaze sexuale explicite. În urma percheziţiei efectuate la domiciliul persoanei au fost descoperite şi ridicate unităţi de stocare a datelor”, au anunţat reprezentanţii IPJ Constanţa.

El urmează să fie prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, scrie News.

Cazul a ieșit la iveală după ce un adolescent le-a spus părinților că profesorul de religie îi trimite mesaje și imagini indecente. Părinții, ajutați de o asociație civică, au organizat un flagrant, apoi au apelat numărul de urgență 112.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii din Mamaia au fost sesizați luni dimineață, în jurul orei 9.00, cu privire la faptul că un minor de 17 ani ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. Din primele verificări, a reieșit că bărbatul ar fi procedat în același mod, pe 18 septembrie, și cu un alt adolescent, de 16 ani.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au început cercetările.

De asemenea, luni dimineață, deși se afla deja în atenția oamenilor legii, profesorul de religie ar fi trimis noi fotografii unui alt elev. Minorul a mers imediat la poliție. În telefonul bărbatului ar fi fost descoperite conversații cu propuneri indecente și imagini pornografice transmise elevilor. Bărbatul predă religia de opt ani la un liceu din municipiul Constanța și slujește ca preot la o biserică din Năvodari.