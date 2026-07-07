Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui fenomen: „Alex Stamate e tipul care m-a rănit!”

Nu este vedetă, nu apare la televizor și nimeni nu știe sigur dacă există, dar Alex Stamate a ajuns cel mai detestat bărbat pe internet. Totul a pornit de la o melodie virală pe TikTok despre trădare şi iubire. „Toți prietenii mei îl urăsc pe Alex Stamate.”

„O să strig în gura mare... ești un nesimțit! Alex Stamate e tipul care m-a rănit!” este refrenul care se aude tot mai des pe TikTok în ultimele zile. O piesă apărută aproape de nicăieri a reușit să creeze o poveste în jurul unui personaj despre care publicul nu știe aproape nimic.

De aici, lucrurile au luat o turnură pe care probabil nici artista nu o anticipa. Utilizatorii TikTok au început să folosească melodia în propriile videoclipuri, să o cânte, să o transforme în glume și să se întrebe dacă există cu adevărat un Alex Stamate care să fie „vinovatul” din poveste.

Melodia are toate ingredientele unei povești care prinde ușor: o despărțire, o trădare și un personaj despre care publicul simte că trebuie să afle mai multe.

„M-a înșelat cu tipa de la etajul 8! Bătrânica de alături mi-a spus că i-a văzut de atâtea ori... dar nu am crezut până nu am văzut cu propriii mei ochi”, sunt alte câteva versuri care au cucerit internetul.

Pe TikTok, fiecare a început să interpreteze povestea în felul său. Unii fac videoclipuri dramatice, intrând în rolul persoanei înşelate, alții folosesc refrenul pentru a face glume cu prietenii lor, mai ales dacă vreunul poartă numele Alex Stamate.

Iar cei care chiar au acest nume au avut parte de o surpriză. Câțiva au povestit că s-au trezit etichetați de cunoscuți sau întrebați, în glumă, dacă sunt chiar „Alex Stamate din melodie”.

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Pe internet, fenomentul „Alex Stamate” creşte cu fiecare zi, în care apar tot mai multe comentarii.

* „Foarte tare idee.”

* „Toți prietenii mei îl urăsc pe Alex Stamate.”

* „Foarte frumos compusă, bravo! Continuă, ești peste «cântăreții» din România.”

* „Bravo, fată! Producția e excelentă, iar nivelul de răzbunare este absolut delicios.”

* „Alex Stamate sigur nu s-a așteptat niciodată la așa ceva.”

* „Alex Stamate nu e chiar un nume atât de rar și specific, deci…”

* „E ok, există mai multe adevăruri. Așteptăm versiunea domnului Alex Stamate.”

*„Frate, dar să spună unul în comentarii care faza.”

*„Mereu este un Alex…”

* „Cine e Alex ăsta și ce a făcut?”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de curioşi.

Deocamdată, Alex Stamate rămâne un nume dintr-un refren. Dar unul care, pentru câteva zile, a reușit să stârnească mai multă curiozitate decât multe persoane reale.

Brandurile care au intrat în jocul viral

Potrivit unui videoclip postat tot pe Tiktok, "detestatul" Alex Stamate nu este binevenit la Farmacia Tei. În imagini apar trei angajaţi, o fată şi doi băieţi, care trimit clar acest mesaj, în timp ce pe fundal se aude refrenul viral.

Chiar şi Lidl îşi începe un mesaj publicitar tot cu numele celebrului exponent al trădării în dragoste şi "nesimţirii":

"Nu e o zi bună să te cheme Alex Stamare, dar e o zi bună să vii la Lidl", sună reclama.