Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
Cine a fost Sf. Sofia, prăznuită pe 17 septembrie. De ce este considerată ocrotitoarea mamelor și a familiilor

În fiecare an, pe 17 septembrie, creștinii ortodocși și catolici din întreaga lume le cinstesc pe Sfânta Sofia și fiicele sale, figuri remarcabile ale credinței creștine. Povestea lor impresionează prin curaj, tărie morală și iubire neclintită pentru Dumnezeu.

Icoana cu Sânta Muceniță Sofia și fiicele sale Foto Ortodox MD dms
Sfânta Muceniță Sofia și fiicele Sale Foto Ortodox MD

„Sofia” provine din grecescul σοφία, care înseamnă „înțelepciune”. Nu este doar un nume, ci un simbol al credinței profunde și al înțelepciunii spirituale. Numele ei transmite ideea că adevărata putere vine din înțelegerea și acceptarea voinței divine.

În rândurile ce urmează, vei descoperi povestea impresionantă a Sofiei și a fiicelor sale, care au rămas neclintite în fața suferinței și a martiriului. Vei afla cum această familie sfântă a devenit simbol al sacrificiului, credinței și iubirii materne, de ce sărbătoarea lor este celebrată exact pe 17 septembrie și cum influența lor a traversat secole și granițe. În plus, vei găsi mesaje speciale pentru cei care își serbează ziua onomastică, inspirate de virtuțile Sfintei Sofia: credință, speranță (nădejde) și dragoste.

Cine au fost Sf. Mucenița Sofia și fiicele sale, sărbătorite pe 17 septembrie

Sfânta Sofia a trăit în secolul al II-lea și este cunoscută ca mamă (de neam italian) a trei fiice: Pistis, Elpis, Agapi / Agapis / Agápē în limba greacă. Conform tradiției, Sofia și fetele ei au fost supuse la mari încercări pentru că nu au renunțat la credința lor în Hristos. În ciuda torturilor și a amenințărilor, acestea au rămas neclintite, martirizându-se și devenind simboluri ale virtuții, răbdării și iubirii divine.

Această sărbătoare nu este doar un moment de comemorare, ci și o invitație la reflecție asupra curajului și devotamentului. Sf. Sofia ne amintește că adevărata tărie nu se măsoară în forță fizică, ci în credința și principiile care ne ghidează viața.

Povestea Sf. Sofia și fiicelor sale: Credință, Speranță și Dragoste 

Contrar a ceea ce se crede adesea, fiicele Sf. Sofia au fost martirizate înaintea mamei, iar ea le-a îngropat cu durere, continuând să își poarte martiriul cu răbdare și credință neclintită. Această situație transformă povestea lor într-un exemplu impresionant de sacrificiu și dragoste maternă, devenind un simbol al puterii spirituale care depășește suferința.

Sărbătoarea de pe 17 septembrie, când creștinii o cinstesc pe Sf. Sofia, nu a fost aleasă întâmplător. Această dată marchează trecerea de la vară la toamnă și reflectă ideea continuității vieții și a credinței. Este un moment de introspecție pentru comunitățile religioase, care celebrează virtuți precum răbdarea, credința și iubirea necondiționată.

Sf. Sofia este considerată, de asemenea, ocrotitoarea familiilor și mamelor, fiind invocată pentru protecție și îndrumare spirituală. Prin exemplul său, ea inspiră respect pentru rolul matern și evidențiază importanța valorilor morale în viața familială.

Unele tradiții ortodoxe merg mai departe și leagă numele fiicelor sale – Pistis, Elpis și Agapis (Credință, Speranță și Dragoste) – de virtuțile creștine fundamentale. Astfel, Sf. Sofia devine simbolul echilibrului perfect între credință și acțiune, între sacrificiu și iubire.

Influența sa nu se limitează însă doar la povestea spirituală. Relicvele Sf. Sofia și ale fiicelor sale au fost purtate prin numeroase țări, de la Grecia la Italia, fiind venerată în numeroase biserici și mănăstiri, ceea ce confirmă impactul larg al cultului său în istoria creștinismului.

Cea mai mare catedrală a lumii creștine, timp de un mileniu – simbol al Înțelepciunii Divine

Cel mai cunoscut lăcaș de cult din lume care poartă numele „Sofia” este fără îndoială Hagia Sofia din Constantinopol (astăzi Istanbul). Doar că, spre deosebire de ceea ce s-ar putea crede, numele său nu este legat de Sfânta Muceniță Sofia, ci de „Sfânta Înțelepciune” (Ἁγία Σοφία în greacă).

Construită în secolul al VI-lea, în vremea împăratului Iustinian, catedrala a fost ridicată ca o dedicare adusă Înțelepciunii Divine – Logosului, adică Hristos, „înțelepciunea lui Dumnezeu” (cf. 1 Corinteni 1:24). Din acest motiv, Hagia Sofia nu se referă la o persoană cu numele Sofia, ci la atributul divin al înțelepciunii. 

Timp de aproape un mileniu, Aya Sofia, cum îi spun astăzi turcii, a fost cea mai mare și mai importantă biserică a creștinătății, fiind considerată un adevărat simbol al Imperiului Bizantin. După cucerirea Constantinopolului în 1453, a fost transformată în moschee, apoi, în secolul XX, a devenit muzeu. În 2020, a redevenit moschee, dar rămâne un monument universal, vizitat de milioane de oameni în fiecare an.

Prin istoria sa, Hagia Sofia - cunoscută și ca „Marea Biserică” (Megálē Ekklēsía - cum o numeau unii istorici bizantini) - ilustrează puterea credinței, complexitatea dialogului dintre religii și permanența simbolului numelui „Sofia”, adică înțelepciunea care transcende timpul și granițele.

Deși Hagia Sofia, capitala Bulgariei sau alte mari catedrale „Sfânta Sofia” nu au fost dedicate muceniței din secolul al II-lea, în mentalul colectiv numele ei s-a împletit cu simbolul Înțelepciunii Divine. Astfel, și astăzi, oamenii asociază orașul Sofia și marile biserici „Sf. Sofia” atât cu înțelepciunea, cât și cu imaginea Sfintei Mucenițe.

Mesaje de Sfânta Sofia pentru cele care își serbează ziua onomastică pe 17 septembrie

Dacă ai prietene, rude sau colege care poartă numele Sofia, 17 septembrie este momentul perfect să le transmiți gânduri calde și încurajatoare. Iată câteva idei de mesaje potrivite:

  • „La mulți ani de Sf. Sofia! Să fii mereu înconjurată de iubire, sănătate și bucurii nemărginite!”;
  • „Fie ca lumina și curajul Sfintei Sofia să te însoțească în fiecare zi! La mulți ani cu sănătate și fericire!”;
  • „Astăzi e ziua ta de sărbătoare! Îți doresc ca fiecare moment să fie la fel de frumos și luminos ca numele pe care îl porți!”;
  • „La mulți ani de Sf. Sofia! Să ai parte de împliniri mari, zâmbete sincere și momente speciale alături de cei dragi!”.

Pe lângă tradiție, această zi oferă ocazia de a reflecta asupra virtuților Sfintei Sofia: credință, curaj și iubire. Un simplu mesaj poate transforma ziua onomastică într-un moment de inspirație și recunoștință.

