search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Foto Cel mai tânăr instructor de zbor NATO este un român. Locotenentul Claudiu Fusaru antrenează piloţi la baza Sheppard din SUA

0
0
Publicat:

Cel mai tânăr instructor de zbor pentru viitorii piloţi de luptă ai NATO este un român. La doar 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Tulnici, judeţul Vrancea, antrenează, în Statele Unite, viitorii piloţi ai Alianţei Nord-Atlantice, în cadrul Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), cel mai complex program internaţional de formare a piloţilor de luptă NATO.

Cel mai tânăr instructor de zbor NATO este român. FOTO: Facebook / Forțele Aeriene Române
Cel mai tânăr instructor de zbor NATO este român. FOTO: Facebook / Forțele Aeriene Române

Forţele Aeriene Române au anunţat că tânărul pilot este cel mai tânăr instructor de T-38 din Escadrila 469, aflată la baza aeriană Sheppard, din Wichita Falls, Texas. Programul ENJJPT, activ din 1981, reuneşte 14 naţiuni NATO şi are misiunea de a forma cei mai buni piloţi de luptă din lume.

Claudiu Fusaru este primul român care a îndeplinit toate condiţiile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea pregătirii (FAIP – First Assignment Instructor Pilot). Propunerea comitetului director al programului a fost aprobată de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, în semn de recunoaştere a performanţelor sale excepţionale şi a potenţialului de a contribui la formarea noii generaţii de piloţi NATO.

Originar din Vrancea, Claudiu Fusaru a absolvit Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani şi apoi Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov. Între 2019 şi 2023 a zburat pe aeronave precum IAK-52, Cessna 172 şi IAR-99, iar în 2023 a fost selectat pentru programul ENJJPT, având ca destinaţie finală tranziţia pe F-16.

„Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv şi că pot învăţa de la cei mai buni oameni din domeniu – piloţi cu experienţă pe aeronave de generaţia a 4-a şi a 5-a, cu misiuni desfăşurate în diverse teatre de operaţii, în contexte de pace sau de conflict”, a declarat Claudiu Fusaru.

„În escadrilă suntem instructori din 14 ţări, de limbi, culturi, religii şi obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toţii aceeaşi limbă. Acesta este, de fapt, scopul programului: ca în luptă toţi să aplicăm aceleaşi proceduri, în deplină sincronizare, de la prima până la ultima secundă a misiunii”, a declarat el. 

Tânărul pilot spune că misiunea sa este una de responsabilitate și inspirație.

 „Fiecăruia dintre noi ni s-a încredinţat un „talant”, sub forma unor aptitudini, ocazii sau misiuni. Avem datoria de a-l valorifica pe deplin, de a lăsa ceva mai bun în urmă şi de a dărui mai mult decât primim, indiferent de meseria sau contextul în care ne aflăm”, spune el. 

Locotenentul Claudiu Fusaru continuă astfel tradiţia excelenţei româneşti în aviaţie, fiind un exemplu de performanţă, disciplină şi dedicare în serviciul Alianţei Nord-Atlantice.

Societate

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice pentru industrii cheie
digi24.ro
image
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
stirileprotv.ro
image
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
gandul.ro
image
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
mediafax.ro
image
Poveștile de dragoste ale lui Emeric Ienei, antrenorul care a cucerit Europa și inimile românilor. Vasilica Tastaman și Ileana Gyulai, cele două mari iubiri
fanatik.ro
image
Cine era Simona Boila, doctorița româncă arsă de vie în casa ei din Franța: „O doamnă absolut fermecătoare”
libertatea.ro
image
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Amendă pentru românii care îşi lasă câinii liberi. Vecinii îi pot reclama
playtech.ro
image
Dărâmat de moartea „rivalului” Emeric Ienei, Mircea Lucescu a tras un semnal de alarmă: „Să ne ierte Dumnezeu că nu știm să prețuim marile valori”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce a spus Gigi Becali despre Emeric Ienei, după ce fostul antrenor a murit
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
Dezvăluiri BOMBĂ despre criminalul din Mureș! Ea este singura persoană care știe unde se ascunde Emil Gânj! De ce nu are voie să spună: „Nu poate fi obligat să denunțe locația!”
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Se acordă o nouă zi liberă pentru români! Cine poate beneficia de ea
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate