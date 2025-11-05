Foto Cel mai tânăr instructor de zbor NATO este un român. Locotenentul Claudiu Fusaru antrenează piloţi la baza Sheppard din SUA

Cel mai tânăr instructor de zbor pentru viitorii piloţi de luptă ai NATO este un român. La doar 25 de ani, locotenentul Claudiu Fusaru, originar din Tulnici, judeţul Vrancea, antrenează, în Statele Unite, viitorii piloţi ai Alianţei Nord-Atlantice, în cadrul Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT), cel mai complex program internaţional de formare a piloţilor de luptă NATO.

Forţele Aeriene Române au anunţat că tânărul pilot este cel mai tânăr instructor de T-38 din Escadrila 469, aflată la baza aeriană Sheppard, din Wichita Falls, Texas. Programul ENJJPT, activ din 1981, reuneşte 14 naţiuni NATO şi are misiunea de a forma cei mai buni piloţi de luptă din lume.

Claudiu Fusaru este primul român care a îndeplinit toate condiţiile pentru a rămâne instructor imediat după finalizarea pregătirii (FAIP – First Assignment Instructor Pilot). Propunerea comitetului director al programului a fost aprobată de şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, în semn de recunoaştere a performanţelor sale excepţionale şi a potenţialului de a contribui la formarea noii generaţii de piloţi NATO.

Originar din Vrancea, Claudiu Fusaru a absolvit Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani şi apoi Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” din Braşov. Între 2019 şi 2023 a zburat pe aeronave precum IAK-52, Cessna 172 şi IAR-99, iar în 2023 a fost selectat pentru programul ENJJPT, având ca destinaţie finală tranziţia pe F-16.

„Sunt recunoscător că pot face parte din acest colectiv şi că pot învăţa de la cei mai buni oameni din domeniu – piloţi cu experienţă pe aeronave de generaţia a 4-a şi a 5-a, cu misiuni desfăşurate în diverse teatre de operaţii, în contexte de pace sau de conflict”, a declarat Claudiu Fusaru.

„În escadrilă suntem instructori din 14 ţări, de limbi, culturi, religii şi obiceiuri diferite, dar când vine vorba de zbor, vorbim cu toţii aceeaşi limbă. Acesta este, de fapt, scopul programului: ca în luptă toţi să aplicăm aceleaşi proceduri, în deplină sincronizare, de la prima până la ultima secundă a misiunii”, a declarat el.

Tânărul pilot spune că misiunea sa este una de responsabilitate și inspirație.

„Fiecăruia dintre noi ni s-a încredinţat un „talant”, sub forma unor aptitudini, ocazii sau misiuni. Avem datoria de a-l valorifica pe deplin, de a lăsa ceva mai bun în urmă şi de a dărui mai mult decât primim, indiferent de meseria sau contextul în care ne aflăm”, spune el.

Locotenentul Claudiu Fusaru continuă astfel tradiţia excelenţei româneşti în aviaţie, fiind un exemplu de performanţă, disciplină şi dedicare în serviciul Alianţei Nord-Atlantice.