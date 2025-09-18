Forțele Aeriene Române au evacuat din Israel zece copii palestinieni răniți și 28 de aparținători

O aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a executat o misiune de evacuare medicală, miercuri, 17 septembrie, din Israel, a zece pacienți pediatrici și 28 de aparținători, cetățeni palestinieni.

„Misiunea de transport aerian a fost solicitată de către Departamentul pentru Situații de Urgență, ca urmare a unei cereri formulate de Centrul European de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență, prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în contextul deteriorării situației de securitate din Fâșia Gaza”, a tramis, joi, Ministerul Apărării Naționale

Echipa medicală care a însoțit persoanele evacuate pe timpul zborului către Otopeni a fost formată din personal medical asigurat de DSU și Ministerul Apărării Naționale.

Amintim că, în iulie, o aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a evacuat din Israel 12 pacienți pediatrici și 36 de aparținători, cetățeni palestinieni. Totul în cadrul unei misiuni umanitare coordonate de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), în contextul deteriorării situației de securitate din Fâșia Gaza.

O altă misiune, care a vizat evacuarea medicală a 12 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical adecvat, a avut loc în ianuarie.