Cel mai longeviv procuror din România. Arădeanul Pavel Palcu are 67 de ani și vrea să mai lucreze

În timp ce magistrați cu 25 de ani de vechime se pensionează pe bandă rulantă, unii chiar înainte de a împlini 50 de ani, un procuror de 67 de ani din Arad, cu o vechime de 42 de ani în sistem, refuză să plece la pensie.

Procurorul criminalist Pavel Palcu, de la Parchetul Tribunalului Arad, este procurorul cu cea mai mare vechime din Ministerul Public. Pentru că a depășit vârsta de 65 de ani, Palcu își mai poate continua cariera doar cu un aviz anual al Consiliului Superior al Magistraturii.

În ultima sa ședință, secția de procurori a CSM i-a prelungit lui Palcu menținerea în funcție până în 15 ianuarie 2024. Procurorul susține că dacă este sănătos și nu se schimbă legea vrea să rămână în procuratură până la vârsta de 70 de ani. „Eu am o vechime de 42 de ani, nu pierd foarte mult la salariu (n.r. în comparație cu pensia). Până la 70 pot să stau dacă nu se schimbă legea. Cât mă duce mintea și puterea, vreau să stau să ajut”, spune procurorul Palcu, care se mândrește că nu are niciun dosar (pe care l-a instrumentat de la început) cu autor necunoscut și nicio achitare.

Pavel Palcu este conștient că procurorii mai tineri, care se pensionează la o vârstă mult mai fragedă, l-ar putea urî. De altfel, cu privire la asta a fost avertizat chiar de un candidat la Consiliul Superior al Magistraturii, cu ocazia unei vizite la Arad.

Pensionați la maturitatea profesională

Procurorul Pavel Palcu susține că prin pensionarea magistraților la 25 de ani vechime, sistemul pierde oameni chiar în momentul maturității profesionale. „Abia când ajunge să fie la o maturitate profesională pleacă și vin cei din valul doi, pe care îi învață Udroiu sau nu știu cine, că n-au voie să întrebe. Cei din noul val nu se mai consultă cu cei mai în vârstă, n-au voie. Noi am avut adevărați procurori cu care am putut vorbi. Niciodată nu a încercat cinema să-mi impună o soluție. Dar, fiecare își spune părerea. Procurorii tineri de acum nu se mai consultă nimeni”, spune procurorul Pavel Palcu.

Jurist la abator, pedeapsă pentru nuntă cu fast

În vârstă de 67 de ani, procurorul Palcu are 42 de ani de vechime în sistem, devenind procuror în 1980. „Am început la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad în 1980, după care am fost promovat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Apoi, m-am întors la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad unde am fost timp de 12 ani prim-procuror”, își explică Palcu parcursul profesional.

Cu cariera începută în perioada comunistă, Pavel Palcu susține că a ajuns să fie pedepsit pentru că, procuror fiind, a făcut nunta cu fast. Pedeapsa: șase luni jurist la Abator. Palcu susține că a fost obligat să devină membru de partid, dar nu a resimțit niciodată presiuni din partea regimului cu privire la soluțiile pe care trebuie să le dea. „Poate la nivel mai sus, poate la nivel central. La noi nu era problemă”, a declarat Palcu.

Nu l-a afectat evoluția tehnologică

Chiar dacă tehnologia a evoluat față de anul 1980, când a intrat în procuratură, Pavel Palcu susține că nu este afectat pentru că tehnicile de anchetă sunt aceleași.

„Ancheta și tactica criminalistică au rămas aceleași. Niciodată tehnologia nu poate să suplinească… Când ai infractorul în față, te uiți, analizezi gesturile lui, dacă are mișcări. Astea nu ai cum să le depistezi prin tehnologie. Eventual prin fotografiere sau prin filmare poți să urmărești gesturile unui anumit infractor. De exemplu, dacă eu fac o percheziție, în momentul în care el este agitat eu îmi dau seama locul în care a ascuns anumite obiecte”, a explicat Palcu.

Pus în dificultate de inculpații cu „orientare sexual diferită”

Procurorul Pavel Palcu a mai mărturisit că, la întocmirea unui rechizitoriu recent, a avut dificultăți în a face referire la inculpații homosexuali din dosar. Din cauza normelor europene potrivit cărora termenul „homosexual” este considerat jignitor, procurorul a scris în rechizitoriu că inculpații au „o orientare sexuală diferită”. „N-ai voie să zici că e homosexual și a trebuit să caut cuvântul potrivit. Am scris orientări sexuale diferite”, a mai arătat procurorul arădean.

Pavel Palcu, care este și profesor la Universitatea Vasile Goldiș din Arad, a declarat că în momentul în care pleacă din procuratură renunță și la cariera didactică pe care o face din pasiune, luându-i de multe ori pe studenți cu el pe teren. „Îi duc pe studenți la fața locului. Eu, când am terminat facultatea, eram de nota 10 și n-am știut nimic. Așa, încerc să-i duc și pe studenții mei la fața locului, la experimente judiciare, la audieri. Și folosesc de fiecare dată studenții ca martori, asistenți. Așa le explic de fiecare dată care e rolul lor”, a mai declarat procurorul Pavel Palcu.