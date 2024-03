Ce vă place în România și nu găsiți în altă parte? „Pragmatic, mi-ar dat cu minus, dar sufletul meu e fericit acasă”

Ce anume vă place atât de mult la România și nu găsiți în altă parte? - este întrebarea la care au răspuns zeci de români din Marea Britanie, Canada, Germania, Suedia etc, care doresc să revină acasă. Răspunsurile sunt adevărate declarații de dragoste față de România.

Foarte mulți dintre românii plecați în Occident în căutarea unui trai mai bun rămân nostalgici după viața de acasă.

O foarte interesantă discuție a pornit de la o întrebare postată de un grup de Facebook al românilor din străinătate care doresc să revină acasă:

„Pentru cei care v-ați întors în țară și pentru cei care vă doriți să reveniți, ce anume vă place atât de mult la România și nu găsiți în altă parte?”

Zeci de români au comentat, declarându-și dragostea pentru țara care reprezintă pentru ei acasă.

„Clima, libertate, socializare (oameni ca noi), biserica, tradițiile, mâncarea cu gust, posibilitățile de a petrece timpul liber, confortul de a vorbi, lucra, învăța, de a face prieteni în limba română și. deși pare ciudat, dacă înainte uram sistemul de învățământ românesc, am ajuns să îl prefer în locul sistemului leneș din țara adoptivă. Aa! Și mai era energia pământului din care ne tragem, asta nu o găsim cât va fi să învârtim pământul, cred că toți o simțim într-un fel, dar nu o putem traduce”, a susținut Alexandra.



„Sufletul meu este fericit aici, acasă”

Florina susține că este vorba despre sentimentele pe care nu prea le poți explica rațional: „Eu m-am întors din Danemarca, după șapte ani, de la un job foarte bun, de la colegi și prieteni faini, de la școală și grădiniță ff bune pentru copii, fără să știu exact de ce părăsesc Danemarca pentru România. Și nu-mi pare rău, deși dacă aș gândi concret, pragmatic, probabil mi-ar da cu minus în teorie. Noroc că viața nu e doar teorie ci e un ansamblu de trăiri, de sentimente, de clipe care pentru mine trec filtrate prin suflet. Iar sufletul meu este fericit aici, acasă”.

Alina, profesoară în Suedia, se întoarce acasă după 26 de ani de străinătăți: „Nimic din România nu este în altă parte: mirosul toamnei în pădure, soarele Bărăganului, piețele noastre pline cu de toate, valorile morale pe care le mai au încă cei mai mulți din țară, o mână întinsă la nevoie de un vecin, umorul și inteligența românilor care răzbat în toate țările lumii (cei mai mulți) și inocența copiilor de acasă care mai știu să zică „mulțumesc” și „te rog”… doar câteva din cele pentru care ne vom întoarce acasă după 26 de ani de „străinătăți”. Sunt profesor în Suedia după ani de studiu și renunțări și care la un moment dat mi-am pierdut catedra pe motiv că nu am „valorile lor”. Și da, chiar dacă am reușit cu „valorile” mele până la urmă, ne întoarce acasă DORUL care nu trece chiar dacă venim de 3-4 ori pe an acasă și nu suntem străini de ce este în țară. Și mai sunt multe altele care ne leagă și ne cheamă.”

Alex, din Canada, susține că nu a plecat din România, acum 25 de ani, pentru bani, ci din cauza corupției, care era pe peste tot. „Sunt în Quebec, Canada. Când am venit, corupția era la nivel înalt. Acum a coborât și afectează oamenii de rând. Și iernile chiar dacă s-au mai înmuiat, m-am săturat de ele. Încă suntem bine aici, dar am avut multe momente când mă întrebam ce naiba m-a pus să emigrez. Mi-e dor de peisajele din țară, de aerul de acasă, de faptul că încă la țară mai poți să crești ce vrei în curtea ta. Aici libertățile se îngrădesc din ce în ce mai mult. Asta pentru mine și număr AMR-ul”.

Șapte motive să iubești România

Călin a enumerat șapte motive pentru care iubește România:

1. Relațiile interumane mai calde, bazate pe solidaritate, comunicare și empatie (în special în comunitățile mai mici).

2. O anumită spiritualitate care nu există în societățile occidentale.

3. România e o țară frumoasă cu regiuni și peisaje diverse, firește că sunt multe țări spectaculoase în lume, nu susțin că România e cea mai frumoasă și nici n-aș avea cum fiindcă nu le-am văzut pe toate ca să pot face astfel de evaluări. Nu sunt un naționalist care să susțină că noi suntem cei mai tari... iar țara e cea mai frumoasă... nu asta vreau să spun. Dar e o țară frumoasă cu o mare diversitate de peisaje adunate într-un teritoriu de asemenea dimensiuni, o țară în care ai ce să vezi. Cred că mulți dintre cei care își subestimează țara, de fapt o cunosc foarte puțin.

4. O țară fascinantă prin contrastele pe care le propune, vie, aflată la intersecția mai multor civilizații, în locul unde Occidentul și Orientul se întrepătrund, la confluența mai multor culturi care ne îmbogățesc sufletul, chiar dacă noi nu suntem conștienți de asta.

5. România este nu doar o țară care în ultimii ani s-a schimbat mult în bine și a evoluat economic (chiar dacă unii nu vor să vadă asta), dar țara noastră e o țară cu un potențial enorm de dezvoltare, cu imense oportunități economice datorate și resurselor variate pe care le are, dar și posibilităților neexploatate încă și poate și poziției geostrategie a țării într-o vreme în care interesul pentru această zonă crește, din păcate și din cauza războiului.

6. Bogăția și varietatea tradițiilor care încă există în România, în ciuda modernizării societății și a tehnologiei care a pătruns până în cel mai îndepărtat sat, spre deosebire de vestul Europei unde tradițiile le întâlnim mult mai sporadic, de obicei doar în festivaluri organizate.

7. Indiferent unde în lume ar fi casa noastră, acasă nu poate fi decât în România și oriunde am merge, atâta timp cât nu ne-am pierdut de tot identitatea, gândul reîntoarcerii la origini ne vă face mereu să visăm cât timp această reîntoarcere nu se vă realiza.”

„E ciudat că noi, români fiind, să acuzăm mereu țara în care ne-am născut și în care ne-am format, să fim mereu nemulțumiți de ea de parcă dacă ceva nu merge în țară n-ar fi și vina noastră. România suntem noi toți și ea e așa cum am construit-o. Iar dacă ceva nu merge, responsabili suntem noi”, a mai spus Călin.



„Am trăit în două țări vestice, dar doar în România am avut o viață”

„Sentimentul de „Acasă", pe care în nouă ani în UK nu l-am simțit. Locurile cunoscute, mâncarea, revenirea la un job cu un program normal (În UK mereu am lucrat foarte foarte mult), încât să iți mai rămână timp și pentru tine”- Roxana.



„Pentru că e a mea, a noastră, și doar când sunt acolo simt că trăiesc cu adevărat! Pentru că e frumoasă, simplă, caldă și primitoare și cu mare potențial. Pentru că „miroase" a copilărie. Și nici un alt colț de lume, oricât de frumos, nu o poate înlocui”- Adina.



„Eu am trăit în două țări vestice dar doar în România am avut o viață. Nu știu dacă mă înțelegi dar e singura explicație pe care o am” - Oana.



„În Romania ești de-al casei, oriunde altundeva ești emigrant” - Aneta.



„România e singurul loc unde simt că nu trebuie să mă chinui să mă calific în ochii altora. Adică sunt privit deja pozitiv din start în majoritatea interacțiunilor. În alte locuri mereu am simțit că încep sub zero, și că dacă vreau să cresc în ochii privitorului trebuie să depun efort să îl conving că merita să mă cunoască sau să îmi acorde o șansă” - Andrei.

„Acasă ne sunt rădăcinile, amintirile, iar fără ele suntem pierduți într-o lume străină” - Dorina.

„E acasă ...cred că pentru toți cei plecați în afara sentimentul asta de apartenență nu te lasă niciodată” - Alina.

„Tânjesc după liniștea sufletească”

Valentina este plecată de 13 ani din România, dar tânjește după liniștea sufletească pe care o are când merge acasă, mâncarea extraordinară: „Vorbesc și mă înțeleg cu toată lumea. O iubesc pentru frumusețea ei, pentru tradițiile ei. M-am săturat să mă simt o străină printre ei, să plâng mereu când este 1 Decembrie sau aud Imnul României. M-am săturat să învăț o limbă care nu este a mea și nu îmi place deloc, dar nevoia este mare. Sunt multe lucruri care te apasă pe suflet dar câteodată ești atât de mic și neputincios că mai oftezi puțin și te gândești: mai stau să termine copii școala, mai stau că îmi este teamă, mai stau că etc. Să îți dorești să fii de un Paști sau Crăciun acasă dar nu poți. Mai sunt foarte multe de schimbat la ea și la mentalitatea oamenilor dar nimic nu este perfect.”

Carmen iubește România „pentru tot... locuri, oameni, obiceiuri, soarele răsare altfel..bunătatea românului și căldura nu o are nimeni, unde în ce țară, te poți duce la vecin să-i ceri ceva? Nu mai spun că sunt locuri unde nu se cunosc vecinii și nu și vorbesc niciodată. Unde sunt serile de vară din România? Cu râsete de copii, cu miros de plăcinte calde sau de sărmăluțe. Ca românul nu-i niciunul, nu degeaba e vorba cântecului..”

„Pentru asta ne părăsim țara, pentru amărâții ăștia de bani”

Carmen recunoaște că există și în România probleme, „uscăciuni”, „dar dacă la miez de noapte îți suni un prieten, acesta te vă ajuta, chiar dacă nu are bani (că asta e problema românului, pentru asta ne părăsim țara, pentru amărâții ăștia de bani) va face tot posibilul să te ajute, pe când în afară, după ora 17,00 să nu îndrăznești să deranjezi pe cineva, fără să știe dinainte...”

În plus, doar acasă ești lângă părinți și poți să-i ajuți sau să-i strângi în brațe.

„Cine își vorbește de rău țara, acela nu e vrednic să trăiască în ea și de ciudă arunca vorbe urâte, pentru că știe că niciodată nu se poate întoarce acasă. Deși... măcar pe ultimul drum, vrea tot să fie adus în România”, a concluzionat ea.