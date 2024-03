Costul vieții în România versus Marea Britanie: „Prețurile la unele alimente din hypermarket, mai scumpe la noi decât în străinătate“

„Să mai tăiem din visele în care viața din România e mai ieftină”, spune o româncă în cadrul unei dezbateri privind costurile vieții în Marea Britanie comparativ cu cele din România. Diferența de 3.000 de lire sterline este considerată o exagerare de majoritatea participanților la discuție.

Un român care dorește să revină acasă din Marea Britanie a întrebat membrii din „Grupul întorșilor acasă“ de pe Facebook cum se descurcă cu prețurile în România.

„Noi stăm în UK, dar urmărim evoluția situației de acasă. Pentru cei care v-ați întors, pot să vă întreb, cum vi se par prețurile și salariile în țară la ora actuală? Când am fost anul trecut în țară m-am îngrozit să văd prețurile la unele alimente mai scumpe la Kaufland ca la Asda (lanț de supermarketuri din Marea Britanie), efectiv lăsam echivalentul la câte 100 de euro când făceam piața și nu ne lăfăiam cu nimic în coș, doar mâncăruri normale pentru o familie de 4”, a scris românul care a dori să rămână anonim.

Acesta a mai precizat că deja o casă cu grădină și minim 3 dormitoare într-un oraș mare, top 5, din România, a ajuns mai scumpă ca într-un oraș mare din Nordul Angliei.

„Nici nu vreau să îmi amintesc câți bani am dat pe cazare pe litoralul românesc, să mergem cu copii la mare, că mă apucă dracii”, a mai adăugat acesta.

Comentariile nu au întârziat să apară. „Dar da, prețurile la case au crescut foarte mult , și mai ales în orașele mari, dar și cele mici unde este economie”, a susținut Andrea.

Silvia a mărturisit că și familia ei se gândește să părăsească Marea Britanie: „Aici mi se pare că începem să trăim cred că mai rău ca în România, sincer, ai tot ce vrei aici, nu duci lipsă dar, ce este mai important în viața, liniștea sufletească, fericirea copiilor sau banii?”

Ea a mai precizat că în Marea Britanie costul vieții a devenit un coșmar: „Prefer să mă întorc acasă, unde am o mâncare sănătoasă, de la grădina pe care ne gândim să o avem, ajutorul bunicilor, copiii o să fie mai fericiți etc. Un job îl poți găsi și acasă, am prieteni care nu au fost o zi plecați din țară cu joburi normale și sunt mult mai OK decât noi aici. Un cuplu, dacă are în jur de 7.000 de lei acasă, trăiește decent”.

„Până nu ai casa ta în România, nu prea merită să vii”

Membrul anonim al grupului care a pus întrebarea consideră că 7.000 de lei nu ar ajunge pentru o viață decentă în România: „7.000 lei sunt 1.400 euro, eu nu știu sincer ce am face cu acești bani în România, am vorbit cu neamuri acolo, e 200 de euro pe lună numai benzina și asigurarea la mașini, chiria sau rata la bancă 500, de restul trebuie să plătim mâncare, utilități, haine, tot ce trebuie la copii, de aceea întreb”.

Silvia a precizat că deține casă în România, deci nu va plăti rate: „O să fie utilități, mâncare. Dar și aici este la fel, noi avem doar chiria 1.600 de lire fără utilități, mâncare , asigurări la mașini, adică eu trebuie să am aici în jur de 4.000 lire doar pentru asta… Nu văd rostul de ce aș plăti aici chirie, când acasă nu o să trebuiască să fac asta….”

Inițiatorul discuției a susținut că nu deține casă în România, astfel că va trebui să închirieze, dar s-a plâns că în Londra chiriile au ajuns extrem de mari: „În august ne expiră contractul, nici nu vreau să mă gândesc cât o să vrea agenția să ne mărească chiria, ținând cont că majoritatea prietenilor mei au avut creșteri de la 300 de lire în sus… Deci care ar mai fi rostul statului în UK, când totul a început să o ia razna?”.

Un alt membru a susținut că într-adevăr, Londra este scumpă, dar în alte orașe chiriile se apropie de România.

Cristian crede că dacă nu ai casa ta în România nu merită să revii. „Până nu ai casa ta în România, nu prea merita să vii. O spun sincer... Doar dacă ai prins ceva job baban. Dar daca ai casă, o duci decent”, a concluzionat Cristian.

Marea Britanie vs România: diferență de 3.000 de lire sterline

Pe același grup de discuții, un român din Marea Britanie a postat un calcul cu cheltuielile necesare în Marea Britanie și în România.

„Am făcut azi, la cafea, pentru cei care vor să revină din UK în România în special, o comparație între traiul din UK și România în ce privește costurile lunare minim/decente pentru o familie cu 2 copii. Lista se raportează la prețurile din 2023-2024 și a făcut-o <englezoaica>, de aia e în engleză, dar sunt sigur că mulți înțelegeți ce scrie”, a scris Marius.

Astfel, viața în Anglia, pentru o familie cu doi copii costă, lunar, 3.912 lire sterline. În România, unde nu au fost puse cheltuielile cu chiria sau rata pentru casă, probabil presupunând că cei care se întorc au unde locui, costurile s-au ridicat la circa 5.200 de lei, adică circa 930 de lire sterline.

Pentru chiria din Anglia, autorul a estimat un cost de aproape 900 de lire sterline.

„Pe LISTĂ nu se află Libertatea și liniștea inimilor noastre. Nu am putut să le evaluăm, dar sigur depășesc cu mult orice valoare materială extra pe care o poți avea în UK (mașini în rate, case în rate, orice în rate)”, a mai precizat Marius.

Lavinia nu este de acord cu faptul că Marius nu a inclus „chiria” în România. „Dacă vinzi casa din România și cumperi aici, tot mai bine ieși aici. Diesel e mai ieftin aici, deci nu înțeleg, aici se alimentează mașina și se circulă cu ea și în România sta pe driveway (că tot e specificat la "dotările" vilei de 5 camere”.

Ea a susținut că hainele sunt mai ieftine în Marea Britanie, iar ieșirile în oraș și prețurile de la supermarket sunt la fel. „Că v-ați întors că v-a chemat sufletul e una, și nu o contest-fiecare se simte bine unde îl trage sufletul, dar a compara preturile într-un fel atât de exagerat pentru a sublinia ce bine e în România, este o prosteala pe față”, a concluzionat Lavinia.

Stănculescu a precizat că a cumpărat primul apartament, în România, după doar 4 ani de muncă.

„Apoi am mai luat încă un apartament cu 3 camere, NOU, în București, la 1km de Piață UNIRII, cu doar 98.000 de euro. Acum 6 ani ne-am construit și casa la țară! Prietenii noștri, de aici, majoritatea au câte 2 proprietăți (la vârsta de 40-45 de ani), au mășină, iar mulți au și motociclete (care reprezintă un hobby, nu o necesitate). Mergem în excursii în țara și în străînătate. Se pare că dvs faceți parte dintre cei care vedeți în România doar ceea ce este rău, iar în UK tot ceea ce e bun. Păcat!”

„Mâncatul în oraș, 200 de lei în România? Fiți realiști”

Oana a susținut că Marius a exagerat când a trecut în listă faptul că 200 de lei îți ajung în România pentru ieșiri la restaurant în oraș, iar la costurile din Anglia a adăugat 400 de lire pentru îmbrăcăminte pe lună.

„Ultima dată am fost în România acum 2 ani și am plătit pentru 2 persoane mâncare și băuturi (fără alcool) 190 de lei, o singură ieșire. Am 2 copii dar nu exista să cumpăr haine de 400 de lire în fiecare lună. Cred că acest calcul este făcut subiectiv. Întoarcerea în România trebuie să o faci pentru că așa iți dorești tu, nu încercând să exagerezi ceva într-o parte, pentru că și în România sunt atâtea lucruri mult mai rele decât în UK de exemplu, cum ar fi faptul că în România pui câteva sute de lei pe lună pentru medicamente/doctor, ceea ce în UK este gratuit sau la cost minim. Faceți ce vă face fericiți, dar fiți și realiști”, a detaliat Oana.

Cătalin crede că cei care au casă în România vor reveni: „Stai liniștit că în maxim 2 ani toți aia care au avut ceva în cap, care au pus deoparte sau și-au luat o casă în România, se întorc acasă. Ăia care au făcut ei pe civilizații și occidentalii și și-au vândut tot ce aveau în România, că o duc ei bine prin afară, o să se sature de dat chirii, ipoteci și de viață printre musulmani și negri. O să trăim și o să vedem.”

Un alt membru al grupului susține că nu te descurci în România cu mâncarea cu 1.500 de lei pe lună, conform listei lui Marius: „Poate jumătate de lună în România, la ce prețuri sunt la produsele alimentare te doare capul. În UK cu circa 600 de lire la lună, mănânci decent și ce vrei. În România te abții când vezi ce prețuri sunt”.

„Tot cam atât cheltuiam și când locuiam în Franța”

Același lucru l-a subliniat și Mariana: „Nu știu cum calculați 1.500 ron/lună la mâncare… Eu cheltuiesc aproximativ 2.000 ron și nu consumăm sucuri, apa o filtrez, nu cumpărăm în exces. Apoi, fiica mea are nevoie de minim 50 lei când iese la plimbare cu prietenii, 100 lei dacă merge la cinema. O cină în oraș e aproximativ 2-300 lei/ 2 persoane. O aniversare, ceva, minim 200 lei.”

Ea a mai precizat că familia ei deține apartamentul în care locuiesc și are nevoie de aproximativ 1.500-2.000 de euro/lună ca să trăiască confortabil.

„Tot cam atât cheltuiam și când locuiam în Franța. Singura diferență că suntem <acasă>. Să nu mă înțelegeți greșit, nu regretăm decizia și e super ok, dar să mai tăiem din visele alea în care viața din România e mai ieftină. Este doar pentru cei care locuiesc la țară, au gospodărie, nu ies în oraș etc. Pentru un cuplu tânăr, cu copil adolescent, e fix același lucru ca și <dincolo>”, a concluzionat Mariana.