Dilema unei familii care vrea să revină acasă. „Noi, cei din afară, suntem obișnuiți cu civilizația. S-a schimbat România?”

O familie de români care trăieste de 20 de ani în SUA analizează întoarcerea în România, însă are o mare dilemă: dacă se va putea adapta sistemului de aici. Ce i-au răspuns sute de români puși în fața aceleiași dileme.

O familie de români, cu două fete, intenționează să revină în România după mai bine de 20 de ani petrecuți în SUA. Mireille a cerut părerile membrilor unei pagini de Facebook a românilor întorși acasă cu privire la readaptarea la societatea din România.

„Salutări tuturor! Eu și soțul meu suntem momentan în USA, unde ne creștem cele 2 fete, ambele născute aici. Suntem aici de vreo 2 decenii bune. M-am alăturat grupului nu pentru că am luat o decizie finală, ci mai degrabă pentru că o întoarcere ‘acasă’ la un moment dat nu e total exclusă” - a scris românca.

Familia are mai multe dileme, dar una dintre cele mai mari se referă la faptul că de fiecare dată când analizau posibilitatea întoarcerii, le-au fost amintite cazuri de persoane care s-au întors în România, după care au revenit în America, pentru că „n-au mai putut să se adapteze la sistemul de acolo”.

„Sincer, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că zvonurile astea au avut rolul lor important în deciziile pe care le-am luat ulterior. Ne-am focalizat de atunci în exclusivitate în a ne construi o viață stabilă aici, școli bune pentru fete, continuat studii, servicii decente, stabile etc. Acum, după ani buni, mă întreb însă…oare am luat decizia bună sau am decis pe bază de informații eronate? Oare e într-adevăr un fenomen real sau or fi fost alea doar ceva cazuri izolate? Așa că am zis să pun o întrebare să văd dacă sunt cazuri similare pe aici (întorși în România, apoi plecați iar în afară). Mai sunt și alții care au întrebări / dileme similare? Mi-ar fi drag să vă aud perspectiva. Mulțumesc și doresc tuturor…decizii bine făcute! ” - a postat Mireille.

„Mă gândesc la sistemul corupt”

Postarea a avut peste o sută de comentarii. Cei mai mulți dintre membrii grupului au sfătuit-o să nu ia în considerare experiențele celorlalți. Cei care s-au pronunțat împotriva întoarcerii au adus în discuție problema sistemului corupt.

„La fel am dilema de a mă întoarce în România și spun dilema deoarece mă gândesc la sistemul corupt, care ține societatea pe loc. Plănuiesc să mă întorc în trei ani, dar dacă la alegerile din toamnă ies tot corupții, amân deoarece nu văd rostul”, a comentat Andra.

Valentin i-a replicat că, de fapt, toți politicienii lumii sunt corupți sau coruptibili: „În România se mediatizează fenomenul corupției, pe când în alte țări nu, dând falsa impresie că nu există și în SUA, Canada și Occident European! Treziți -vă și uitați -vă bine în jur și nu mai luați de bun 100% ce zice mass-media!”

Andra a răspuns, arătând că, într-adevăr, corupția există peste tot, dar în România te afectează pe tine, ca cetățean, și îți limitează poziția în societate.

„În România chiar există incompetență. Încă nu există autostrăzi în toată țara, ce să mai spunem de asta? Adică era o problemă în anii 2010, dar suntem în 2024 și există aceeași situație. Am văzut drumuri numite “Europene” unde tirurile mergeau pe două benzi că nu aveau loc. Ce să mai spunem de faptul că în România nu prea există (să nu generalizez) contractori de construcții și firmele de dinafară își bat joc de proiecte, vedeți ultima autostradă din zona Bucureștiului făcută de turci unde i s-a dat drumul și numai nereguli sau sunt proiecte începute și lăsate”, a detaliat femeia.

„Să nu mai spunem de șmecheria din România și acolo vezi toată incompetența adunată. Cu bani mulți iți cumperi oameni. Arest la domiciliu sau 2-3 ani de închisoare și eliberare după jumătate de timp, iar în multe cazuri pur și simplu nu mai auzi nimic de nimeni. Nu am mai auzit de baronii lemnului sau de o inițiativă de a împăduri România. Sau și asta e normal?”, a completat Andra.



„Faptul că nu am rețele de autostrăzi ca în Germania nu mă afectează deloc”

Apoi, ea s-a referit la sistemul de educație, subliniind că există foarte multe cazuri de conflicte între elevi respectiv între elevi și profesori.

„Sunt facultăți unde profesorii sunt misogini fără limite, sunt profesori care abuzează copii fără limite și penibilul e că nu pățesc nimic! Grădinița unde îngrijitoarea sau ce era d-na care abuza copiii. Ei, femeia aia e în libertate, a fost doar concediată”, a adăugat ea.

Andra a discutat și despre inflația foarte mare și despre sistemul de sănătate. „Nu se mai cumpără posturi cu mii de euro? S-or fi îmbunătățit serviciile, dar tot e corupt”.

Valentin a replicat că și în Vest „ești considerat străin, îți zâmbesc în față, dar când au ocazia te lovesc pe la spate, că hai să recunoaștem nimeni nu suportă emigranții în țările lor! Am trăit și văzut multe! Am trăit în Canada 16 ani și am văzut multă invidie și răutate a localnicilor, dacă te realizezi mai bine ca ei! Așa că dacă vă place acest mod de viață keep going! Faptul că nu am rețele de autostrăzi ca în Germania nu mă afectează deloc, nu sunt fan asfalt și betoane, ci mai degrabă natură sălbatică, sunt fan viață liniștită, mâncare naturală, aer și apă curată! Astea le am toate acum aici în România și nu le-am avut în Vest! Dacă-ți merge puțin mintea în România ajungi să trăiești mult mai bine ca în Vest!”

„România oferă mii de oportunități”

Marius Stănculescu a subliniat că există o diferență între știrile de la televizor și realitatea din România.

„Mă uit la TV, văd numai știri negative, nimic nu merge, mafioți în politică. Zeci de motive de a renunța și a da vina pe sistem”, a detaliat el.

Pe de altă parte, Marius susține că este profesor la liceu, a fost instructor auto timp de 12 ani, a scris cărți de legislație rutieră și o duce bine.

„Toți prietenii mei au câte două proprietăți, cel puțin o mașină, mulți au motociclete (acesta fiind un hobby f costisitor). România oferă mii de oportunități. Am foști elevi, unii au doar școală profesională, o duc f bine, unii sunt șoferi, alții mecanici auto, iar alții au propriile afaceri. Toți foștii mei elevi (cei cu care am ținut legătura) au salarii de cel puțin 800 de euro, plus ce mai lucrează în particular. Trăim la țară, lângă oraș, avem pomi, legume, păsări, mergem în excursii în țara și în străînătate. Succes, numai bine!”.

Magda a locuit mulți ani în străinătate, mai precis în Irlanda, apoi în 2018, împreună că soțul, a revenit în România.

„Nu am rezistat mai mult de 1 an și 3 luni, nu ne-am putut reintegra. Am lucrat pentru firma la care eram deja angajată în Irlanda remote 6 luni după relocare (am avut contract cu ei de 6 luni care nu a fost re-înnoit), apoi nimeni nu a vrut să mă angajeze în România decât pe bani puțini, ceea ce a fost un șoc pentru mine. Eu lucrez în IT, soțul meu este cabinet maker. El a găsit servicii prost plătite la vremea respectivă”, a povestit femeia.



„Banii nu ne mai ajută în niciun fel. Nu mai contează”

În septembrie 2019, s-au întors înapoi în Irlanda, unde trăiesc decent dintr-un singur salariu. „Acum vrem să ne întoarcem definitiv în România. Nu mai putem să trăim aici dpdv moral, spiritual, uman etc. Banii nu ne mai ajută în niciun fel. Nu mai contează. Avem nevoie de o viață bună, adevărată, trăită printre oameni cu discernământ care încă știu ce e rău și ce e bine. Aici nu mai știu de multă vreme acest lucru”, a mai susținut Magda.

Femeii îi pare rău că în 2019 nu a încercat totul până să ia decizia de a se muta înapoi în Irlanda.

„Ca să te re-integrezi, trebuie să iei România la pachet cu bune și mai puțin bune. Să fii FOARTE realist, să nu cauți în România ce nu există, să nu speri că lucrurile se vor schimba peste noapte și să știi foarte bine care este motivul pentru care te-ai mutat înapoi în România și acel motiv va fi forța care te va susține și ajuta să învingi. Că până la urmă este o luptă cu tine și ceea ce aștepți tu de la mutarea în România”, a conchis Magda.

Roberta a susținut că a avut și ea dilema aceasta. „Ne-am întors în România, abia am rezistat 2 ani și am revenit înapoi în USA (avem 21 de ani în USA). Sincer nu s-a meritat efortul, dar măcar ne-am convins sufletește”, a mai spus femeia.

„Noi, cei trăiți în afară, suntem clar obișnuiți cu "civilizația"”

Elena crede că România nu va ști niciodată să-și primească diaspora înapoi.

„Dacă vom avea așteptări că România să ne aștepte cu brațele deschise, ei bine eu una nu cred....din păcate, România este și va rămâne cu mult în urma multor state Europene....noi, cei trăiți în afară, suntem clar obișnuiți cu "civilizația". România este o țară foarte frumoasă dar....păcat că este condusă numai de hoți! Tocmai de aceea niciodată nu vom evolua”, a comentat femeia.

Elena aduce în discuție sistemul de sănătate, care „este praf...toți românii s-au învățat numai cu bacșiș. Orice ușă vrei să deschizi trebuie să ai bani, altfel nu se uită nimeni la tine...asta este cruda realitatea....concepții învechite care nu se vor schimba niciodată.”



„Faceți ce simțiți dar....dacă vă așteptați că România să fie cel puțin jumătate evoluată comparativ cu acum să zicem 20 de ani vă înșelați....aceeași Mărie cu altă pălărie....păcat....România nu va ști niciodată să-și primească Diaspora înapoi acasă...”, a concluzioant Elena.

„Dacă renunțăm la ifose, putem constata că viața în România nu e deloc rea!”

Claudiu o contrazice, parțial: „Da, România are la conducere mulți hoți și incompetenți, dar în ciuda acestui fapt a evoluat ENORM în ultimii 20 ani. Și o mai spun odată: ENORM. Să fim serioși, doar orb sau răuvoitor să fie cineva să nu vadă diferență. Experiențele mele cu sistemul sanitar sunt total diferite, foarte, foarte plăcut surprins de calitatea actului și personalului medical de la un serviciu de urgență, în două ocazii diferite, recent. Există și varianta sistemului medical privat care este de foarte bună calitate și incomparabil mai ieftin decât în Vest.”

Bărbatul susține că și în materie de spagă s-au schimbat lucrurile.

„Vă invit să mergeți să încercați să dați șpagă la poliție, spital, primărie etc, în 80% din cazuri o să sfârșiți dată pe ușă afară, dacă nu mai rău, în cătușe. Sunt arestări peste arestări săptămânal pentru fapte de corupție, spaga chiar a devenit un sport foarte periculos. Părerea mea e că noi, cei din diaspora, dacă renunțăm la ifose, atitudini superioare și idei preconcepute, putem constata că viața în Romania nu e deloc rea și putem să ne reintegrăm fară probleme”, este concluzia lui Claudiu.