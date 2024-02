Socotelile românilor în cumpănă dacă să lase Occidentul pentru România. „Poți ajunge relativ ușor spre 4.000 de euro”

Românii sunt cei mai expuși riscului de sărăcie şi excluziune socială din Uniunea Europeană, arată datele publicate de Eurostat, iar nu întâmplător milioane de români au plecat în străinătate în speranța unui trai mai bun. Totuși, unii dintre ei ar fi tentați să revină în țară atrași de zvonurile unei prosperități de ultimă oră sau mânați de problemele personale.

Un român care muncește în Danemarca ar vrea să revină în țară, e adevărat din cauza unor probleme de familie. IT-ist de meserie, el a încercat să afle, apelând la rețelele de socializare, ce salariu și ce condiții de muncă ar putea găsi în țară. Și tot el a explicat, într-o postare pe Reddit, care sunt temerile sale, întreținute și de zvonuri și de exagerări cu privire la situația din țară.

„Lucrez pe frontend în Danemarca, la o companie Fintech. Am experientă 10 ani, mostly Typescript, Angular, Java, ceva React. Aici sunt plătit net 4.300 euro pe lună. Mă tentează o revenire în țară, așadar sunt curios ce salariu aș putea accesa net, în euro? Ezit puțin să mă mut, work-life balance aici fiind chiar ok. Vii la office la 9.00, pleci la 16.30, ești acasă la 17.30. Colegi super care te ajută la nevoie. Situația familiei e cea care mă determină să mă gândesc la pasul asta”, a scris el.

„Povești de groază”

A adăugat apoi „poveștile de groază” pe care le-a auzit despre situația din România, acolo unde, chipurile, management sub orice critică și colegi lipsiți de orice urmă de omenie, iar situația ar fi una de coșmar.

„Precizez că am auzit multe povești de groază de la mai mulți oameni și iată sunt aici să întreb direct unele lucruri. Nu vreau să par ignorant sau cu fumuri în cap. Am plecat din țară la 18 ani. Literalmente nu știu nimic concret din țară și caut informații ajutătoare de la voi”, a adăugat el, după care a continuat:

„Din spusele românilor care au plecat din România: management dezorganizat și dictatorial, work-life balance nu prea bun fiind prins în trafic nașpa de la 7:00-9:00 dimineața, overtime cerut de boss, pleci la 18:00-19:00 și abia mai ai timp de tine ajungând acasă pe la 20:00-21:00. Colegi cu atitudinea toxica „nu înțelegi codul ăsta? Can't help you bro, descurca-te!” Zile de concediu puține (aici primim 25 de zile anual), salariu care să nu merite stresul întâlnit. Sunt toate aceste lucruri des întâlnite? Sunt spusele lor adevărate? Din ce aud de pe colo-colo, dacă primești 1.700 euro net lunar e bun, este așa oare? Cam cât din suma asta contribuie la pensia privată?”, a mai scris el.

Oamenii se plâng mult, dar nu e așa de diferit

Postarea sa, sinceră și evident a unui om aflat la răscruce de drumuri, i-a făcut pe unii să vină cu idei, pe alții să-l încurajeze, însă au fost și destui care i-au spus că nu merită să se întoarcă acasă.

„Salut, eu m-am întors în țară după pandemie, locuisem trei ani în Spania. Am avut aceleași preconcepții când m-am întors în țară, dar marea majoritate au pierit imediat ce m-am întors. Ca nivel de salariu, poți merge relativ ușor spre 4.000 de euro având în vedere experiența ta. În mare parte o să lucrezi tot cu echipe din afară, în România se face destul de mult outsourcing. Sau poți merge spre freelance, ieși mai bine decât salariul normal și taxele foarte mici. Având în vedere cele mai de sus, rar o să ai managementul din România (cel puțin dacă ești în outsourcing)”, a fost prima parte a răspunsului.

„Colegii români cu care am interacționat sunt ok, dar nicăieri nu e pădurea doar verde. Work life balance, eu zic că e ok, depinde și pentru ce firme lucrezi, cu clienții bancari nu prea ai, în rest nu am avut probleme, îți termini taskurile, ești liber. Sunt firme care dau 25 și aici (nu multe, nu toate), dar au început să apară sick days și alte tipuri de libere pe lângă cele 22-25. Traficul poate fi un impediment în orașele mari, dar poți să îți iei un mijloc de transport alternativ. Sincer, mie de ce mi-e dor din Spania sunt oamenii pe care îi știam, în rest nu pot spune că îmi lipsește ceva. Dacă mai ai întrebări, go ahead”, a mai spus acesta.

„Hello, și eu m-am întors în țară după aproximativ șapte-opt ani și sunt super mulțumită. Poți să îmi scrii dacă vrei, depinde de ce vrei să pleci, ce cauți etc. M-am mutat de un an în România și sincer deja am reușit să fac o grămadă de chestii. Încă mă adaptez la unele diferențe culturale, și încă mai învăț română (la mine în familie nu se vorbește doar română), dar în rest, în România este o grămadă de libertate din punctul meu de vedere. Clar sunt și chestii nașpa, ca peste tot, depinde care parte a paharului o vezi. Mult succes!”, i-a răspuns o IT-istă.

Și tot ea a adăugat, după ce a fost felicitată de un alt internaut pentru sinceritatea și felul în care a răspuns. „Din ce am observat eu, oamenii se plâng mult, dar nu e așa diferit, sincer, decât e afară. Am uitat să menționez, legat de zilele de concediu, eu am 25 + 1, plus zilele libere de la stat, care sunt multe în România”, a completat ea.

Între da și nu

„La noi plus e o zi care ne-o da diferit în fiecare an, de exemplu când e o zi liberă de la stat marți, ne dă și luni liber să avem weekend lung, în fiecare început de an, se uită cum e cel mai convenabil, and I think that’s cute. Exact, sincer, nu îmi e frică noaptea pe stradă, nu am avut probleme să mă urmărească cineva, când în altă țară europeană, mi s-a întâmplat de multe ori, să mă urmărească de pe autostradă. Și trebuia să o iau pe străduțe și să încerc să mă pierd etc. Siguranță, plus libertate la multe chestii, destul de multe parcări gratis, și unde plătim taxa, e minimă”, a scris altul.

Au existat însă și unii care i-au spus că în România nimic nu merge așa cum ar trebui și că nu este de stat aici. „Nu e vorba de cât de safe e (și nu e chiar așa de safe precum crezi), ci de faptul că dacă ai o problemă se... statul pe ea, nu te ajută cu nimic, doar mai multe necazuri îți face dacă ești corect și nu ai vreo pilă. Înțeleg că încerci să tragi focul pe spuza ta, dar fii realist”, a fost doar unul dintre răspunsurile celor deranjați de faptul că altcineva consideră că România e o țară sigură.

„Încearcă o companie mare. De exemplu la Adobe poți să treci de 4.000 de euro, cu tot cu stocks. (RSU, ESPP). În cazul meu, work life balance e destul de bun. Noi la 12:00 avem daily și poți să începi să lucrezi când vrei tu înainte de 12:00. Eu am unele zile când încep chiar la 12:00. După 18:00 nu se așteaptă nimeni să fii online. Teoretic poți lucra în fiecare zi 12:00 - 18:00 dacă îți termini treaba. Avem 25 de zile/an concediu + încă 6 zile în plus „global wellbeing days”. Practic e o vineri/luni o dată la două luni când e liberă toată firma. Sărbătorile legale din weekend sunt recuperate și ele (fie vineri, fie luni). Dacă vrei o recomandare, let me know”, i-a sugerat altcineva.