Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
Sinner aleargă după Alcaraz cu un Porsche de ultimă oră. Garajul impresionant al starului italian conține și un Ferrari

Publicat:

Aflat în goana de a-l prinde din urmă pe liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani), jucătorul de tenis Jannis Sinner, 24 de ani și numărul doi mondial, a fost văzut la volanul unui Porsche 911 Carrera 4S. Această mașină sport se alătură modelelor Alpine A110, Audi RS6 Abt și Ferrari 812 Competizione, pe care italianul le deține în garaj.

Noul bolid al lui Sinner FOTO Captură video
Noul bolid al lui Sinner FOTO Captură video

Jannik Sinner și-a adăugat o nouă mașină de curse la colecția de mașini. După crampele care l-au deranjat la Australian Open și înainte de a pleca spre ATP 500 de la Doha, unde a ajuns în sferturile de finală, Jannik a mers la J Medical pentru o serie de controale. 

La centrul medical de ultimă generație al echipei de fotbal Juventus Torino, sportivul născut în Tirolul de Sud s-a prezentat la volanul unei mașini nou-nouțe, o ultimă achiziție. Este un Porsche 911.

Din clipuri postate online, la prima vedere părea că este un model GTS, cu peste 540 CP și cu o viteză maximă de 310 km/h, dar țevile de eșapament ale mașinii lui Jannik sunt prea depărtate. Doar că este un Carrera 4S cu „doar” 480 CP și o viteză maximă de 308 km/h, cu prețul de catalog de 170.000 de euro.

Noul Porsche 911 al lui Sinner este o mașină sport care rămâne una dintre cele mai căutate și mai bine vândute mașini sport din lume. Mai mic, dar nu mai puțin agil, mai ales pe drumuri înguste, este Alpine A110 de 300 CP pe care Jannik îl ține în garaj: o mașină sport care oprește cronometrul de la 0 la 100 km/h în 4,2 secunde și poate atinge o viteză maximă de 275 km/h.

În trecut, Sinner a fost văzut de mai multe ori pe străzile din Monte Carlo (unde locuiește) la volanul unui Audi RS6.

Sinner este unul dintre puținii proprietari din lume ai unui Ferrari 812 Competizione, o mașină de curse de modă veche, în ediție limitată: sub capotă se află un motor V12 capabil să producă 830 CP și să urce la turații de până la 9.500 rpm.

