Breșă uriașă de securitate la Instagram: 17,5 milioane de conturi, compromise

Datele personale a aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns în mâinile hackerilor și sunt scoase la vânzare pe dark web, în urma a ceea ce pare să fie o breșă de securitate pe care compania ar fi ținut-o „sub preș”. Descoperirea a fost făcută de specialiștii de la Malwarebytes.

Informațiile despre incident au fost făcute publice de producătorul de antivirus Malwarebytes, care susține că hackerii au scos aceste date la vânzare pe dark web. Potrivit companiei, este vorba despre un volum mare de informații sensibile, care pot fi folosite ulterior în diverse tipuri de fraude online.

Ce date au ajuns pe mâna hackerilor

„Pachetul” scos la vânzare include nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese fizice și alte informații personale, relatează News.ro. Acestea pot fi folosite, printre altele, pentru atacuri de tip phishing sau pentru alte tentative de înșelătorie.

Malwarebytes spune că este posibil ca aceste date să fie legate de un incident mai vechi, care ar fi avut loc în 2024 și care ar fi vizat API-ul platformei de socializare.

Meta nu a oferit nicio explicație

Un aspect care ridică semne de întrebare este faptul că Meta nu a comunicat nimic despre acest incident, deși legea obligă companiile să anunțe autoritățile și utilizatorii atunci când au loc atacuri care le expun informațiile personale.

Până în acest moment, compania nu a oferit nicio reacție oficială legată de presupusa breșă de securitate și de datele scoase la vânzare.

Ce pot face utilizatorii pentru a se proteja

Specialiștii recomandă ca o măsură de bază de securitate, pentru orice serviciu digital, activarea autentificării în doi pași sau folosirea unui passkey. Aceste metode adaugă un nivel suplimentar de protecție, fie prin introducerea unui cod în plus, fie prin legarea autentificării de accesul fizic la dispozitiv, reducând astfel riscul ca un cont să fie compromis.