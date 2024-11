Tânără de 20 de ani, violată în mod repetat de propriul tată de la vârsta de șase ani. A realizat că e abuzată în urma lecțiilor de educație sexuală de la școală

Ria avea șase ani când s-a trezit și și-a găsit tatăl sub plapumă. Și-a dat seama că era abuzată abia după ce la școală a avut lecții de educație sexuală.

Ria Vora știa că a crescut într-o casă strictă: a fost obligată să îndeplinească sarcini riguroase și supusă unor părinți exigenți.

Cu toate acestea, abia când a ajuns la adolescență, Ria, acum în vârstă de 20 de ani, și-a dat seama că a fost molestată și violată de tatăl ei, Bharat Ghohil, timp de mai mulți ani, scrie dailymail.co.uk.

Ria, din Hemel Hempstead, avea doar șase ani când tatăl ei a început să o abuzeze, după ce și-a pierdut slujba. El își abuza fiica în timp ce soția sa era plecată din casă la muncă.

Timp de șase ani, până la vârsta de 12 ani, Ghohil și-a agresat sexual fiica atât de des, încât aceasta a ajuns să creadă că este un comportament normal pentru un tată. Însă nu i-a spus niciodată mamei sale despre abuzuri, deoarece el i-a spus că este „secretul lor”.

Dar când a început să învețe despre educația sexuală la școală, Ria și-a dat seama că tatăl ei o abuza sexual.

Acum, Gohil a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, iar Ria a renunțat cu curaj la anonimat în încercarea de a sensibiliza opinia publică cu privire la abuzul sexual în familie.

Ria, antreprenor pentru o companie asiatică de design vestimentar, a declarat: „Tatăl meu a fost un pedofil care a profitat de fiica sa tânără și vulnerabilă. Ar fi trebuit să mă protejeze, dar în schimb mi-a făcut rău în cel mai rău mod imaginabil”.

Mama ei, Kin, în vârstă de 47 de ani, conducea o afacere de succes în domeniul fotografiei de nuntă și o afacere în domeniul frumuseții, în timp ce Gohil lucra ca administrator de birou.

Ei au avut un venit comun până în 2008, când tatăl Ria a fost concediat.

„Mama mi-a spus că tata va fi acasă de atunci încolo, mă va duce la școală și va avea grijă de mine”, a spus Ria.

„Dintr-o dată, mama a devenit întreținătorul familiei, muncea din greu și era plecată la orice oră. În timp ce tata conducea casa. Ca un tată hindus tipic asiatic, tata era foarte conservator și strict. Aveam o foaie de sarcini riguroasă. În fiecare zi, aveam sarcini cum ar fi să spăl vasele, să mătur, să spăl vasele și să-mi fac temele. Nu prea mă lăsa să mă joc afară sau să merg în parc”, povestește fata.

Dar mai târziu în acel an, mama Riei a plecat la muncă într-o seară, la o nuntă, așa că Gohil și-a adormit fiica de șase ani.

”Câteva ore mai târziu, am deschis ochii și l-am văzut pe tata sub pătură”, a povestit Ria.

„Și-a frecat corpul de al meu și m-a atins peste tot. Am rămas tăcută și eram foarte confuză.

După aceea, s-a tot întâmplat. Mă trezeam noaptea și îl găseam pe tata sub pătură”.

Gohil s-a dus la interviuri, dar nu a obținut niciodată un loc de muncă, rămânând un tată casnic.

Ria a crezut că abuzurile sunt normale, deoarece el o agresa cu fiecare ocazie. Anul următor, în 2009, el a violat-o pe Ria când aceasta avea doar șapte ani.

„A fost blând și m-a făcut să simt că nu se întâmplă nimic ciudat. Mi-a spus că este secretul nostru și să nu-i spun mamei”, a spus ea.

”M-am gândit că oricum nu era nimic de spus. În mintea mea, era ceea ce făceau tații cu fiicele lor. Anii au trecut și, pe măsură ce am crescut, tata a continuat vizitele în dormitorul meu după școală. Odată, mama aproape că l-a prins pe tata când a venit acasă într-o zi. Tata a sărit de pe mine și și-a luat hainele pe el la timp. Deși mama nu avea nicio idee, căsnicia ei și a tatei a început să se destrame. S-au certat constant de-a lungul anilor, iar eu uram să stau acasă”.

În 2016, părinții lui Ria au anunțat că divorțează. Gohil a găsit un apartament la câteva minute distanță de casa familiei lor.

Ria a declarat: „Aveam 12 ani când s-au despărțit. A fost o ușurare uriașă că nu se mai puteau certa. În ziua mutării, am mers cu el la Ikea și am ales covoare și mobilă. La apartamentul lui, mi-a gătit curry-ul meu preferat. În acea noapte, s-a urcat în pat cu mine. Din nou s-a forțat asupra mea. A fost dureros și oribil. Mi s-a făcut rău din cauza asta. A doua zi, mi-am dat seama că mi-am petrecut ultimii șase ani crezând că tot ce făcuse tata era normal. La școală am învățat despre educația sexuală și am realizat încet-încet, pe măsură ce intram în adolescență, că fusesem abuzată. Mi-am jurat că tata nu mă va mai viola niciodată”.

De atunci încolo, Ria a refuzat să-l viziteze pe Gohil. Pe măsură ce a crescut, a încercat să îndepărteze abuzurile de la mintea ei.

„Creierul meu a blocat totul pentru a se proteja. Dar am început să am probleme psihice”, a spus ea.

”Am început să mă revolt împotriva mamei și a școlii mele. Beam și leșinam des. Mama își făcea foarte multe griji pentru mine, neștiind de ce mă comport așa. Relațiile mele cu băieții au devenit dificile, deoarece nu mă puteam hotărî să fac lucruri sexuale.

În acei ani, tata s-a mutat într-un loc nou în Luton. A încercat să se împace, dar mama nu voia să aibă de-a face cu el, iar eu am păstrat distanța. Ocazional, l-am lăsat să mă ducă la masă sau la cinema”.

În septembrie 2021, la vârsta de 17 ani, Ria a început să studieze psihologia și sociologia în cadrul A-levels, și au ajuns la tema figurilor paterne.

Ria a început să sufere de flashback-uri și a vorbit despre tatăl ei în mod confidențial cu un profesor de la școală. Când s-a întors acasă în acea seară, a descoperit că aceștia o informaseră pe mama ei despre abuzuri.

Ria a declarat: „M-am simțit trădată de școală pentru că a mers împotriva dorinței mele și i-a spus. După o viață întreagă în care am negat abuzul, i-am spus mamei. Plângea și își cerea scuze pentru vinovăție. M-am simțit atât de amorțit. Curând, școala a raportat totul la poliție. Eram îngrozită. Era cel mai mare secret al meu pe care credeam că îl voi duce în mormânt”.

În decembrie 2023, Bharat Gohil, în vârstă de 59 de ani, din Rodeheath, Luton, a fost găsit vinovat de patru capete de acuzare de viol asupra unui copil sub 13 ani și de opt capete de acuzare de agresiune asupra unui copil sub 13 ani prin atingeri asupra lui Ria la St Albans Crown Court.

În luna mai a acestui an, el a fost încarcerat pentru 20 de ani pentru catalogul său de crime oribile.

Judecătorul l-a descris drept un „monstru” care „se bucura de teroarea pe care o insufla”.

Ria a declarat: „În timp ce așteptam procesul, mama dorea ca tata să plătească pentru ceea ce a făcut. Dar eu mă simțeam vinovată pentru că el era încă tatăl meu. Apoi, în sala de judecată, nu a arătat niciun pic de remușcare sau emoție. M-a distrus. Atunci mi-am dat seama că nu aveam de ce să mă simt vinovată. Deși nu am vrut niciodată ca adevărul să iasă la iveală, nu mi-a venit să cred ce greutate mi s-a luat. Mi-a luat ani de zile să-mi înțeleg durerea. Dar în sfârșit mi s-a făcut dreptate. În mod surprinzător, acest lucru m-a ajutat să-mi revin și să mă vindec. Pentru toți ceilalți supraviețuitori, nu trebuie să suferiți în tăcere așa cum am făcut eu. Și voi meritați dreptate. Vă rog să vă adresați unei persoane dragi sau să sunați la o linie de ajutor pentru abuzuri. Obținerea justiției m-a ajutat să mă vindec. Vă promit că vă va elibera”, a încheiat fata.