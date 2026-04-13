Câte ouă putem mânca de Paște. Avertismentul medicilor despre riscurile alimentului nelipsit de pe masa de sărbători

Ouăle, nelipsite de pe masa de Paște, pot fi consumate fără riscuri semnificative atunci când sunt mâncate cu moderație, însă specialiștii atrag atenția că excesul, mai ales în combinație cu alimente bogate în grăsimi saturate, poate afecta sănătatea cardiovasculară, notează Daily Mail.

Medicii citați de presa internațională explică faptul că ouăle au fost mult timp privite cu suspiciune din cauza conținutului de colesterol, însă cercetările recente arată că acesta are un impact mult mai redus asupra nivelului de colesterol din sânge decât se credea în trecut. În schimb, adevărata problemă pentru inimă o reprezintă grăsimile saturate, care contribuie la formarea plăcilor de aterom pe artere și cresc riscul de infarct sau accident vascular.

În acest context, specialiștii recomandă pentru persoanele sănătoase un consum de aproximativ un ou pe zi, iar pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau colesterol crescut, un consum mai redus, echivalentul a aproximativ patru gălbenușuri pe săptămână. Totuși, aceste recomandări sunt valabile în condițiile în care dieta generală nu este bogată în alte surse de grăsimi saturate, precum carnea roșie, brânzeturile sau untul.

Problemele apar cel mai des în perioada Paștelui, când ouăle sunt consumate alături de preparate consistente, iar combinațiile alimentare pot duce rapid la depășirea cantității zilnice recomandate de grăsimi saturate. Un singur ou are în jur de 1,6 grame de grăsimi saturate, însă mesele tradiționale, precum ouăle combinate cu mezeluri, brânzeturi sau prăjite în unt, pot crește semnificativ aportul total.

Experții subliniază că modul de preparare joacă un rol important, iar metodele simple, precum fierberea sau gătirea fără adaos de grăsimi, sunt considerate mai sigure decât prăjirea sau asocierea cu alimente procesate. În același timp, cercetările recente arată că un consum moderat de ouă nu este asociat în mod direct cu un risc crescut de boli cardiovasculare, atâta timp cât dieta generală este echilibrată.

În România, unde mesele de Paște sunt adesea bogate și consistente, medicii recomandă prudență și echilibru, mai ales în zilele de sărbătoare, când consumul de preparate tradiționale crește semnificativ. Specialiștii atrag atenția că riscul nu vine de la un singur aliment, ci de la cumulul acestora într-o dietă bogată în grăsimi saturate.

În concluzie, ouăle rămân un aliment nutritiv și sigur în cantități moderate, însă consumul excesiv, mai ales în combinațiile specifice meselor de Paște, poate deveni o problemă pentru sănătatea inimii.