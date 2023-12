Un jurnalist neamț pe urmele lui lui Dracula. Cum i s-au părut castelul Bran și Curtea Domnească

Povestea lui Dracula este o poveste de groază clasică care a fost adaptată de multe ori în filme, televiziune și literatură. Povestea se concentrează pe un conte vampiric pe nume Dracula, care este un antagonist al unui grup de oameni care încearcă să-l omoare.

Vlad Țepeș, cunoscut și sub numele de Vlad Drăculea, a fost un domnitor al Țării Românești din secolul al XV-lea. El este cunoscut pentru cruzimea sa și pentru pedepsele sale severe, inclusiv trasul în țeapă.

Vlad Țepeș s-a născut în 1431, în Sighișoara, Transilvania. Tatăl său, Vlad Dracul, a fost un nobil român care a servit în Ordinul Dragonului, o societate militară-religioasă creată de împăratul Sigismund de Luxemburg.

Pe urmele unui personaj fascinant

Pentru că iubește filmele cu vampiri, Pascal Reis, jurnalist neamț, s-a hotărât să viziteze adevăratul castel al lui Dracula, pe care îl recomandă cu căldură.

Pascal iubește cinematograful de la „Vertigo” la „Daniel Magicianul”. Cu toate acestea se consideră alergic la sperieturi.

Ca un înfocat admirator al filmelor cu vampiri, anul acesta și-a îndeplinit un mare vis: a călătorit la adevăratul castel al lui Dracula din România.

„Când am văzut pentru prima dată „ Dansul vampirilor ” de Roman Polanski la vârsta de 10 ani, am rămas uluit. Din acea zi, nu am declarat doar cinema-ul ca fiind pasiunea mea. De asemenea, mi-am dorit să văd și să descopăr tot ce ține de strigoiul de sânge. Nici acum, aproape 20 de ani de când am văzut primul film cu vampiri și nenumărate filme cu vampiri mai târziu, această pasiune nu s-a stins. Dimpotrivă! Încă mi se pare incredibil de fascinant să mă scufund în lumea strigoilor vicioși din jurul Contelui Dracula. Din acest motiv, la începutul anului am hotărât să las în urmă cadrul fictiv al afinității mele vampirice pentru a merge pe urmele contelui Dracula direct în România”, a povestit Pascal Reis în filmstarts.de.

Jurnalistul a fost atât în Bran, acolo unde Bram Stoker a ales castelul ca decor pentru romanul său „Dracula”, chiar dacă el nu fusese niciodată acolo, cât și la Curtea Domneasca din Târgoviște, unde a locuit Vlad Țepeș, domnitorul valah, acolo unde a aflat multe istorisiri fascinante despre cel mai sângeros conducător de oști european.

„Plimbarea prin ruine are propriul său farmec morbid când te gândești la cine a locuit aici cu multe secole în urmă. Faptul că există și pedigree pe care este înfățișat Vlad Țepeș intensifică evident atmosfera ciudată”, a mai spus acesta.

Cine este Vlad Țepeș

Vlad Țepeș a devenit domnitor al Țării Românești în 1448, la vârsta de doar 17 ani. El a fost un conducător puternic și independent, care a luptat împotriva Imperiului Otoman.

Vlad Țepeș era cunoscut pentru cruzimea sa. El folosea adesea pedeapsa cu moartea, inclusiv trasul în țeapă, pentru a-i pedepsi pe dușmani și pe cei care încalcau legea.

Tragerea în țeapă era o metodă de execuție brutală, care consta în înfigerea victimei pe o țeapă lungă. Victima murea treptat, în chinuri teribile.

Vlad Țepeș a folosit trasul în țeapă pe scară largă, atât împotriva dușmanilor săi, cât și împotriva propriilor cetățeni. Această practică i-a adus porecla de "Vlad Țepeș".

Vlad Țepeș a fost domnitor al Țării Românești de trei ori, în 1448, 1456-1462 și 1476. El a fost ucis în 1476, în timpul luptelor cu otomanii.

Vlad Țepeș este o figură controversată. Unii îl văd ca pe un erou național, care a luptat pentru libertatea Țării Românești. Alții îl văd ca pe un tiran brutal, care a ucis nevinovați.

Cu toate acestea, Vlad Țepeș este o figură care continuă să fascineze și să înspăimânte oamenii deopotrivă. El este un simbol al cruzimii, al puterii și al misterului.

Conexiunea lui Vlad Țepeș cu povestea lui Dracula

Vlad Țepeș este considerat a fi inspirația pentru personajul contelui Dracula, creat de scriitorul irlandez Bram Stoker. Stoker a citit despre Vlad Țepeș în timp ce cerceta pentru romanul său și a fost impresionat de cruzimea și misterul său.

Deși există unele diferențe între Vlad Țepeș și contele Dracula, există și multe asemănări. Amândoi sunt conducători puternici și independenți, care sunt cunoscuți pentru cruzimea lor. De asemenea, amândoi sunt asociați cu Transilvania și cu vampirii.

Povestea lui Dracula a fost adaptată de multe ori în filme, televiziune și literatură. Vlad Țepeș a apărut, de asemenea, în mai multe dintre aceste adaptări.

În concluzie, Vlad Țepeș este o figură complexă și controversată, care continuă să inspire și să înspăimânte oamenii deopotrivă. El este o figură care a jucat un rol important în istoria Țării Românești și care a inspirat una dintre cele mai faimoase povești de groază din toate timpurile.