Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
Bonusuri de un milion de euro pentru 13 directori Romsilva. Ministra Mediului anunță reorganizarea regiei

Publicat:

În ultimii doi ani, 13 directori din cadrul Romsilva au încasat bonusuri de pensionare în valoare totală de un milion de euro, a dezvăluit ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care deschide calea reorganizării regiei.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță reorganizarea regiei FOTO: Facebook
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că aceste sume provin direct din bugetul instituției și a promis o reorganizare amplă a regiei, menită să reducă numărul de funcții de conducere și să elimine privilegiile excesive.

„Vreau doar să înțelegem un lucru: doar în ultimii 2 ani de zile, 13 directori au reușit să cumuleze bonusul de pensionare în valoare de 1.000.000 euro. Deci vorbim de niște discrepanțe uriașe, bani cu nemiluita, care ajung la o mână foarte mică de oameni”, a spus Diana Buzoianu, la Antena 3 CNN.

Ministra a precizat că aceste sume nu apar „din neant”, ci din bugetul Romsilva, alimentat din exploatarea pădurilor. „Am preferat cu toții, bănuiesc toți românii, să păstrăm pădurile așa cum sunt ele, decât să tăiem pădurile respective ca să plătim bonusuri de pensionare”, a adăugat aceasta.

Ea a subliniat și necesitatea introducerii unui plafon: „Din punctul meu de vedere, trebuie să existe un plafon clar la care, peste acest plafon, să nu fie posibil să primești un bonus de pensionare. Când vorbim de bonusuri de pensionare de 100.000 euro, acolo nu mai este vorba de un bonus, ci de niște averi care se dau practic, la propriu, în buzunarul unor oameni doar pentru că au fost în sistem și pentru că au avut niște funcții de conducere”.

Reorganizare prin Ordonanță de Urgență

Guvernul a adoptat vineri o Ordonanță de Urgență care permite reorganizarea Romsilva, modificând Codul Silvic și stabilind noi măsuri fiscal-bugetare. „Astăzi s-a făcut un pas foarte important pentru adoptarea reorganizării Romsilva. (...) De luni vom pune în dezbatere publică hotărârea de Guvern în baza noului temei creat”, a explicat ministra Mediului.

Actul normativ corectează cadrul juridic și creează premisele unei „gestionări durabile ale fondului forestier” administrat de Romsilva, potrivit informării Guvernului.

Din 99 de directori vor rămâne doar 12

Reorganizarea prevede reducerea numărului de direcții silvice de la 41 la 12 și scăderea cu 90% a funcțiilor de conducere. „Din 99 de directori vor rămâne 12. Privilegiile trebuie să fie adresate pentru că în contractul colectiv de muncă, în continuare, există această discrepanță uriașă”, a spus Buzoianu.

Reducerea numărului de directori va aduce o economie estimată la 19 milioane de lei, bani care ar urma să fie folosiți pentru administrarea pădurilor. În plus, proiectul de reorganizare prevede separarea activităților de administrare a pădurilor, exploatare, întreținere a drumurilor și valorificare a produselor lemnoase.

Noi criterii de performanță pentru șefii din silvicultură

Pentru viitor, directorii și șefii de ocoale vor trebui să respecte criterii de performanță. Printre acestea se numără: numărul de ore de formare profesională, activități de instruire, extinderea sistemelor de supraveghere video în păduri, precum și identificarea arborilor remarcabili și a zonelor de îmbătrânire forestieră.

Nu există o nevoie reală pentru 41 de direcții. Este nevoie inclusiv de eficientizare. Prea mult aparat administrativ care funcționează pentru fiecare direcție”, a subliniat ministra.

