Călătorii din trenul internaţional Budapesta - Bucureşti Nord, blocaţi între Caracal şi Fărcaşele după defectarea locomotivei aflate în garanţie

Trenul internaţional Budapesta - Bucureşti Nord a rămas, duminică, oprit între Caracal şi Fărcaşele după ce locomotiva care tracta garnitura s-a defectat. CFR Călători a trimis o locomotivă de schimb.

Trenul care circulă pe ruta Budapesta - Bucureşti Nord a rămas între două staţii după ce locomotiva de remorcare EA 014 s-a defectat. Aceasta se află încă în perioada de garanţie asigurată de RELOC Craiova, compania care a realizat modernizarea ei.

„Trenul IR 12079, care circulă pe relaţia Budapesta – Bucureşti Nord, staţionează în linie curentă între staţiile Caracal şi Fărcaşele ca urmare a defectării accidentale a locomotivei de remorcare EA 014, aflată în perioada de garanţie asigurată de SC RELOC SA Craiova”, a transmis CFR Călători printr-un comunicat.

Compania feroviară a trimis o locomotivă de schimb pentru ca trenul să îşi poată relua călătoria.

EA 014 face parte din familia locomotivelor electrice EA, produse iniţial la Electroputere Craiova după licenţa companiei suedeze ASEA. Mai multe locomotive din această serie au fost modernizate pentru a continua să fie folosite la trenurile de călători.

CFR Călători şi-a cerut scuze pasagerilor pentru întârzierea provocată şi a transmis că urmăreşte reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.