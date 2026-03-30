Bolojan: Coaliția a ajuns la un acord pentru creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni seara, la Digi24, că partidele din Coaliția de guvernare au convenit asupra elaborării unui proiect de lege care va majora vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională (polițiști și militari). Documentul urmează să fie prezentat public săptămâna viitoare.

Șeful Guvernului a explicat că discuțiile pe această temă au avut loc chiar în cursul zilei de luni, iar concluzia a fost că actualele condiții de pensionare, care permit retragerea din activitate la 47, 50 sau puțin peste 50 de ani, nu mai pot fi susținute.

„Trebuie reduse situațiile în care se poate ieși accelerat la pensie, pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască pe cei care pleacă”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că este „anormal” ca persoane aflate încă în deplină capacitate fizică să beneficieze de astfel de regimuri speciale.

Ilie Bolojan a precizat însă că anumite derogări vor rămâne valabile în cazurile în care natura activității impune o condiție fizică ridicată, însă acestea nu vor mai putea fi aplicate „în masă”.

Măsura face parte din pachetul de reforme administrative asumat de coaliție, iar termenele pentru implementare decurg din angajamentele deja adoptate, potrivit premierului. Proiectul de lege va fi pus în transparență decizională săptămâna viitoare.