Bolnav căzut în drum și omorât de o mașină după ce șase oameni au trecut nepăsători pe lângă el. „Este exclusiv vina victimei”

O femeie de 42 de ani din Prahova, trimisă în judecată pentru ucidere din culpă după ce a călcat cu mașina un bătrân de 68 de ani, căzut în stradă după ce i s-a făcut rău, a fost declarată nevinovată. Înainte de incident, șase oameni au trecut pe lângă victimă fără să-i dea ajutor.

Judecătoria Câmpina a pronunțat o primă sentință într-un dosar de ucidere din culpă în care a fost trimisă în judecată o femeie de 42 de ani, acuzată că a călcat cu mașina un bărbat care zăcea pe șosea. Potrivit rechizitoriului incidentul a avut loc în dimineața zilei de 17 decembrie 2018, când „lumina nu luase încă locul întunericului”.

Femeia de 42 de ani conducea o Dacia 1310 pe drumul comunal din satul Măgureni. La un moment dat, femeia a călcat cu mașina un bărbat de 68 de ani care suferea de mai multe afecțiuni și care a căzut în mijlocul drumului după ce i s-a făcut rău.

„Pur și simplu nu l-am observat”

Șoferița avea să declare că în momentul în care a trecut cu mașina peste victimă a crezut că a dat într-o groapă. „Am simţit că am trecut peste o groapă şi imediat am oprit autoturismul. Astfel, am coborât din vehicul şi am constatat faptul că, prins sub maşina mea, cu capul ieşit în afara vehiculului pe direcţia pragului stânga faţă se afla un consătean, care prezenta leziuni în zona capului şi îi curgea mult sânge, fiind inconştient…..Afară ploua şi era ceaţă şi cred că din cauza vizibilităţii reduse nu l-am observat căzut pe partea carosabilă. Menţionez faptul că, mă uitam în faţă, pe direcţia înainte (având rază de vizibilitate peste partea din faţă a vehiculului spre partea carosabilă) dar pur şi simplu nu l-am observat, având impresia ca am trecut peste o groapă…”, a declarat femeia după accident.

Ancheta a scos la iveală un detaliu șocant. Înainte ca bărbatul căzut pe șosea să fie călcat de șoferița de 24 de ani, pe lângă el au trecut mai mulți pietoni, un biciclist și o mașină care l-a ocolit. Nimeni nu a oprit să îi dea ajutor.

„Când era căzută, pe langă victimă au trecut un biciclist şi mai mulţi pietoni care nu i-au acordat vreo atenţie sau ajutor. Înaintea producerii accidentului, un alt conducător auto, care s-a deplasat în aceeaşi direcţie de mers ca inculpate a ocolit cu autovehiculul victima căzută pe carosabil”, se arată în dosar. Potrivit datelor din dosar, înainte ca bărbatul să fie călcat „şase persoane care au trecut prin zonă nu i-au acordat ajutor şi nu au sesizat autorităţile”.

Expert: Șoferița putea să evite accidentul

Femeia aflată la volan a fost trimisă în judecată pentru ucidere din culpă după ce o expertiză realizată în dosar a stabilit că, deși șoferița circula cu o viteză de doar 35 km/h, sub limita legală, „putea evita producerea accidentului rutier dacă observa la timp prezenta victimei pe carosabil”.

„Inculpata nu a avut un comportament preventiv şi nici nu a adaptat viteza la condiţiile specifice de drum. Dacă susţine că, a avut privirea către înainte, inculpata nu a fost atentă la drum (a avut mintea preocupata de altceva), astfel se explică faptul că, nu a văzut victima pe carosabil (deşi aceasta era vizibilă) şi a avut impresia că, a trecut peste „o groapă”, când în fapt ea a trecut cu autoturismul peste un corp omenesc şi l-a târăt câţiva metri sub maşină“, se arată în rechizitoriu.

Șoferița, declarată nevinovată: „Culpa aparține exclusive victimei”

Judecătoria Câmpina a dispus achitarea șoferiței care a călcat pietonul, considerând că nu are nicio vină în producerea accidentului. „Este adevărat că persoana vătămată a fost ocolită de un alt conducător auto, dar instanţa consideră că această situaţie nu constituie un element de fapt obiectiv şi probă în baza cărora să poată concluziona că orice conducător auto ar fi trebuit să aibă această aptitudine în condiţiile expuse. Din contră, inculpata s-a deplasat cu viteza reţinută, sub limita legală instituită pe segmentul respectiv de drum”, se arată în sentința Judecătoriei Câmpina, care nu este definitivă.

Judecătorul a mai arătat că vina pentru producerea accidentului mortal este exclusiv a victimei. „Starea de pericol a fost generată exclusiv de persoana vătămată, care nu a acţionat conştient, fiind clar că şi-a pierdut starea de conştienţă pe fondul diagnosticului medical relevat de actele medicale. (…) nu conduita inculpatei a fost cauza producerii accidentului, ci exlusiv comportamentul victimei. Culpa victimei este exclusivă”, se mai arată în sentința Judecătoriei Câmpina, care poate fi atacată cu apel.