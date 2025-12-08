Cristian Chivu nu ține doliu după Ioan Sdrobiș. Reșițeanul a avut chef de glume în ziua în care a murit antrenorul care l-a lansat în fotbal

În etapa a 6-a din faza grupei unice de Liga Campionilor, Inter Milano o primește acasă, mâine seară, ora 22:00, pe Liverpool. gruparea italiană are 14 puncte, fiind pe locul 4, iar trupa „cormoranilor” se zbate să scape de poziția a 13-a, cu 9 puncte.

Inter țintește 15 puncte, după ce a pierdut în fața formației spaniole Atlético Madrid, eșecc venit după patru victorii consecutive. Cristian Chivu a vorbit cu Sky înainte de a vorbi în sala de presă: „Liverpool nu înseamnă doar Salah, este o echipă puternică, cu titluri, care știe să fie pregătită atunci când contează. Suntem încrezători și lucrăm pentru a ridica ștacheta”.

Akanji este incert din cauza gripei și este incert. „Vom vedea mâine; astăzi nu se simțea bine și l-am trimis acasă. Cine joacă în dreapta? Chivu...”, a glumit românul, care n-a părut afectat de vestea că antrenorul Ioan Sdrobiș, care l-a descoperit și l-a lansat în fotbal la doar 16 ani, la CSM Reșița, a dispărut astăzi, la vârsta de 79 de ani.

Liverpool ajunge la Milano în această seară. Întrebarea este: cu sau fără starul Mo Salah? Mai degrabă fără. Egipteanul a izbucnit sâmbătă, la Leeds. A spus: „Mă simt trădat” și „nu mai există nicio relație cu Arne Slot”.

La antrenamenntul de astăzi, scrie presa britanică, Salah, 33 de ani, a ieșit pe teren alături de coechipieri, la Centrul de Antrenament AXA din Liverpool. A râs și a glumit cu Dominik Szoboszlai, jucătorul pe care Arne Slot l-a preferat în locul lui pe flancul drept, în ultimele trei meciuri.