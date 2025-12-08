Tot ce trebuie să știi despre ONJN

Indiferent că ești pasionat de jocurile de noroc sau nu, este important să știi faptul că piața jocurilor de noroc din România a fost în mod evident reglementată în ultimii ani.

Regulile sunt foarte clare, nu poate activa oricine pe această piață, așa că te poți întreba cine este responsabil de această industrie aflată într-o continuă dezvoltare.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, cunoscut pe scurt ca ONJN, este instituția care se face responsabilă de domeniul jocurilor de noroc din România, iar pentru că are un rol atât de important am pregătit mai multe informații pe care trebuie să le cunoști despre ONJN.

Ce este ONJN?

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este instituția care are rolul de a reglementa, autoriza, monitoriza și controla activitățile de jocuri de noroc ce se desfășoară în România, nu doar fizic, ci și pe internet.

Instituția a luat naștere în 2013, atunci când necesitatea unui cadru legal devenea tot mai evidentă.

De altfel, prin înființarea ONJN, România s-a alăturat țărilor moderne din Uniunea Europeană, reglementarea acestei piețe fiind printre altele o cerință pe care am fost nevoiți să o respectăm.

Ce face ONJN?

Acum că am stabilit ce este ONJN, cel mai probabil că te întrebi care sunt atribuțiile pe care această instituție le are.

Așa cum bine precizam în rândurile anterioare, ONJN are un rol foarte important pentru ca piața jocurilor de noroc să funcționeze legal și sigur.

Cu toate acestea, dacă ar fi necesar să precizăm concret câteva dintre cele mai importante atribuții pe care ONJN le are, atunci ar trebui să prezentăm următoarele:

Emite licențe pentru operatori

Nu orice operator poate activa legal în România, ci pentru a putea activa în această industrie este necesară obținerea unei licențe de funcționare.

ONJN emite aceste licențe pentru operatorii de jocuri de noroc, atât pentru cei cu sedii fizice, cât și pentru cei care activează online.

Pentru ca această licență ONJN să fie obținută, trebuie ca operatorul să respecte o serie importantă de reguli, dar și să plătească o taxă.

Dacă îți dorești să afli care sunt operatorii care activează legal și dețin o licență ONJN, verifică lista cu cazinouri online din România.

Verifică și controlează activitatea operatorilor

Fiecare operator este obligat să respecte toate regulile impuse de legislația din România, astfel încât operatorii să se poată bucura de cele mai bune și mai sigure condiții de joc.

O altă funcție pe care ONJN o are este aceea de a verifica și de a controla activitatea operatorilor, întocmai pentru a se asigura că aceste reguli sunt mereu respectate.

În cazul în care regulile nu sunt respectate, așa cum se dorește, se vor impune anumite sancțiuni și chiar se poate retrage licența ONJN.

Promovează jocul responsabil

Sunt multe lucruri pe care ONJN le face, iar promovarea jocului responsabil este una dintre cele mai importante atribuții ale acestei instituții.

Jocul responsabil reprezintă o strategie cheie pentru a ține departe dependența pentru jocurile de noroc, iar de aceea fiecare jucător trebuie să conștientizeze importanța acesteia.

În acest sens, ONJN nu doar că promovează conceptul de joc responsabil, dar totodată obligă operatorii să pună la dispoziția jucătorilor mai multe funcții și setări utile pentru a fi responsabili.

Combaterea jocurilor de noroc neautorizate

ONJN este instituția care, practic spus, face legea pe piața jocurilor de noroc din România. Această instituție are inclusiv rolul de a combate jocurile de noroc neautorizate, iar în acest sens colaborează constant cu multe instituții importante din România.

Cu alte cuvinte, ONJN colaborează cu ANAF, Poliția și cu alte instituții astfel încât operatorii ilegali să nu poată activa în România.

Există pe site-ul ONJN inclusiv o listă cu site-urile ilegale în România, așa că ai putea arunca o privire peste această lista înainte de a alege un operator anume.

De asemenea, tot pe acest site vei găsi o listă cu operatorii autorizați. La rândul său, această listă se poate dovedi a fi de foarte mare ajutor atunci când ești în căutarea unui cazinou online la care să joci, dar nu știi care este alegerea pe care trebuie să o faci.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc reprezintă o instituție cheie pe piața jocurilor de noroc din România, motiv pentru care existența unei licențe emise de ONJN trebuie să fie principalul criteriu folosit pentru alegerea unui cazinou online.

Atât timp cât această licență există, poți avea garanția unei experiențe sigure și plăcute, iar asta deoarece ONJN obligă operatorii să respecte o listă importantă de reguli.

De asemenea, ONJN promovează conceptul cunoscut cu numele de „joc responsabil”, iar pentru această atribuție merită toate cuvintele de laudă.

Prevenirea dependenței de jocurile de noroc trebuie să reprezinte o prioritate, iar în acest sens ONJN se implică activ, ceea ce este mai mult decât lăudabil.