Bilanț COVID. Peste 500 de cazuri noi au fost raportate în ultima săptămână

Bilanț COVID. În perioada 17-23 iulie 2023 au fost înregistrate 517 cazuri noi de coronavirus, potrivit bilanțului anunțat marți de Ministerul Sănătății.

Până în prezent, pe teritoriul României, au fost înregistrate 3.409.402 cazuri de infectare cu SARS-COV-2 Incidenta Inregistrată la 14 zile este de 0.04

Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestări pacienților care erau deja pozitiv, 25 persoane au fost reconfirmate pozitiv. In unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate in sectii cu COVID-19 în prezent este de 244.

De asemenea, la ATI, sunt Internate 38 persoane. Dintre cei 38 pacienti internați la ATT, 19 sunt nevaccinati. Din totalul pacienților internati in prezent, 19 sunt minori, 12 find internați în secți și 2 In ATI.

DECESE

Până astăzi, 68.249 persoane diagnosticate cu infectie cu Sars-CoV-2 au decedat. In intervalul 17.07.2023 (10:00)-23.07.2023 (10:00) au fost raportate de catre INSP 3 decese (1 barbat și 2 femei).

Decesele au fost Inregistrate: 3 la categoria de värsta 50-59 de ani, 1 la categoria de vârsta 60-69 de ani, la categoria de vârstă 70-79 de ani. Tuti pacientu decedati prezentau comorbidit şi nu erau vaccinati

TESTARE

In intervalul 17-23 iulie 2023 au fost efectuate 1.673 teste RT-PCR 15.637 teste rapide antigenice Până la această dată, la nivel national, au fost prelucrate 13.912-261 testa RT-PCR 13.835,857 teste rapide antigenice.