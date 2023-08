Înotătorul Avram Iancu a trecut graniţa în Olanda, în cursa de pe fluviul Rin. El luptă pentru aderarea României la Spaţiul Schengen

Bibliotecarul Avram Iancu, care a plecat într-o cursă de înot pe fluviul Rin pentru a susţine, prin mijloacele sale, aderarea României la Spaţiul Schengen, a trecut graniţa în Olanda ajungând la borna cu numărul 858, după 32 de zile de la debutul proiectului său.

"E ziua în care am străbătut ultimii kilometri din Germania. E ziua în care am ajuns la hotarul dintre Germania şi Olanda, la borna 858. Am fost escortaţi, în această ultima etapă din Germania, de către un echipaj deosebit, experimentat, cu o ambarcaţiune foarte mare. (...) Ceea ce aseară, ajungerea la graniţă, a fost o finalitate, azi e doar un nou început", a notat joi înotătorul român pe pagina sa de Facebook.

Pe parcursul etapei din Germania, mass-media locală regională s-a interesat de proiectul pe care îl derulează înotătorul român, efortul acestuia fiind reflectat de un post de televiziune.

Bibliotecarul Avram Iancu a luat startul, pe 16 iulie, în oraşul Konstanz, din Germania, în cursa prin care şi-a propus să străbată întreg cursul fluviului Rin pentru a susţine, prin înot de rezistenţă, proiectul de aderare a României la Spaţiul Schengen.

Sportivul din Petroşani înoată cei 1.032 de kilometri ai fluviului fără costum de neopren sau alte elemente ajutătoare, la fel ca atunci când a devenit primul om din lume care a reuşit să străbată fluviul Dunărea doar prin forţa braţelor.

Durata cursei a fost estimată la 35 de zile.

În vara anului 2017, sportivul din Petroşani a înotat întreg cursul Dunării, fără costum de neopren, pe o distanţă de 2.860 de kilometri, de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră.