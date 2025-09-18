Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. De unde vin banii

Autoritățile vor continua să finanțeze lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. Fondurile provin atât din fonduri europene de coeziune, cât și din bugetul de stat și împrumuturi. În ședința de joi, Guvernul a aprobat un credit de 1 miliard de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru finalizarea autostrăzii.

Constructorii avansează pe tronsonul Boița–Cornetu

Pe cei 31 de kilometri dintre Boița și Cornetu, peste 250 de muncitori au ajuns la un stadiu fizic de 7%. În zonele cu autorizații de mediu, se lucrează la viaducte, fundații și la tunelul de la Robești, lung de 900 de metri.

„Tunelul de la Robești are 900 de metri lungime și va fi executat prin noua metodă austriacă. Este metoda clasică de execuție a tunelurilor, este o metodă cunoscută pentru zonele stâncoase, permite o mobilizare rapidă și ritm de a avansa chiar de 10 metri pe zi”, a explicat coordonatorul șantierului Alexandru Bogdan, coordonatorul șantierului, pentru ProTv.

Până la final, pe acest tronson vor fi construite 50 de viaducte, 7 tuneluri, iar râul Olt va fi traversat de cinci ori prin poduri spectaculoase.

Pe tronsonul Cornetu–Tigveni, de 37 de km, urmează să înceapă lucrările la tunelul Poiana, cel mai lung tunel din România, lung de 1,7 km și format din două galerii. Ionuț Ciurea, director executiv Pro Infrastructura, a declarat: „Nu este ușor să sapi 1,7 km de tunel în creierii munților. Ar trebui să vedem foreza în teren săpând în primăvară și din momentul în care TBM-ul intră la săpat ar trebui să avem în 3 ani tunelul respectiv gata – dacă lucrurile merg bine.”

Ultimul lot, între Tigveni și Curtea de Argeș, ar putea fi gata în vara anului viitor.

Autostrada de Centură a Capitalei, finanțată din fonduri europene

Și lucrările pe Autostrada de Centură a Capitalei, finanțate tot cu fonduri europene, avansează: mai mult de jumătate din cei 100 de km de traseu sunt deja circulabili.

„Trei segmente mai sunt în lucru pe Autostrada 0. Pe sectorul de la Cernica la Pantelimon, cel mai complicat, constructorii lucrează la montarea grinzilor la podul peste lac, o structură dificilă, într-o zonă protejată. Cu o mobilizare bună în șantier, porțiunea de 4 km ar urma să fie gata până la finalul anului. Lotul vecin, dintre Pantelimon și Afumați, e mai în urmă, iar acolo o să vedem o inaugurare cel mai devreme în primăvara lui 2026”, a explicat Coordonatorul PROTV.

Ultimul tronson rămas în lucru, care leagă A0 Nord de Autostrada A1, ar putea închide complet inelul de nord peste un an și jumătate.