search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Atenţionare de călătorie în Italia. Vineri este anunțată grevă de 24 de ore în sectorul transportului aerian

0
0
Publicat:

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că la data de 26 septembrie, începând cu ora 00:00, la nivel naţional, va fi organizată o grevă de 24 de ore a transportului aerian.

Aeroport gol Italia FOTO: EPA EFE
Aeroport gol Italia FOTO: EPA EFE

În acest context, sunt posibile perturbări majore privind circulaţia aeriană, cu eventuale anulări de ultim moment sau întârzieri ale zborurilor, indiferent de rută.

Sunt asigurate zborurile naţionale către insulele din Italia, respectiv cele intercontinentale deja programate, scrie Agerpres.

De asemenea, în intervalele orare 07:00-10:00 şi 18:00-21:00, zborurile ar trebui să fie operate conform programărilor.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic site-urile web oficiale ale aeroporturilor, precum şi cele ale companiilor aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web scioperi.mit.gov.it, roma.mae.ro, cgroma.mae.ro, www.mae.ro.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că Departamentul Regional de Protecţie Civilă a emis o alertă de cod portocaliu pentru data de 23 septembrie, fiind prevăzute ploi torenţiale şi pericol de inundaţii, în special în localităţile din nordul ţării (Milano, Bergamo, Como, Lecco, Varese).

Este recomandată consultarea paginii de Internet a Departamentului Protecţiei Civile italiene, www.protezionecivile.gov.it, pentru obţinerea informaţiilor actualizate în timp real.

În acest caz, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Milano: +39 0240098207, +39 0240074018, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al consulatului: +39 3661081444.

MAE recomandă consultarea paginilor web milano.mae.ro şi www.mae.ro.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
digi24.ro
image
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
mediafax.ro
image
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Cine e românul care vrea să preia Nordis şi să le dea păgubiţilor toate apartamentele plătite
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Metroul bucureştean, prin ochii unui american. 'Zici că eşti în Jocul Calamarului'. Replicile internauţilor
playtech.ro
image
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”M-am simțit umilită! Mi-am pierdut plăcerea de a trăi”. Simona Halep, noi detalii despre procesul de 10 milioane $
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Ministrul muncii, anunț despre majorarea pensiilor: „O să cerem bani în plus”. Ce spune Florin Manole despre mica recalculare
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Proiectul privind Pilonul II a fost modificat. Cine poate retrage toți banii
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Kate Middleton și William profimedia jpg
Kate Middleton, zguduită profund de teoria „perucii canceroase”. Motivul pentru care a revenit la o nuanță de păr mai închisă
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras