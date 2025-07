Val de meme-uri și glume pe internet cu pantera neagră în România: „Felina mănâncă mici la o terasă”. DSU: E sigură treaba asta? Nu-i pisica lui vecinu’?

Val de meme-uri și glume pe Internet, după ce prezența presupusei pantere negre din Bulgaria în țară noastră a creat isterie. Felina a fost văzută la terasa mâncând mici, la universitate, la frizerie și muzeu. Vineri, 4 iulie 2025, o imagine cu pantera neagră în copac, salvată de pompieri.

Furnizorii de servicii și produse din România s-au alăturat căutării panterei negre cu glumițe si promoții pentru feline mari.

Apelând la inteligența artificială și a echipelor de marketing, pantera a fost depistată în Vama Veche, la muzeu, în excursie, în universități, frizerii, la schimbat dioptrii, supermarketuri, bănci, edituri, restaurate, pensiuni și hoteluri.

„Pantera neagră a dat check-in la Șoimuș! După ce a mâncat mici la Pădurea Bejan și a vizitat fermele de pui din Mintia, celebra panteră neagră a trecut Mureșul… nu oricum, ci cu stil, direct la bordul Vaporaselor Stelar din Șoimuș! Unde altundeva să se bucure de o plimbare relaxantă pe Mureș, dacă nu la noi? Vă așteptăm și pe voi astăzi, să vă plimbați cu vaporasele care au fost alese chiar și de pantera celebră!”, a scris Vaporaș Șoimuș, pe FB.

„Nu o mai căutați! Pantera a intrat la recoltat și a făcut o criză de nervi când a aflat ce prețuri mici sunt la grâu pentru recolta din acest an. Se gândește să plece mai departe către fermele din vestul UE unde subvențiile agricole sunt mai mari și relația fermierilor cu traderii mai transparentă. Ah, și când a mai aflat și de noile scumpiri a zis că în agricultura românească e mai rău decât în junglă!”, a scris și Agrointeligenta.

Într-o altă imagine, pantera este văzută la o terasă, cu o porție de mici și o halbă de bere în față.

Ba chiar, pantera a ajuns și la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

„Gata, s-a înscris și la noi! Pe locuri de români de pretutindeni. Mă rog, ea cică-i bulgăroaică, dar am închis ochii, de frică! Am vrut să o întreb cum se simte în calitate de candidat la Admiterea 2025, dar a spus că se grăbește, mai are de depus dosare la Medicină și la Sport! Crede că ambele i se potrivesc foarte bine! A spus că plătește taxa cu lei!”, arată un mesaj postat de Bogdan Nistor, purtătorul de cuvânt al UDJ Galați.

Vineri, 4 iulie 2025, o imagine cu pantera neagră în copac, salvată de pompieri, a fost publicată de DSU.

Instituția a publicat o imagine editată în care mai mulți pompieri escaladează, cu scara din dotare, un copac în care se vede o panteră, aparent în bună stare și cooperantă.

„BREAKING NEWS din jungla urbană! Pantera neagră, surprinsă în vârful unui copac, a fost salvată de pompieri! Legenda spune că a urcat după o pasăre… realitatea e că încerca doar să-și facă un selfie cu orașul în fundal. Intervenția a fost una rapidă, profesionistă și… puțin confuză – <E sigură treaba asta? Nu-i pisica lui vecinu’?>”, scrie DSU, pe FB.