Aeroportul Otopeni se modernizează cu două zone de relaxare premium. Cum vor arăta acestea

Compania Națională Aeroporturi București va dezvolta două Business Lounge-uri în cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, care operează cele două aeroporturi din Bucureşti – Otopeni şi Băneasa, a lansat, în cursul lunii februarie, licitaţia pentru dezvoltarea şi operarea a două Business Lounge-uri din cadrul Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti.

Saloanele vor avea o suprafață totală de 608,80 mp și vor fi amplasate în Terminalul Plecări – unul în zona Schengen, iar celălalt în zona Non-Schengen.

„Deschidem un nou capitol al serviciilor oferite de Business Lounge-urile Aeroportului Henri Coandă, o experiență premium care va răspunde exigențelor pasagerului modern”, a precizat Directorul General CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Noile lounge-uri vor integra soluții moderne de amenajare, zone dedicate relaxării, oferte gastronomice adaptate diversității pasagerilor, precum și facilități digitale menite să optimizeze experiența de călătorie.

Companiile interesate pot depune oferte pentru unul sau pentru ambele spații, contractele având o durată de 10 ani.

Procesul de atribuire se va desfășura printr-o competiție organizată la Bursa Română de Mărfuri.