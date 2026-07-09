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Abilitatea pe care o dezvoltă copiii care cresc alături de animale de companie

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Mulți părinți văd un animal de companie ca pe o responsabilitate în plus: hrănit, plimbat, dus la veterinar și îngrijit zilnic. Însă psihologii care studiază dezvoltarea copiilor spun că beneficiile ar putea merge mult dincolo de aceste obligații.

Fetita se joaca cu un catel.
Copiii care cresc alături de animale dezvoltă mai ușor empatia. FOTO Shutterstock

Mai multe cercetări arată că relația dintre copii și animalele de companie poate contribui la dezvoltarea empatiei, a inteligenței emoționale și a comportamentelor prosociale. Totuși, specialiștii avertizează că rezultatele nu sunt uniforme, iar simplul fapt că un copil are un animal de companie nu garantează aceste beneficii, notează discoverwildscience.com. 

Empatia, abilitatea care apare cel mai des în studii

Psihologii au observat că animalele îi învață pe copii să recunoască emoțiile unei alte ființe și să reacționeze adecvat la ele. Acest proces presupune observarea comportamentului, înțelegerea nevoilor și dorința de a ajuta.

Mai multe studii au asociat copilăria petrecută alături de animale cu o stimă de sine mai ridicată, o mai bună reglare a emoțiilor și niveluri mai mari de empatie.

În plus, cercetătorii susțin că empatia dezvoltată față de animale se poate transfera și în relațiile cu oamenii, contribuind la dezvoltarea unor abilități sociale mai bune și a unei înțelegeri mai profunde a emoțiilor celor din jur.

Nu orice animal și nu orice relație produce același efect

Specialiștii atrag însă atenția că rezultatele cercetărilor sunt mixte. Unele studii nu au găsit diferențe semnificative între copiii care aveau animale de companie și cei care nu aveau.

În schimb, un aspect apare constant: legătura emoțională dintre copil și animal contează mai mult decât simpla prezență a unui animal în casă.

Există și diferențe între specii. Două studii realizate în Canada au arătat că proprietarii de câini au obținut scoruri mai mari la empatie decât copiii fără animale, în timp ce, în cazul proprietarilor de pisici, nivelurile de empatie au fost mai reduse.

Cercetătorii cred că explicația ține mai degrabă de modul în care copiii interacționează cu animalele decât de specie. Câinii solicită mai multă implicare – plimbări, joacă și contact permanent –, în timp ce pisicile sunt, în general, mai independente.

Animalele îi învață pe copii să aibă grijă de altcineva

Potrivit specialiștilor, unul dintre cele mai importante beneficii apare atunci când copilul devine responsabil pentru bunăstarea unei alte ființe.

În primii ani de viață, copiii sunt cei care primesc îngrijire din partea adulților. Un animal de companie schimbă această dinamică și îi oferă copilului ocazia să fie el cel care are grijă de cineva.

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Acest schimb de roluri poate contribui la dezvoltarea responsabilității, a compasiunii și a comportamentelor de ajutorare.

Copiii învață să citească emoțiile fără cuvinte

Animalele nu comunică prin limbaj, iar acest lucru îi obligă pe copii să fie atenți la expresiile faciale, poziția corpului și alte semnale nonverbale.

Specialiștii consideră că această abilitate poate fi utilă și în relațiile cu oamenii, deoarece îi ajută pe copii să observe mai ușor emoțiile celor din jur, chiar și atunci când acestea nu sunt exprimate verbal.

Prima lecție despre pierdere și suferință

Relația cu un animal de companie îi poate ajuta pe copii să gestioneze și experiențe dificile, precum boala sau moartea.

Pentru mulți copii, pierderea unui animal reprezintă primul contact cu ideea de moarte, iar psihologii spun că această experiență poate contribui la dezvoltarea rezilienței și a capacității de a înțelege suferința altora.

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Unele studii sugerează, de asemenea, că atașamentul față de un animal de companie poate reduce riscul apariției simptomelor depresive la copiii mici.

În ultimii ani, școlile au introdus numeroase programe dedicate dezvoltării empatiei și inteligenței emoționale.

Totuși, cercetările arată că programele bazate exclusiv pe lecții teoretice au efecte limitate. Cele mai bune rezultate apar atunci când copiii participă la activități practice și dezvoltă relații autentice.

Din acest motiv, cercetătorii consideră că viața de zi cu zi alături de un animal oferă un context natural în care empatia este exersată constant, prin grijă, responsabilitate și interacțiuni reale.

Concluzia cercetătorilor

Specialiștii subliniază că nu există dovezi care să arate că orice copil care crește cu un animal de companie va deveni automat mai empatic.

Cu toate acestea, majoritatea studiilor indică faptul că o relație apropiată și de durată cu un animal poate contribui la dezvoltarea empatiei, a responsabilității și a abilităților sociale, oferind copiilor experiențe emoționale pe care niciun manual și nicio lecție nu le pot reproduce pe deplin.

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