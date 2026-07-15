A murit scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache. Apreciatul editorialist avea 86 de ani

Scriitorul și jurnalistul Nicolae Cristache a încetat din viață în dimineața zilei de 15 iulie 2026, la vârsta de 86 de ani.

Anunțul decesului a fost făcut de soția sa, Talida Covaci: ”Pentru mine a fost Uriașul Mic. Pentru ceilalți, Boss, sau Nicolae Cristache. 5 noiembrie 1939, Brăila - 15 iulie 2026, Cornu, Prahova”, a scris aceasta pe pagina de Facebook. Tot soția a anunțat că jurnalistul va fi incinerat, conform propriei sale dorințe.

Născut la 5 noiembrie 1939, la Brăila, Nicolae Cristache a fost membru al Uniunii Scriitorilor și una dintre vocile cunoscute ale presei românești din ultimele decenii. A absolvit Academia de Studii Economice din București, însă și-a construit cariera în jurnalism și literatură.

Nicolae Cristache a ocupat funcții de conducere în numeroase redacții, după căderea regimului comunist, fiind redactor-șef la Curierul Românesc și Expres, director al publicațiilor Zig-Zag, Viitorul Românesc, Ora și Ochiul Soacrei. De asemenea, a fost unul dintre cei mai apreciați editorialiști ai presei românești, semnând articole în Curierul Românesc, Expres, Zig-Zag, Ora, Cronica Română, Jurnalul Național, Lumea Magazin, Ziua, Cotidianul și Sentința.

Experiența jurnalistică a lui Nicolae Cristache s-a regăsit și în numeroasele romane și volume de publicistică inspirate din realitățile politice și sociale ale României.

Acesta lasă în urmă o operă impresionantă, alcătuită din romane, volume de publicistică, teatru și eseuri, cum ar fi Viața pentru toți (1979); Magazinul de mărunțișuri (1979); Vinovații nu știu nimic (1981); Încadrat în muncă doresc eternitate (1982); Recurs la morală (1984); Bulgăre de nisip (1986); Condamnat la Cotroceni (1994); Ziariștii (1995); Balul nebunilor (1996); Apele din cenușă (1997); Așteptând viscolul (1998); Laboratorul (1999); Teatru (2004); Sofia (2008); Sentința (2010); Dialoguri cu primarul demiurg Gheorghe Iancu (2011); Un erou blestemat: Ceaușescu în toată măreția și sminteala sa (2012); A doua venire (2013); Hitler sunt eu (2015); Seneca îi scrie lui Iisus (2016); Tusi (2016); Nero, neștiutul (2017, în ediții română și engleză); Foc nebun (2017); Elogiu ticăloșiei (2019); Președinte la sensul giratoriu (2021).