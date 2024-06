A murit jurnalistul Mircea Carp, lider al posturilor de radio româneşti de la Vocea Americii şi Europa Liberă

Mircea Carp a fost ofiţer în Armata Regală Română, jurnalist şi analist politic, precum şi unul dintre liderii posturilor de radio româneşti de la Vocea Americii şi Europa Liberă.

Jurnalistul român Mircea Carp, vocea de la Europa Liberă, a încetat din viață vineri, 7 iunie, la vârsta de 101 ani.

Mircea carp a plecat clandestin din România în Austria (prin Ungaria) în ianuarie 1948, iar după emigrarea în SUA a lucrat la postul de radio „Vocea Americii” (din 1955), mai întâi ca și crainic, iar apoi ca redactor și șef al secției române.

În 1979 a fost angajat de Radio Europa Liberă ca director-asistent, unde a rămas până la pensionarea sa din 1995, potrivit Wikipedia.

Mircea carp a fost nepotul scriitorului Garabet Ibrăileanu. La Biblioteca Centrală Universitară din Cluj există un fond „Mircea Carp”.

Profesorul Sorin Bocancea, de la Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, a rememorat un moment de acum 11 ani, când Mircea carp a fost oaspetele instituției de învățământ superior.

”În mai 2013, l-am avut oaspete la UPA din Iași pe Mircea Carp, alături de alte voci ale Europei Libere: Anneli Ute Gabaniy, Liviu Tofan și Emil Hurezeanu. Întâmplarea a făcut că seara, când am stat la un pahar de vin, s-a produs o pană de curent, astfel încât am stat până târziu în noapte la lumina lumânărilor și am povestit despre cum în perioada comunistă ascultam Radio România Liberă tot la lumina lumânărilor, la un aparat de radio pe baterii, fiindcă Ceaușescu ne ținea pe întuneric ca să economisească energie electrică. A fost o seară de neuitat, iar Mircea Carp avea tolba plină cu povești despre personaje celebre ce au bătut palma cu comuniștii. A povestit mult despre Mihail Sadoveanu, de exemplu. Nu am reușit să mai organizăm o altă întâlnire, așa cum ne promiseserăm atunci, și a rămas „s-auzim numai de bine”.Astăzi, Mircea Carp a trecut la cele veșnice. Dumnezeu să-l odihnească”.

Și Familia Regală a transmis un mesaj la moartea jurnalistului Mircea Carp în care afirmă că acesta a fost "un exemplu de constanţă şi devotament, de onoare şi de măsură, de rigoare profesională şi de altruism".

"Sărbătorit anul trecut pentru împlinirea a o sută de ani, Mircea Carp a fost un exemplu de constanţă şi devotament, de onoare şi de măsură, de rigoare profesională şi de altruism. De aceea, plecarea sa dintre noi nu aduce doar tristeţe şi compasiune, ci este şi un moment de omagiu şi admiraţie pentru lunga şi exemplara sa viaţă", a scris Familia Regală, sâmbătă, pe Facebook.

Mircea Carp a fost ofiţer în Armata Regală Română, jurnalist şi analist politic, precum şi unul dintre liderii posturilor de radio româneşti de la Vocea Americii şi Europa Liberă. În anul 2015, Regele Mihai l-a învestit cu Crucea Casei Regale a României.

"A servit Coroana timp de o viaţă, iar serviciul său credincios şi demn este cel mai bine creionat de propriile lui cuvinte: Astăzi, la vârsta înaintată de 100 de ani, mă consider mai supus ca oricând patriei mele şi Coroanei. Născut în acelaşi an cu Regina Ana a României, Mircea Carp a traversat aceleaşi epoci şi timpuri pe care le-au trăit Regele Mihai şi Regina Ana, dar, datorită darului longevităţii, a fost şi un contemporan al nostru, rămânând una dintre cele mai profunde exemplificări ale patriotului român. Dumnezeul să-l odihnească în pace!", a mai scris Familia Regală.