A fost cutremur în România. Ce intensitate a avut și unde s-a resimțit cel mai tare

Un cutremur cu magnitudinea de 4,0 a fost înregistrat miercuri dimineață, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la o adâncime de 147,7 kilometri și a fost resimțit în mai multe orașe din regiune.

Cele mai apropiate localități de epicentru sunt: Sfântu-Gheorghe (52 km SE), Brașov (56 km E), Buzău (62 km S), Focșani (68 km S), Ploiești (73 km N) și Târgoviște (99 km NE).

Zona Vrancea este una dintre cele mai active din România, fiind cunoscută pentru cutremurele cu magnitudini medii și mari care se produc la adâncimi mari.