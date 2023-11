80% dintre părinți cer ca Educația sexuală să fie predată la școală. De ce vor asta

Părinților le este dificil să discute cu propriii copii despre educația sexuală, de aceea 80% dintre ei ar fi de acord cu introducerea acestei materii în școli, potrivit unui sondaj. Doar 3% dintre părinți spun că nu sunt de acord cu predarea acestei materii în școli. Motivul: minorii s-ar putea îndepărta de valorile morale sau religioase ale familiei sau își vor începe viața sexuală mai devreme.

8 din 10 părinți și-ar dori să se introducă în școală o materie care să ofere informații despre educația sexuală copiilor. Asta pentru că mulți adulți susțin că le este greu să dezbată această temă cu micuții lor. Cel puțin așa arată un sondaj realizat de cea mai urmărită platformă online de educație sexuală din țara noastră, „Sexul vs Barza“. Doar 3% dintre părinți spun că nu sunt de acord cu predarea acestei materii în școli.

Unul dintre motivele pentru care 87% dintre părinți ar vrea ca în școli să fie introdusă educația sexuală este pentru a preveni abuzurile sexuale. Același procent de părinți consideră că școala este un spațiu sigur pentru elevi și de aceea ar fi mediul ideal pentru a discuta subiectul.

Următorul motiv, invocat de 79% dintre respondenți, este prevenirea sarcinilor la minore, iar 77% dintre părinți cred că educația sexuală ar ajuta la prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală. De asemenea, 62% dintre părinții care au participat la sondaj susțin educația sexuală în școli și ca instrument de promovare a respectului și empatiei între elevi.

Părinții care au ezitări în privința introducerii acestei materii spun că nu au încredere în pregătirea cadrelor didactice sau că „depinde de ce se predă de către profesor“. Aceștia mai cred că minorii se vor îndepărta de valorile morale sau religioase ale familiei sau că își vor începe viața sexuală mai devreme.

Despre părinții care cred că educația sexuală i-ar putea face pe copii să-și înceapă mai repede viața sexuală, psihologul Keren Rosner spune că „sunt părinți ignoranți, orbiți de mesaje spirituale sau religioase, care sunt înțelese greșit, mă tem că sunt persoane frustrate din acest punct de vedre, care nu au cunoștințele necesare și sunt ignoranți la acest subiect, mai ales că este dovedit că adolescenții educați în acest sens privesc acest subiect cu foarte mare responsabilitate și înțelepciune“.

Accesul ușor la informații incorecte pe internet sau la pornografie se numără printre cele mai mari provocări menționate de părinți pentru vremurile în care trăim.

„M-ar fi ajutat să am o discuție liberă cu mama mea despre ce înseamnă viață sexuală, însă acest subiect a fost mereu tabu. Și atunci ar fi fost de folos să fie predat în școli. Eu am colege care au născut la 17 ani, deși am trăit în mediul urban, am învățat la un liceu teoretic foarte renumit“, arată una dintre mămicile care au participat la sondaj.

Consilierul în dezvoltare emoțională Mirela Husaru explică de ce le este greu părinților să discute despre educație sexuală cu micuții lor. Unul dintre motive ar ține de încredere și confort.

„Mulți părinți se simt inconfortabil să discute despre subiecte intime și personale cu copiii lor. Deschiderea despre sexualitate poate fi un lucru nou pentru ei și poate că nu au primit o educație adecvată în acest sens în copilărie“, spune consilierul.

Și nivelul de cunoștințe reprezintă un obstacol.

„Unii părinți pot avea informații incorecte sau limitate despre educația sexuală, ceea ce îi face să se simtă nesiguri în abordarea subiectului. De asemenea, s-ar putea să nu fie la curent cu noile descoperiri în domeniu“, subliniază coach-ul în dezvoltare personală.

De aceea, părinții preferă să vorbească un specialist cu copilul lor, este de părere și psihologul Keren Rosner.

„Aceștia știu să abordeze subiectul și să explice la nivelul de înțelegere a copilului. De multe ori, fie părinții nu au o relație atât de apropiată pentru a deschide subiectul, fie se jenează, se rușinează, consideră că este un subiect tabu sau nu știu cum să abordeze cu propriul copil acest subiect“, explică psihologul.

Mămici sub 15 ani

România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de mame minore. Doar anul trecut, 687 de fete cu vârste mai mici de 15 ani au devenit mămici, potrivit Institutului Național de Statistică. Mai mult de atât, în fiecare an, între 15.000 și 17.000 de adolescente din România, care au vârste între 15 și 19 ani, nasc. Iar lipsa educației este principalul motiv pentru care minorele românce ajung să aibă un copil înainte de a fi pregătite.

Atât reprezentatul părinților, Iulian Cristache, cât și psihologul Keren Rosner susțin că educația sexuală introdusă în școli este un mod prin care putem reduce acest procent.

Iulian Cristache, președintele Federației de părinți, spune că „trebuie să ne ferim de denumirea în sine de «Educație sexuală» pentru că nu despre asta este neapărat vorba, ci de cunoașterea organismului, de prevenție, de selectarea informației, nu se va duce nimeni în școală și le va pune un film porno, să le arate cum se face sex, nu despre asta este vorba“.

Iulian Cristache pune accent pe faptul că informațiile trebuie să ajungă la elevi într-un mod profesionist, de la „profesori care au priceperea necesară, de către psihologii din școli“.

Educația sexuală îi poată ajuta să fie „responsabili de actul sexual, să știe să refuze, să consimtă, să știe care sunt limitele“, potrivit psihologului Keren Rosner.

„Educația sexuală oferă informații corecte, dovedite științific, despre anatomia sexuală, sănătatea sexuală, relațiile intime și contracepție. Aceasta ajută elevii să-și înțeleagă corpul și să învețe cum să își gestioneze relațiile și sexualitatea într-un mod sănătos.”, spune Mirela Husaru, consilier în dezvoltare emoțională.