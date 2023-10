Ministerul Educației cere situația burselor de merit pentru elevii cu medii sub 5. „Anomalia” poate fi corectată doar prin modifcarea legii

După ce zilele trecute paradoxul elevilor de clasa a IX-a care iau bursă cu medii sub 2 a făcut înconjurul presei, Ministerul Educației a cerut inspectoratelor județene să transmită până luni care este situația pentru fiecare categorie de bursă, iar în cazul burselor de merit să fie precizate mediile.

Astfel, după ce datele pe care le vor primi de la fiecare județ în parte vor fi analizate, Ministerul Educației va veni cu propuneri pentru modificarea prevederilor din Lege care au dus la situațiile în care elevi cu medii sub 5 primesc burse de merit, spune secretarul de stat Florian Lixandru.

Au fost cazuri în care elevii care se încadrau pentru bursa de merit aveau medii de 1,59 sau 1,85 sau 1,97. De altfel, există licee în care și 15 elevi cu medii sub 5 pot primi această primă în valoare de 450 de lei pe lună.

Doar o Ordonanță de urgență sau o inițiativă parlamentară ar putea remedia „anomalia” burselor de merit, potrivit acestuia.

„Am discutat la nivelul conducerii ministerului şi acest lucru poate fi remediat doar prin modificarea legii. Legea poate fi modificată printr-o ordonanţă de urgenţă sau printr-o iniţiativă parlamentară. (...) Noi am solicitat din teritoriu o statistică pe fiecare categorie de bursă, pe fiecare criteriu, să vedem care este numărul de beneficiari şi, în funcţie de ce vom constata aici, vom propune măsuri de remediere. (...) Suntem în analiză, la acest moment colectăm datele din teritoriu. Până luni am dat termen de raportare inspectoratelor şcolare, inclusiv la bursele de merit am cerut o defalcare a acestora pe tranşe de medii să vedem până la ce medie practic s-a putut obţine bursă de merit. (...) Legea este aprobată de Parlament. Noi nu facem decât să punem în practică ceea ce este scris în lege pentru că metodologia de acordare a burselor şcolare nu face altceva decât să transpună în practică ceea ce este prevăzut în lege”, a afirmat secretarul de stat Florian Lixandru, potrivit Agerpres.

Reamintim că situațiile în care un elev poate lua bursă de merit cu media sub 5 sunt întâlnite doar în cazul elevilor de clasa a IX-a, pentru că primesc acest beneficiu în funcție de media de admitere la învățământul liceal sau profesional și pot avea medii sub 5, pentru că nu sunt condiționați de un prag minim pentru a intra la liceu.

„Această anomalie care a apărut cu medii sub 5 pentru bursa de merit - este vorba de elevii din clasa a IX-a, în special elevii de la învăţământul profesional, care au fost admişi chiar şi fără Evaluarea Naţională. Practic, criteriul de ierarhizare pentru bursa de merit la clasa a IX-a este media de admitere. (...) Sunt clase în special în învăţământul profesional unde au fost admişi toţi elevii indiferent de medie, au fost ierarhizaţi după această medie şi au fost admişi, iar prin aplicarea procentului este posibil ca elevi cu medii sub 5 să beneficieze de burse de merit pentru că aşa prevede legea. Probabil că vom avea şi situaţii în care au fost admişi elevi la profesională fără Evaluarea Naţională, pentru că, nefiind obligatorie Evaluarea Naţională, ei au participat... Cei care nu au susţinut Evaluarea Naţională au putut fi admişi la învăţământul profesional în limita locurilor disponibile. (...) Întâi intră în calcul cei care au susţinut Evaluarea Naţională”, a mai explicat Florian Lixandru.

Remus Pricopie, fostul ministru al Educației, transmitea ieri pentru Adevărul că „Tehnic vorbind, este o contradicție in termeni: NU poate fi "merit" cu medie sub 5. Sunt convins că se va corecta în viitorul apropiat.”

Articolul 7 din Legea educației, nr.198/2023, spune că „30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia”.

„Aplicând acest procent situaţia diferă de la o clasă la alta. La o clasă pot să am burse de merit până la media 9,50, pentru că noi am prevăzut în metodologie că, în urma aplicării acestui procent, dacă rămân elevii cu medii peste 9,50 inclusiv în afara procentului de 30%, lista se va extinde, astfel încât să fie cuprinşi toţi elevii care au cel puţin media generală pe anul şcolar trecut de 9,50. Vom avea şi anumite colective de elevi, anumite clase unde ultima medie poate să fie sub 9,50, poate să fie 8,7, depinde care este nivelul fiecărei clase”, subliniază Florian Lixandru.

În cadrul mai multor licee din țară, au apărut cazuri în care elevi cu media și de 1,59 primesc bursă de merit. Situația este întâlnită mai ales în cazul celor de la învățământul profesional, dar sunt și cazuri de elevi de liceu, care sunt pe lista pentru burse de merit cu medii sub 5.

În schimb, elevi cu medii peste 9, de la licee de elită, nu vor primi burse de acest fel.