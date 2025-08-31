5 funcții din Waze pe care șoferii le ignoră, dar care pot face diferența

Aplicația populară de navigație Waze ascunde câteva funcții extrem de utile, ignorate de mulți șoferi. Descoperă cum poți evita traficul, găsi parcare sau chiar naviga cu propria ta voce pentru o experiență la volan mult mai bună.

Waze, aplicația de navigație deținută de Google, este una dintre cele mai populare alternative la Google Maps. Succesul ei se bazează pe contribuțiile comunității: șoferii raportează în timp real condițiile de trafic, accidentele, pericolele și drumurile închise. Totuși, dincolo de funcțiile obișnuite, aplicația ascunde câteva opțiuni extrem de utile, pe care mulți utilizatori nu le folosesc, scrie Slash Gear.

Pleacă la drum la momentul optim

Majoritatea șoferilor deschid aplicația abia când sunt gata să plece, însă acest lucru poate duce la blocaje în trafic și întârzieri. Funcția „Planificați o călătorie” rezolvă problema, arătându-ți exact când este cel mai bine să pornești pentru a ajunge la timp.

Trebuie doar să introduci destinația și ora de sosire dorită, iar Waze calculează momentul optim de plecare, în funcție de trafic. Aplicația trimite chiar și notificări atunci când este timpul să pleci.

Conectează-ți calendarul pentru notificări automate

Dacă ți se pare complicat să planifici manual fiecare drum, Waze îți oferă posibilitatea să conectezi aplicația la Google Calendar (pe Android) sau Apple Calendar (pe iPhone).

Astfel, evenimentele cu locație și oră fixată sunt importate automat, iar aplicația îți trimite memento-uri pentru a porni la drum la timp. Toate deplasările viitoare vor apărea în secțiunea „Viitoare” din Waze și vei primi notificări în funcție de setările alese.

Navigație cu vocea ta

Dacă vocea standard din aplicație nu îți place, Waze îți permite să îți creezi o voce personalizată. Poți înregistra comenzile de navigație chiar tu sau o persoană dragă, transformând condusul într-o experiență mai plăcută și amuzantă.

Funcția se găsește în meniul „Setări”, apoi la secțiunea „Voce și sunet”, unde trebuie să intri în „Voci personalizate”. Tot ce trebuie să faci este să înregistrezi frazele oferite de aplicație și să le salvezi.

Locuri de parcare disponibile

Un alt avantaj este că Waze îți arată locurile de parcare disponibile la destinație. Aplicația poate afișa tarife, program de funcționare, facilități precum stații de încărcare pentru mașini electrice și chiar disponibilitatea locurilor în timp real (acolo unde există date).

Poți seta parcarea ca oprire pe traseu sau o poți căuta manual în momentul în care ai ajuns. Rezultatele pot fi sortate după preț, distanță sau relevanță.

Navigație după coordonate GPS

Pentru drumuri fără adresă oficială, Waze oferă posibilitatea de a naviga după coordonate GPS. Este suficient să introduci valorile în bara de căutare, iar aplicația te va duce la locația dorită.

Mai mult, poți activa afișarea în timp real a coordonatelor proprii pe hartă, folosind comanda @coord în bara de căutare. Funcția este utilă pentru precizie sporită sau pentru partajarea exactă a locației cu alte persoane.