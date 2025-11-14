35 de ani de la începuturile internetului așa cum îl știm astăzi. Specialist: „În ultima vreme, nu ne mai unește, ci ne dezbină"

Pe 13 noiembrie 1990, britanicul Tim Berners-Lee, absolvent de Fizică la Oxford, prezenta oficial prima versiune a propunerii tehnice complete pentru World Wide Web. Ce înseamnă asta? Începuturile internetului așa cum îl știm astăzi. Scopul lui Berners-Lee era clar: ,,Să fac informația accesibilă oricui, oriunde, oricând". Cum stau lucrurile 35 de ani mai târziu? ,,Internetul ar fi trebuit să fie un instrument care să ne unească, să ne ajute să rezolvăm mai repede provocări, să ne fie, în esență, util scopurilor noastre. Or ce vedem noi în ultima vreme este că internetul, prin aripa lui ”armată” social media, nu ne unește, ci ne dezbină", spune Cristian China Birta, expert în digital marketing.

Cum a început totul

Începutul internetului are rădăcini în anii 1960, când cercetătorii americani, în contextul Războiului Rece, încercau să creeze o rețea de comunicații care să poată funcționa chiar și dacă o parte din ea era distrusă.

Internetul așa cum îl știm astăzi s-a născut însă la începutul anilor '90. Pe 13 noiembrie 1990, Tim Berners-Lee, un cercetător britanic la CERN (Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară) a prezentat oficial prima versiune a propunerii tehnice pentru World Wide Web, împreună cu colegul său Robert Cailliau. Propunerea descria cum ar funcționa un browser și un server web și a fost realizată pe un computer NeXT (dezvoltat de compania lui Steve Jobs).

Cum i-a venit ideea? Ca cercetător la CERN se confrunta cu următoarea problemă: cum fiecare laborator avea propriile calculatoare și sisteme, era foarte greu să găsești sau să partajezi informații între departamente.

„Mi-am imaginat o lume în care tot ce este documentat să poată fi conectat între ele prin linkuri, iar oamenii să poată naviga între idei, nu doar între fișiere.”, spunea Tim Berners-Lee.

În luna august a următorului an, prima pagină web a fost lansată oficial. Scopul era pur informativ: să explice ce este World Wide Web-ul și cum poate fi folosit, un fel de manual de instrucțiuni.

35 de ani mai târziu: de la informații la social media, inteligență artificială și boți

35 de ani mai târziu, lumea web este mult diferită față de versiunea inițială a lui Tim Berners-Lee.

,,Internetul s-a înoit cu o viteză uluitoare. Și s-a complicat extraordinar. Ca tehnologie, putem spune că nu a avut o evoluție neapărat explozivă decât în ultimii ani. Dar acești ultimi ani au fost fiecare aproape o evoluție în sine. Doar dacă ne gândim la TikTok, la viteza incredibilă cu care a ajuns una din platformele de top la nivel mondial. Sau dacă ne gândim la faptul că în 2025, pentru prima dată în istoria internetului, 51% din traficul mondial a fost făcut de boți, nu de oameni", spune Cristian China-Birta, specialist în digital marketig.

Social media, una dintre cele mai importante părți ale internetului de astăzi, a venit cu noi provocări. La care omenirea nici nu s-ar fi gândit în urmă cu câțiva zeci de ani.

"Cred că schimbarea majoră a fost asta: în loc ca internetul să fie un instrument pe care noi, oamenii, să îl folosim, a început să devină un instrument care ne folosește el pe noi.

Ce vreau să zic cu asta este că, din punct de vedere istoric, internetul ar fi trebuit să ne unească, să ne ajute să rezolvăm mai repede provocări, să ne fie, în esență, util scopurilor noastre. Or ce vedem noi în ultima vreme este că internetul, prin aripa lui ”armată” social media, nu ne unește, ci ne dezbină. Nu ne ajută să rezolvăm provocări, ci ne aruncă în față alte provocări. Și, din păcate, nu mai este ceva util, ci ceva care ne scoate din mindsetul de a face ceva util", crede Cristian China-Birta.

De la blog la reels. Sau cum comunică creatorii de conținut

O pagină importantă din istoria internetului de astăzi este și apariția blogurilor, locul unde erau inițial împărtășite opiniile, impresiile și trăirile celor care scriau. Creatorii de conținut de acum se exprimă în mai puține cuvinte, pentru că o altă formă de conținut digital e cea mai populară: reels-urile sau shorturile. Și influența lor a crescut.

,,Creatorii de conținut au existat și vor exista întotdeauna. Doar mijloacele cu care crează conținut și platformele pe care crează conținutul acesta se schimbă permanent. Plus trendurile care ”condimentează” atât modul în care este creat conținutul, cât și modul în care este receptat. Spre exemplu shorturile. Care în urmă cu vreo 15 nu prea aveau sens ca obicei de consum, iar acum sunt cele mai consumate tipuri de conținut la nivel mondial. A fi influncer sau creator de conținut devine o meserie în sine. Și cu cât intră un influencer într-un mindset antreprenorial cu atât o să devină mai de succes. Deja asistăm la influenceri care sunt adevărate instituții de <<presă socială>>. Discuția dacă este de bine sau de rău ar fi indicat să fie purtată. Cât mai repede", explică Cristian China Birta.

Beneficii și pericole. ,,Ce este rău în umanitate a reușit să se multiplice și să crească"

Internetul de astăzi poate fi perceput ca o oglindă a umanității, cu bunele și relele ei. Problema, crede Cristian China-Birta este viteza cu care lucrurile se întâmplă.

,,În Roma antică era o vorbă: venenum. Care înseamna, în doze mici, medicament. Iar în doze mari era otravă. Așa și cu internetul. Cel mai bun lucru pe care l-a adus în viețile noastre este că ne-a adus împreună mai repede și mai aproape. Iar cel mai rău lucru este tot ăsta. Pentru că faptul că ne-a adus împreună mai repede și mai aproape a însemnat că ceea ce este rău în umanitate a reușit să se multiplice și să crească mult mai repede decât ar fi făcut-o în mod normal".

Exercițiu de imaginație: internetul peste încă 35 de ani

La viteza tehnologiei din prezent, este greu să nu ne întrebăm cum vor arăta lucrurile peste 35 de ani. Cristian China-Birta spune:

,,Un câmp de luptă. Cred că pentru asta se pregătește (și ne pregătește) internetul. Un loc în care armate de oameni virtuali se luptă cu alte armate de oameni virtuali. Pentru niște mize pe care încă nici măcar nu ni le putem imagina. Dar cu rezultate în realitatea noastră imediată. Altfel spus, o să ne rănim atât de tare în virtual încât o să sângerăm în realitate".

Am făcut un exercțiu și i-am pus aceeași întrebare și inteligenței artificale ChatGPT. Răspunsul:

,,Internetul ar putea deveni complet invizibil, prezent în fundalul oricărei activități umane.