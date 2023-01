Vitaminele scurtează considerabil durata răcelilor și a gripei

Vitaminele C și D, dar și Zincul au fost printre suplimentele prescrise în perioada pandemiei pentru a susține organismul și a-i asigura o trecere mai ușoară prin boală.

Astfel, vitaminele au intrat în casele oamenilor și au fost consumate intens. De ce folosim același tratament atât în cazul gripei, cât și în cazul virusului SARS-CoV-2, ne spune medicul de familie Cezarina Matei, care are competențe în fitoterapie, homeopatie și gemoterapie.

1. Cum ajută aceste suplimente în cazul ambelor condiții medicale?

Evident, nu se încearcă tratarea virusului SARS-CoV cu vitamine, ci mai degrabă susținerea organismului și respectiv a sistemului imunitar cu Vitamina D3, Vitamina C și Zinc.

Construim astfel o bază pentru un sistem imunitar puternic. Ca și în cazul virusului care ne-a speriat pe toți, și la începutul unei gripe sau al unei răceli, vitaminele C și D3 sunt necesare pentru a putea limita evoluția bolii și a posibilelor complicații. În ultima vreme, nenumărate studii au demonstrat că persoanele care au deficit de Vitamina D3 vor avea mai multe zile de boală și probabilitatea de a face complicații pulmonare.

Un nivel scăzut al zincului în organism, frecvent întâlnit în cazul vârstnicilor, este asociat cu afectarea funcției imune, scăderea capacității de apărare împotriva microbilor, durată crescută, incidența pneumoniei și o utilizare mai mare a tratamentelor anti-microbiene. Deoarece zincul este necesar pentru divizarea și dezvoltarea normală a celulelor, este deosebit de important pentru celulele care se reproduc rapid, cum ar fi cele imune.

Aceste 3 elemente ar trebui să se regăsească în rutina de prevenție și tratament, în primele 3-5 zile de la debutul gripei. Dozele eficiente sunt variabile. De la 2000 la 5000UI de Vitamina D3 sunt necesare pentru sistemul imunitar zilnic, între 1000 și 3000g de Vitamina C și 15-30mg de Zinc.

Am preferat să recomand de multe ori produsele din portofoliul Alevia pentru că sunt naturale și au o biodisponibilitate crescută, cum ar fi Vitamina C Naturală 1000mg, foarte eficientă în cazurile bolilor apărute în sezonul rece. Acest tip de produs este cel mai bine asimilat și utilizat de organism fiind 100% natural și sub formă solubilă.

2. Din păcate, posibilitatea de a face complicații există atât la gripă, cât și la îmbolnăvirile cu SARS-CoV-2. Care sunt aceste complicații și cum ne ferim de ele?

Una dintre cele mai grave complicații este pneumonia. Ea poate afecta foarte tare plămânii și are ca și manifestări tusea, dificultăți respiratorii și febră, dar vine și cu probleme mari în zona pulmonară, cardiacă sau renală. Ea este una dintre principalele cauze de deces în Europa la persoanele de peste 65 de ani. De obicei, cazurile de pneumonie au ca și consecință spitalizarea, tratamente antiinfecțioase și degradări ale stării generale de sănătate.

Sistemul imunitar slăbește odată cu vârsta, un fenomen cunoscut sub numele de imuno-senescență. Acest proces biologic normal vulnerabilizează persoanele în vârstă la bacteriile și virusurile care cauzează cele mai multe cazuri de pneumonie. Persoanele cu afecțiuni medicale complicate, cum ar fi boala pulmonară cronică sau bolile de inimă, prezintă, de asemenea, un risc crescut.

Antibioticele sunt tratamentul primar pentru pneumonie și trebuie inițiat imediat ce pneumonia bacteriană este diagnosticată.

Persoanele vârstnice sau cele care au sistemul imunitar slăbit sunt vulnerabile la aceste infecții bacteriene. Pentru aceste situații, deloc rare, există metode viabile de prevenție pe care le putem găsi tot în lumea remediilor naturale. Numeroase extracte au fost validate științific că pot contracara aceste „supra-infectări”.

Ca și metodă de prevenire sau reducere a perioadei de îmbolnăvire, eu apelez adesea, mai ales în cazul persoanelor vârstnice sau al tinerilor care trec prin stări de extenuare sau oboseală, la remedii care conțin extracte de plante

Unul dintre produsele care am observat că are un efect foarte bun este Optimicin de la Alevia. Datorită compoziției complexe, cu efect antibacterian, care acționează blând, nu afectează tractul gastro-intestinal și nu irită mucoasa digestivă la administrare, dar amplifică și capacitatea normală a organismului pentru a lupta în infecțiile virale sau bacteriene.

Ingredientele din OPTIMICIN controlează procesul inflamator și răspunsul imun prin mecanisme complementare. Vitaminele și mineralele susțin sistemul imunitar, extractele standardizate de usturoi, propolis, busuioc și cimbru acționează eficient împotriva bacteriilor fără a crea rezistență sau a afecta flora saprofită (bună) din intestin, iar beta-glucanii din mixul de ciuperci medicinale au un puternic efect imunomodulator.

Expertiza mea în homeopatie mi-a arătat cum medicina modernă a selectat din remediile tradiționale și le-a adaptat nevoilor oamenilor moderni. Banalul usturoi a devenit astfel un puternic antibiotic prin izolarea și concentrarea substanțelor cu rol terapeutic.

Extractul de usturoi este bogat în compuși cu sulf și există numeroase studii care arată că aceștia exercită atât o acțiune antivirală, cât și antibacteriană. Este folosit pentru reducerea intensității semnelor de gripă și răceală și pentru menținerea sănătății sistemului respirator și cardiovascular.

Un alt remediu care mereu mă uimește sunt beta-glucanii. Ei provin din medicina orientală, cel mai vechi sistem terapeutic din lume, care a adus în actualitate extractele de ciuperci medicinale. Acestea conțin substanțele numite beta-glucani despre care veți auzi mult în viitorul apropiat, pentru că reprezintă de fapt un mecanism de apărare împotriva mediului extern al ciupercilor medicinale care acum poate fi folosit în prevenție și în cazul organismului uman.

Beta-glucanii sunt benefici pentru noi deoarece acționează asemenea unor “micro-vaccinuri”, generând un răspuns imunitar natural., semnificativ ajută organismul să lupte împotriva bacteriilor care au rezistență crescută la antibiotic și împotriva virusurilor care provoacă infecții la nivelul tractului respirator.

3. În cazul în care suntem ghinioniști și ne trezim totuși cu o răceală sau chiar cu gripă ce ați recomanda să folosim pentru a traversa cât mai ușor perioada îmbolnăvirii?

Cele mai multe cazuri se rezolvă fără tratament, în termen de două săptămâni. Cu toate acestea, așa cum spuneam, lăsate netratate, pot duce la complicații severe, în special în grupurile cu risc ridicat.

Orice tratament medicamentos ar trebui să aibă ca bază, în primul rând, cele 3 elemente pentru creșterea imunității: Vitamina C Naturală 1000mg, Vitamina D3 Optim 2000UI și Zinc Optim 25mg.

Dacă vom folosi suplimente care conțin ingrediente 100% naturale sau care au o biodisponibilitate mare, este cu atât mai bine, pentru că organismul nostru le va accepta mai ușor.

Medicina modernă a preluat conceptul tradițional de utilizare a plantelor utile sănătății (prelucrate empiric – ceaiuri, tincturi) și a evoluat spre o formă superioară de rafinare a acestora la calitate farmaceutică, numită “standardizare”.

Aceasta ne oferă siguranța unui preparat cu concentrații optime ale substanțelor active și un efect terapeutic previzibil.

Cercetarea și dezvoltarea de formule în care se alătură mai multe extracte cu efect sinergic, asigură efecte augmentate față de preparatele tradiționale.

Aleg produse ale companiilor care respectă aceste principii moderne ale fitoterapiei și le recomand pacienților mei.

Gripalin Natural solubil de la Alevia conține extract de Echinacea standardizat și poate fi dizolvat în apă călduță (max 40 grade) având și un efect de hidratare. În Gripalin mai este prezent și extractul de scoarță de Salcie, un ingredient cu efect de reducere a febrei și de protecție a sistemului respirator, extractul de măceș, care, datorită conținutului mare de Vitamina C, ajută la scăderea incidenţei infecţiilor respiratorii, la fluidificarea secrețiilor bronșice și creșterea rezistenței sistemului imunitar, și uleiuri esențiale de lămâie, mentă, eucalipt și anason., ce

conțin niveluri ridicate de ingrediente active și au proprietăți antibacteriene, antiinflamatorii, antiseptice. Au rolul de a elibera căile respiratorii, au efect de dezinfectare a gâtului, a cavității bucale și a căilor respiratorii.

Pentru persoanele care prezintă o stare astenică aceste uleiuri au și un rol revigorant. Uleiurile esențiale sunt foarte reconfortante, dar trebuie utilizate cu atenție de către persoanele sensibile sau care au probleme ale sistemului digestiv (ulcer, gastrită, colon iritabil).

Propolisul este și el recunoscut ca un bun aliat al sistemului imunitar. În cazul durerilor de gât putem apela la gama Propolis C-tare Alevia, cu extracte standardizate de propolis, măceșe (vitamina C), salvie, ghimbir și uleiuri esențiale, iar tusea o putem ameliora cu siropul Atusin cu extracte din plante ca pătlagină, trei-frați-pătați și lumânărică, ce ajută la revenirea funcționării normale a căilor respiratorii superioare.

Pe lângă suplimentele naturale, care ne sunt aliați, să nu uităm să ne hidratăm cu supe, ceaiuri sau apă. O alimentație ușoară, dar bogată în nutrienți va susține efortul sistemului imunitar. De asemenea, odihna este necesară pentru a nu prelungi inutil boala și pentru a vindeca fără sechele organele afectate, cum ar fi căile respiratorii superioare, gâtul sau plămânii.

