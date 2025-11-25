search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
Utilizarea excesivă a platformelor TikTok și Instagram poate duce la degradarea creierului

Un studiu realizat recent de Asociația Americană de Psihologie arată că utilizarea excesivă a TikTok și Instagram Reels afectează performanța cognitivă și poate duce la „brain rot” (trad. „degradarea creierului”).

TikTok FOTO: Shutterstock
TikTok FOTO: Shutterstock

Datele colectate de la aproximativ 98.000 de participanți în cadrul a 71 de studii au arătat că, cu cât o persoană vizionează mai mult conținut de scurtă durată, cu atât performanțele sale cognitive sunt mai slabe în ceea ce privește atenția, ceea ce înseamnă că îi este mai greu să se concentreze.

Conținutul de scurtă durată se întâlnește, cel mai des, pe platforme precum TikTok și Instagram.

Cercetătorii au descoperit că „expunerea repetată la conținut extrem de stimulant și rapid poate contribui la obișnuință, în care utilizatorii devin insensibili la sarcini cognitive mai lente și mai dificile, cum ar fi cititul, rezolvarea problemelor sau învățarea profundă”. Altfel spus, cercetătorii au concluzionat că acest lucru poate contribui la degradarea creierului, notează Mediafax.

Ce înseamnă „brain rot”

Conceptul de „brain rot” este definit de Oxford Dictionary ca „presupusa deteriorare a stării mentale sau intelectuale a unei persoane, considerată în special ca rezultat al consumului excesiv de materiale (în prezent, în special conținut online) considerate banale sau lipsite de provocare”.

  Studiul a subliniat și impactul negativ asupra sănătății mintale, inclusiv creșterea stresului și a anxietății, în contextul consumului unui astfel de conținut video.

„S-a sugerat că ciclul continuu de a derula și de a primi conținut nou, stimulant din punct de vedere emoțional, declanșează eliberarea de dopamină, creând o buclă de întărire care contribuie la formarea unor tipare de utilizare obișnuită și la o dependență emoțională mai mare de interacțiunile digitale”, au afirmat cercetătorii.

Cercetătorii sunt îngrijorați

Concluziile studiului nu constituie o premieră în acest domeniu și nu este pentru prima dată când cercetătorii își exprimă îngrijorarea cu privire la declinul cognitiv în era digitală.

Un studiu de mare anvergură privind impactul IA asupra funcției cognitive, realizat la Massachusetts Institute of Technology (MTI), a constatat că studenții care utilizau ChatGPT pentru a scrie un eseu prezentau atât o activitate cerebrală mult mai redusă, dar erau și incapabili să-și amintească o singură propoziție din textul scris.

