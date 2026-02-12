Terapia NAD: ce este și cui este recomandată

Terapia NAD poate susține starea de sănătate și poate crește nivelul de energie. Dar ce este concret acest tip de tratament, ce beneficii are și cui este adresat? Citește în continuare și află răspunsul la aceste întrebări.

Ce este terapia NAD?

Terapia NAD se realizează prin perfuzii și poate contribui la regenerarea celulară.

Ce este NAD? NAD - nicotinamidă adenin dinucleotidă- este o moleculă cu rol de coenzimă, esențială pentru celulele vii. Are rolul de a furniza energie la nivel celular și de sprijini funcționarea corespunzătoare a organelor. Când nivelul de nicotinamidă scade, organismul își pierde din energie și rezistență, fiind expus la o serie de afecțiuni.

Cum funcționează și ce beneficii are terapia NAD?

Terapia presupune tratament intravenos. Odată ajuns tratamentul în fluxul sanguin, molecula reface rezervele energetice ale celulelor și:

● poate susține funcția cognitivă

● poate întări imunitatea

● poate ameliora durerile cronice

și poate avea și o serie de alte beneficii pentru sănătate.

În ce cazuri se recomandă terapia NAD?

● oboseală cronică

● depresie și anxietate

● boli de tip inflamator

Cum decurge ședința de terapie intravenoasă cu NAD? La ce să te aștepți

Aceste informații sunt oferite exclusiv cu titlu informativ. Pentru sfaturi medicale sau pentru un diagnostic, consultă-te cu un profesionist.

Iată care sunt etapele parcurse:

1. Consultația medicală inițială. Totul începe cu o evaluare detaliată realizată de un medic specialist în terapii perfuzabile. În această etapă:

● Se analizează istoricul tău medical și obiectivele de sănătate.

● Se stabilește protocolul personalizat (dozajul de NAD+ și frecvența ședințelor).

● Se verifică eventualele contraindicații pentru a garanta siguranța totală.

2. Pregătirea protocolului. Soluția este preparată pe loc, într-un mediu steril, respectând protocoale medicale riguroase. Concentrația este ajustată conform recomandării medicului pentru a răspunde nevoilor specifice ale organismului tău.

3. Administrarea propriu-zisă. Procedura este similară unei perfuzii clasice: Un cadru medical specializat montează cateterul intravenos. Substanța este introdusă treptat în fluxul sanguin pentru a asigura o absorbție celulară optimă și pentru a preveni orice disconfort (cum ar fi senzația de apăsare în piept sau amețeala, care pot apărea la o administrare prea rapidă).

4. O ședință durează, în medie, între 1 și 3 ore, în funcție de doza administrată și de toleranța individuală. În acest interval, te poți relaxa, poți citi sau poți lucra la laptop, într-un fotoliu confortabil.

5. Monitorizarea și recomandările post-terapie. Pe parcursul întregii proceduri, echipa medicală îți monitorizează starea. La final, medicul specialist îți va oferi indicații personalizate pentru perioada următoare și va planifica, dacă este cazul, restul ședințelor din protocolul tău de revitalizare.

Terapia NAD - contraindicații și precauții

Deși profilul de siguranță al NAD+ este ridicat, administrarea acestuia necesită discernământ și supraveghere medicală riguroasă.

Iată situațiile în care se recomandă evitarea tratamentului/prudență maximă:

● Sarcina și alăptarea. Din cauza lipsei studiilor clinice care să garanteze siguranța fătului sau a sugarului, administrarea este, de regulă, contraindicată în aceste perioade.

● Boli cardiovasculare. Pacienții cu hipertensiune arterială necontrolată sau tulburări de ritm cardiac (aritmii majore) trebuie să evite terapia NAD.

● În cazul bolilor renale sau hepatice grave, capacitatea organismului de a metaboliza și elimina substanțele este compromisă, ceea ce poate duce la complicații.

● Afecțiuni respiratorii

● Tratamente oncologice active. Deoarece NAD+ influențează procesele celulare și energetice, acesta se administrează exclusiv la recomandarea și sub îndrumarea medicului oncolog.

● Persoanele cu istoric de alergii la componentele soluției perfuzabile necesită o administrare extrem de lentă și supraveghere medicală permanentă.

Notă importantă!

Orice cură cu NAD+ ar trebui să înceapă cu un consult medical amănunțit pentru a evalua raportul beneficiu-risc în funcție de istoricul tău de sănătate.

