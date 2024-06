Spitalele, pline cu copii bolnavi. Ce este imunizarea prin boală și cu ce riscuri vine

Ne aflăm în plină epidemie de rujeolă, iar situația devine din ce în ce mai alarmantă. În timp ce spitalele de boli infecțioase sunt luate cu asalt de copii bolnavi grav, românii refuză în continuare vaccinarea. Ce ne așteaptă? În cele din urmă, vom asista la imunizarea colectivă post infecțioasă, adică la imunizarea populației prin boală. Însă aceasta vine la pachet cu riscuri extrem de mari.

Din cauza ratei mici de vaccinare am ajuns în situația în care opt, zece copii ajung zilnic la Spitalul Clinic de Boli infecțioase „Victor Babeș” din București și nu oricum, ci cu forme complicate de boală. „Din păcate, a ajuns o constantă a vieţii noastre zilnice în spital internarea a câte şapte, opt, zece copii în fiecare zi, cu rujeolă, din diverse focare, evident, nevaccinaţi. Lucrul ăsta este regretabil, pentru că, după cum ştim, România a fost o ţară din care rujeola dispăruse de foarte mult timp, datorită unei campanii de vaccinare foarte bine susţinute care a prevenit cazuri de rujeolă zeci de ani. Din 1979, când a început campania de vaccinarea de rujeolă în România şi până în anii 2000 nu a mai exista niciun caz”, a precizat managerul spitalului, dr. Simin Florescu, într-o emisiune televizată.

Medicul a precizat că, de obicei, copiii care ajung la spital vin cu forme complicate ale bolii: bronho-pneumonii, afectare encefalitică sau, în cazul bebeluşilor, forme ale bolii care pot fi mortale. Însă rujeola nu iartă pe nimeni, nu ține cont de vârstă. Prin urmare, printre pacienți se numără și adolescenți și chiar adulți. „Acum, practic, reprezintă o epidemie constantă, cu un număr mare de cazuri, cu un număr de decese care poate părea mic, dar gândiţi-vă că aceasta este o boală din care nu trebuie să se moară, pentru că pentru această boală avem un vaccin foarte eficient care previne şi boala, şi complicaţiile şi, evident, şi decesul. Pentru ce trebuie să avem lucrurile astea? Nu ştiu. Nu e bine să ne obişnuim cu faptul că avem rujeolă. Trebuie reluate toate campaniile de vaccinare pentru a preveni această boală, pentru că ceea ce se întâmplă nu este normal”, a mai precizat medicul.

Imunizarea prin boală, puternică, dar cu complicații extrem de grave

Toți specialiștii o spun la unison: în condițiile în care părinții vor refuza să-și vaccineze copiii împotriva rujeolei, epidemia își va urma cursul firesc: de la o zi la alta, de la o săptămână la alta numărul îmbolnăvirilor va crește până când va ajunge de necontrolat. Și nu vorbim despre un scenariu posibil, ci despre o realitate cu care ne vom confrunta în viitorul apropiat. Epidemia va lua sfârșit în două situații: dacă va crește rata de imunizare prin vaccinare sau când ne vom imuniza cu toții prin boală. Și, se pare că la cum decurg lucrurile, asta ne și paște: îmbolnăvirea, care vine la pachet cu complicații dintre cele mai grave. Iar apoi..scapă cine poate! „Imunizarea prin boală conferă o protecție postinfecțioasă foarte solidă și stabilă. La fel ca și vaccinarea. Însă există o mare diferență: vaccinarea presupune mult mai puțin riscuri față de ce complicatii grave poate aduce boala. Cine își asumă trecerea prin boală trebuie să-și asume aceste complicații, inclusiv decesul”, a declarat pentru „Adevărul” medicul epidemiolog Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. „Otita, ca și complicație a rujeolei, apare la 1 din 10 copii bolnavi și poate determina pierderea permanentă a auzului. Vorbim, prin urmare, despre un handicap permanent. Apoi, 1 din 20 de copii cu rujeolă dezvoltă encefalită, o afecțiune gravă care duce la convulsii, surzenie sau retard mintal. Iată încă o dizabilitate majoră permanentă. Nu în ultimul rând, trebuie cunoscut faptul că la 1.000 de copii cu rujeolă se înregistrează 1-2 decese. Ca și complicații pe termen lung, vorbim despre panencefalita sclerozantă subacută. Prin urmare ce trebuie știut estefaptul că trecerea prin boală, deși conferă o imunitate puternică și de lungă durată, vine cu riscuri majore”, atenționează medicul epidemiolog.

Diferența dintre imunizarea prin vaccinare și cea post-infecțioasă

Imunitatea prin vaccinare poate fi comparabilă cu cea dobândită în urma îmbolnăvirii. Însă organismul este expus diferit virusului, explică dr Emilian Popovici. „Imunitatea post-infecțioasă este, ca și în cazul Covid, o interacțiune între sistemul imunitar și întreaga componentă, întreaga particulă virală. În cazul vaccinării, vorbim despre o interacțiune a sistemului imunitar cu doar o anumită componentă virală”.

Ambele metode de imunizare sunt extrem de puternice, „dar de ce să riscăm complicațiile bolii?”, se întreabă specialistul. „Vaccinul presupune doar o înțepătură! Boala, în schimb, poate ucide. Ce alegem?”

Când se va încheia epidemia de rujeolă

Epidemia, consideră dr. Popovici, se va încheia în momentul în care vom atinge nivelul de imunizare post-infecțioasă sau post-vaccinală. „Adică să avem peste 80% dintre persoane imune la infecție. Această majoritate va proteja minoritatea care nu are această protecție. În situația bolilor controlabile prin vaccinare, avem varianța A și varianta B. Varianta A înseamnă că părinții înțeleg să-și vaccineze copiii, copiii sunt vaccinati, populația în general se vaccinează împotriva bolilor prevenibile prin vaccinare iar aceste afecțiuni sunt ținute sub control. Varianța B este cea în care se refuză vaccinarea. În momentul în care imunitatea colectivă nu mai este funcțională, reapar epidemiile, având ca și consecință îmbolnăvirile cu toate complicațiile și cu rata de deces corespunzătoare. Varianta C nu există. Deci în momentul în care se refuză vaccinarea, nu se poate ajunge decât la epidemii. Altceva nu se poate întâmpla”, a mai precizat medicul.

Care este cauza scăderii ratei de vaccinare în ceea ce priveşte rujeola? Dr. Simon Florescu consideră că este vorba despre căderea în derizoriu a unui proces care ţine de intelect: „Aş prefera să spun că nu există o explicaţie, în loc să spun că explicaţia constă într-o cădere în derizoriu a unui proces care ţine de intelect, ca să mă exprima mai elegant. Dar realmente este ceva greu de explicat în momentul în care aceşti părinţi (care refuză să-și vaccineze copiii – n.r.) fac parte dintre cei vaccinaţi şi care au ajuns la această vârstă şi capabili să îşi facă familii şi să procreeze poate tocmai pentru că au fost feriți de aceste boli grave ale copilăriei”.