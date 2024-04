Rujeola a început să-i ucidă și pe părinții nevaccinați. Număr record de cazuri

În România avem epidemie de rujeolă, iar situația devine din ce în ce mai gravă: săptămâna trecută s-a înregistrat un record de îmbolnăviri. Totul, pe fondul unei rate de vaccinare scăzută alimentată de lipsa de educație sanitară, frica nejustificată de vaccin, teoriile conspirației, dar și premisa că nouă nu ni se poate întâmpla nimic rău. Însă, în timp ce mulți dintre noi trăim liniștiți în bula propriei noastre ignoranțe, dincolo de ușile spitalelor mor oameni. Căci nu vorbim despre o banală boală a copilăriei, ci despre una fatală și pentru adulți.

La începutul lunii decembrie anul trecut, Ministerul Sănătății a anunțat epidemie de rujeolă în România. Iar de atunci și până acum numărul cazurilor de îmbolnăvire a tot crescut. Săptămâna trecută am înregistrat chiar un record: 949 de cazuri. Tot în această perioadă s-a înregistrat și un deces. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 41 de ani, nevaccinat, cu comorbidități și care a luat boala de la fiul său. Iar dacă privim situația per ansamblu, lucrurile stau și mai prost: potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, în perioada 1 ianuarie 2023 - 14 aprilie 2024 s-au confirmat 12.346 de cazuri de rujeolă și 13 decese.

De ce am ajuns într-o astfel de situație? Lucrurile sunt simple: românii fug de vaccinare, iar în ultimii ani rata imunizării populației a scăzut drastic. Atât în cazul copiilor, cât și al adulților. Dacă în privința celor mici părinții se tem nejustificat de complicațiile vaccinării, adulții ignoră imunizarea cel mai des pe motiv că nu li se poate întâmpla chiar lor să se îmbolnăvească. Până când chiar se îmbolnăvesc. Iar asta pentru că boala este extrem de contagioasă. Este mult mai contagioasă decât gripa, de exemplu. Sau decât COVID-19. „Are o contagiozitate de 95%. Practic, asta înseamnă că 9 din 10 persoane care intră în contact cu virusul se îmbolnăvesc“, a precizat, pentru „Adevărul“, dr. Emilian Popovici, medic primar epidemiolog și vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie.

Practic, o persoană nevaccinată care se află în prezența uneia bolnave are toate șansele să contracteze virusul. Cu fiecare respirație este mai aproape de o îmbolnăvire sigură. „Este cea mai rapidă cale de transmitere și cea mai greu de ținut sub control. Secundar, indirect se poate transmite și prin obiecte contaminate, dar virusul are o rezistență destul de scăzută în mediul exterior“, mai spune medicul.

Odată ce ai contractat virusul, lucrurile se desfășoară cu repeziciune. Intri în malaxorul unor simptome specifice, dar mai ales al unor complicații care pot fi dintre cele mai grave. De exemplu: unul din 10 copii cu rujeolă face otită și diaree, unul din 20 de copii face pneumonie, cea mai frecventă cauza de deces în rândul celor mici. Mai mult, unul din 1.000 de copii cu rujeolă dezvoltă encefalită, care determină convulsii și poate duce la surzenie sau retard mintal. Iar cifrele nu se opresc aici: la 1.000 de copii cu rujeolă, se înregistrează unul, două decese. La femeile însărcinate, rujeola poate provoca naștere prematură sau nașterea unui copil cu greutate mică. „Panencefalita sclerozantă subacută (PESS) este o complicație foarte rară, dar fatală“, a mai precizat epidemiologul Emilian Popovici.

Cum dobândim imunitate și pentru cât timp

Pentru a dobândi imunitate postvaccinală, trebuie să treacă în medie cam două săptămâni. Ce se întâmplă dacă ne îmbolnăvim în acest timp? „Este relativ. Nu putem garanta că o persoană vaccinată care se îmbolnăvește, totuși, în acest interval de 14 zile va suferi de o formă mai ușoară. Totul ține de sistemul imun al fiecăruia dintre noi, de cât de rapid reacționează persoana la vaccin, dar și de cât de intensă este reacția sa. La acest antigen administrat prin vaccin sistemul imun răspunde printr-o producție de anticorpi. Și, practic, totul ține de răspunsul imun al organismului. Unele organisme au un răspuns mai intens, altele, mai puțin. Nu poți să spui cuiva că, dacă se vaccinează, după 7 zile va face o formă mai ușoară a bolii. Dar, cu siguranță, după ce va dobândi imunitatea post-vaccinală nu se va mai îmbolnăvi.“

Este și motivul pentru care, odată ce ne-am vaccinat, nu va trebui să ne imunizăm din nou după 10 ani, așa cum ar trebui s-o facem, de exemplu, dacă vorbim despre alte vaccinuri precum cel împotriva tetanosului sau a difteriei. „În cazul difteriei, de exemplu, după această perioadă de 10 ani s-a observat că un procent semnificativ dintre cei vaccinați își pierd din protecția dobândită, post-vaccinală. La fel și la tetanos. Dacă ai trecut prin boală – există o similaritate între imunitatea post-infecțioasă și imunitatea post-vaccinală –, imunizarea prin vaccin tot se recomandă. În cazul rujeolei însă, după infecție sau după vaccinare, imunitatea este foarte puternică și stabilă, iar imunizarea prin vaccin nu mai este recomandată“, mai spune specialistul.

Cum se efectuează vaccinarea în cazul adulților

De la bun început trebuie menționat faptul că atât copiii, cât și adulții sunt vaccinați cu același vaccin: ROR. „Vaccinul se eliberează gratuit copiilor până în 18 ani, în cadrul schemei naționale de vaccinare. Serul este compensat doar în cazul pacienților care au suferit un transplant medular. Compensat îl primesc și persoanele care intră des în contact cu acești pacienți, aparținătorii care ar putea aduce virusul acasă și i-ar putea îmbolnăvi“, a explicat, pentru „Adevărul“, dr. Gindrovel Dumitra, coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei.

În cazul în care avem de-a face cu un focar, persoanele care știu că nu sunt vaccinate ar trebui mai întâi să-și facă analizele de sânge pentru a vedea dacă nu cumva sunt imunizate chiar prin boală. „Mulți dintre noi nu știm sau nu mai ținem minte dacă de-a lungul vieții ne-am îmbolnăvit sau nu. Nu este însă obligatoriu să faci această analiză pentru a-ți administra vaccinul. E doar o recomandare“, a mai spus specialistul.

O recomandare de care ar trebui să ținem cont, pentru că, ne-a explicat și medicul de familie Mihai Mara, adulții, mulți dintre ei, s-ar putea să fi fost, dacă nu bolnavi în copilărie, măcar vaccinați în acea perioadă. Nu cu ROR, pentru că nu există, ci cu vaccinul antirujeolic. „Persoanele trecute de 20, 25 de ani ar trebui să aibă imunitate post-vaccinare”. Cât despre vaccinarea propriu-zisă, persoana respectivă trebuie să meargă la cabinetul medicului de familie pentru a primi o rețetă. „Cu această rețetă se duce la farmacie și cumpără serul. Îl păstrează în condiții optime de temperatură – într-o geantă frigorifică – și se întoarce cât mai repede la medicul de familie pentru administrare“, ne-a declarat și medicul de familie Mihai Mara.

Când se sfârși epidemia de rujeolă

Epidemia de rujeolă care își produce efectele de mai bine de patru luni va mai dura o vreme. Când nu vom mai avea nici un caz de îmbolnăvire? Când se vor îmbolnăvi toți cei nevaccinați. „Dacă rata vaccinării va rămâne în continuare la fel de scăzută, epidemia va continua până când se vor epuiza toți receptivii. Rujeola infectează și îmbolnăvește receptivii indiferent de vârstă. Adică toți cei care nu au trecut prin boală și nu au dobândit imunitate post-infecțioasă, dar și cei care nu au fost vaccinați. Aceștia, odată ce ajung în contact cu virusul, se vor îmbolnăvi, iar apoi vor dobândi imunitate.“

Vaccinul este utilizat de peste un sfert de secol. „Sunt cel puțin 25 de ani, timp în care am putut cunoaște toate efectele adverse. Vă spun sincer: vaccinul prezintă riscuri infinit mai mici față de beneficiile pe care le aduce. Vaccinul îți poate salva viața. Și ce este mai important decât viața?“, se întreabă medicul epidemiolog.

9 informații FALSE despre vaccinare

Direcția de Sănătate Publică a județului Neamț a întocmit o listă cu nouă informații false despre vaccinare în care nu trebuie să mai credem.

- Nimeni nu se mai îmbolnăvește de această boală. Copilul meu nu are nevoie de vaccin.

- Sistemul imun al copiilor nu poate face faţă multor vaccinuri.

- Imunitatea naturală este mai bună decât un vaccin.

- Igiena şi măsurile sanitare sunt responsabile pentru scăderea incidenţei rujeolei, nu vaccinurile.

- Vaccinurile pot să-mi infecteze copilul cu boala pe care încearcă să o prevină.

- Vaccinul ROR cauzează autism.

- Este mai bine să faci vaccinurile unul câte unul.

- Thimerosalul din vaccinuri produce autism şi alte boli.

- Vaccinul ROR poate provoca efecte secundare serioase.